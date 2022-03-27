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В Будапеште почтили память убитых в Драмтеатре Мариуполя: на берегу Дуная выставили 300 пар обуви. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Будапеште состоялась акция памяти погибших в Мариуполе, где Россия устроила варварство, которого Европа не знала со времен Второй мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава МВД Дмитрий Кулеба в Facebook

Акция в Будапеште состоялась возле мемориала "Обувь на берегу Дуная", который чествует память венгерских евреев, безжалостно уничтоженных нацистами. Перед убийством они принуждали людей снимать обувь.

27 марта рядом с бронзовой скульптурой появилось 300 пар ношеной обуви. В память о по меньшей мере 300 женщинах, детях и пожилых людях, которых убила российская авиабомба, сброшенная нелюдями на здание Драматического театра в центре Мариуполя.

По словам Кулебы, активистов на эту акцию вдохновила речь президента Владимира Зеленского. Несколько дней назад он упоминал это место в обращении на саммите ЕС. Он призвал осознать, что зверства россиян в Мариуполе сейчас, в 21-м веке, ничем не отличаются от зверств нацистов в Будапеште в 1944-1945 годах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за обстрелов российских оккупантов силовики не могут достать людей из-под завалов Мариупольского драмтеатра. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Будапеште почтили память убитых в Драмтеатре Мариуполя: на берегу Дуная выставили 300 пар обуви 01

"Меседж Украины прост. Европейские лидеры из года в год повторяют "Никогда снова". Но история уже повторяется, прямо сейчас, на наших глазах. Поэтому сейчас мало сочувствовать - нужно конкретными делами доказать, что действительно "Никогда снова".

А для этого мы призываем партнеров: введите еще более жесткие санкции, дайте Украине все необходимое оружие, загоните Россию в еще более глубокую изоляцию, поддерживайте Украину во всем до самой нашей победы", - подчеркнул Кулеба.

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Топ комментарии
+48
Хай віддадуть те взуття Орбану і Сіярто
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27.03.2022 17:02
+22
Чому будапештський меморандум - лайно. Тому, що сам будапешт - лайно.
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27.03.2022 17:04
+16
Один черевик у дупу, другий у горлянку
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27.03.2022 17:05
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Хай віддадуть те взуття Орбану і Сіярто
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27.03.2022 17:02 Ответить
Один черевик у дупу, другий у горлянку
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27.03.2022 17:05 Ответить
Хай правильно проголосують на виборах 3 квітня.
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27.03.2022 18:52 Ответить
Взуття...а зброю все одно не пропустять
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27.03.2022 17:03 Ответить
Так народ совсем другого мнения, они ничего не решают(
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27.03.2022 17:09 Ответить
Чому будапештський меморандум - лайно. Тому, що сам будапешт - лайно.
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27.03.2022 17:04 Ответить
После войны всех причастных к подписанию будапештского меморандума под суд, как таких, которые сдали интересы и безопасность Украины в обмен на ничего не стоящую бумажку, как предателей Украины и пособников русиш-фашистен!
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27.03.2022 17:10 Ответить
Ти читав цей Меморандум?
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27.03.2022 17:16 Ответить
Багато будеш знати, погано будеш спати.
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27.03.2022 17:30 Ответить
Главное, что кацапы его не читали... Они им просто подтерли Ж...
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27.03.2022 17:45 Ответить
Лицемеры венгерские!!!
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27.03.2022 17:06 Ответить
Гашек добре описав мадярів.
******* керівництво підтвердило слова чеського письменника.
Додати нічого.
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27.03.2022 17:08 Ответить
Ссучені мадяри, не потрібно нам від них акцій жолоб. Самі нехай визначаться, за кого вони стоять. Бо то таке, і там лижуть і тут добрі. А наші такого жахіття мають, поки перетнуть кордони. Румунія, Чехія, Польща, Німеччина... без проблем. І одна тільки мадярщина ледь не до гола роздівають, та принизливі перевірки документально утворюють, падлюки.
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27.03.2022 17:09 Ответить
Знаєте про варварів? атіллу?
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27.03.2022 17:45 Ответить
Я знаю, як дочка та невістка з онуком їхали до Німеччини.
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27.03.2022 17:53 Ответить
Атіла - гунн, а мадяри - угрофіни, такі ж як і мордва.
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27.03.2022 19:12 Ответить
что-то не сильно верится.. дела, а не слова - вот что ценится..
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27.03.2022 17:11 Ответить
4-го квітня там вибори
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27.03.2022 17:12 Ответить
к сожалению, им плевать на все.
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27.03.2022 17:13 Ответить
восхищённый болгарин™

@*********

6 ч


Долбаёбы так рвутся повоевать за путина, как будто у них на районе инфраструктура для колясочников ******* развита.
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27.03.2022 17:13 Ответить
Набрав у Гуглі - Зеленський засуджує сталінізм - ...ну ви зрозуміли...
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27.03.2022 17:15 Ответить
Мер міста там за нас (як і більшість місцевих) і ЗМІ кажуть, що це конкурент Орбана на виборах, а вони у них у квітні. Якщо нациків прокатять то "союзницький кордон" з часом розшириться.
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27.03.2022 17:15 Ответить
Тиждень тому, на превеликий жаль, за результатами попередніх опитувань, очікувалося, що націоналісти Орбана випереджають демократичну опозицію((( Здається, в Гардіан це читала.
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27.03.2022 17:37 Ответить
Спасибо конечно. Но потом эта же шваль через пару недель опять пойдет голосовать за *******-сиятро-орбанов, которые делают все возможное, чтобы смертей в Украине было как можно больше
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27.03.2022 17:16 Ответить
Угорчцям- подяка за підтриму.
Керівництву Угорцини- шурувати за мокшанським кораблем.
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27.03.2022 17:16 Ответить
акция памяти погибших в Мариуполе, где Россия устроила варварство и при этом помогают россии оккупировать всю Украину. Закрывая поставку в Украину мировой помощи. Ждут свои 30 серебренников от россии в виде обещанного им украинского Закарпатья.
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27.03.2022 17:18 Ответить
Лицимерньіе твари
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27.03.2022 17:22 Ответить
Кто именно? если Орбан и его *************, то да. Будапешт и крупные города против Орбана, он пришел к власти только благодаря тех самых 70% мудрого нарида
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27.03.2022 17:25 Ответить
С такой логикой и кацапье ниучем не виновато хотя ето население мордора раз за разом позволяет диктатору-маньяку оставаться у власти. Так же и население мадьяр позволяет всяким орбанам избираться
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27.03.2022 17:45 Ответить
Помнишь овощ типа президент такой был айкю 23, три судимости, и т д венок, майдан, война так за него пол страны однажды голосовало и далеко не все из так называемое ордло поэтому всех венгров считать лицемерами не справедливо ,за рашу молчу она неисправима на протяжении всего времени адекватов там мизер, большинство тупо давно уехали
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27.03.2022 21:53 Ответить
Швидше це політичні опоненти Орбана організували.
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27.03.2022 18:57 Ответить
Та пофіг хто. Якщо опоненти, то треба було не на набережній виставляти, а під апаратом орбана.
А так виглядає дещо ліцемірно: через свою країну зброю для вас не пропустимо, але загиблих через це в тому числі вшануємо
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27.03.2022 20:37 Ответить
Дякуємо свідомим угорцям за співчуття до нашого болю.
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27.03.2022 17:24 Ответить
Лучше иметь российского врага чем друга мадьяра.
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27.03.2022 17:42 Ответить
Самый красивый кратер Марса назван в честь украинца, несправедливо осужденного в СССР.

Настоящим украшением поверхности Красной планеты является ударный кратер на Великой Северной равнине. Международным астрономическим союзом этой красоте было присвоено имя знаменитого украинского конструктора Сергея Королева.

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27.03.2022 17:43 Ответить
Хай всі ті 300 пар засунуть у дупу сворєму підару Орбану.
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27.03.2022 17:44 Ответить
Так Будапешт - опозиційне місто, вони проти Орбана і постійно мітинги влаштовують. За Орбана - провінція...
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27.03.2022 17:55 Ответить
Може краще змусити Орбана щоб перестав співпрацювати з нацистом Путіним
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27.03.2022 18:11 Ответить
Орбан любит х.уйла.
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27.03.2022 18:25 Ответить
Шлейф співпраці з нацистами тягнеться за мадярами з часів Другої Світової. Їм не звикати лизати сраки - що німецьким нацистам, що московським. Тому ці "пари взуття" - то швидше пам"ятник мадярському боягузству і запроданству...
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27.03.2022 20:31 Ответить
 
 