В Будапеште почтили память убитых в Драмтеатре Мариуполя: на берегу Дуная выставили 300 пар обуви. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Будапеште состоялась акция памяти погибших в Мариуполе, где Россия устроила варварство, которого Европа не знала со времен Второй мировой войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава МВД Дмитрий Кулеба в Facebook
Акция в Будапеште состоялась возле мемориала "Обувь на берегу Дуная", который чествует память венгерских евреев, безжалостно уничтоженных нацистами. Перед убийством они принуждали людей снимать обувь.
27 марта рядом с бронзовой скульптурой появилось 300 пар ношеной обуви. В память о по меньшей мере 300 женщинах, детях и пожилых людях, которых убила российская авиабомба, сброшенная нелюдями на здание Драматического театра в центре Мариуполя.
По словам Кулебы, активистов на эту акцию вдохновила речь президента Владимира Зеленского. Несколько дней назад он упоминал это место в обращении на саммите ЕС. Он призвал осознать, что зверства россиян в Мариуполе сейчас, в 21-м веке, ничем не отличаются от зверств нацистов в Будапеште в 1944-1945 годах.
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"Меседж Украины прост. Европейские лидеры из года в год повторяют "Никогда снова". Но история уже повторяется, прямо сейчас, на наших глазах. Поэтому сейчас мало сочувствовать - нужно конкретными делами доказать, что действительно "Никогда снова".
А для этого мы призываем партнеров: введите еще более жесткие санкции, дайте Украине все необходимое оружие, загоните Россию в еще более глубокую изоляцию, поддерживайте Украину во всем до самой нашей победы", - подчеркнул Кулеба.
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******* керівництво підтвердило слова чеського письменника.
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6 ч
Долбаёбы так рвутся повоевать за путина, как будто у них на районе инфраструктура для колясочников ******* развита.
Керівництву Угорцини- шурувати за мокшанським кораблем.
А так виглядає дещо ліцемірно: через свою країну зброю для вас не пропустимо, але загиблих через це в тому числі вшануємо
Настоящим украшением поверхности Красной планеты является ударный кратер на Великой Северной равнине. Международным астрономическим союзом этой красоте было присвоено имя знаменитого украинского конструктора Сергея Королева.