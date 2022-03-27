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Северодонецкая громада целый день под плотными обстрелами оккупантов. Есть погибшие и раненые, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Северодонецкая громада под плотными обстрелами оккупантов. В Боровском один человек погиб, двое пострадали, из них один ребенок.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, адский день выдался для близлежащих сел Северодонецкой громады, самого областного центра, Рубежного, Лисичанска. Орки валят по мирным целый день.

"В результате мощных обстрелов повреждено около 12 объектов, из них четыре многоквартирных и пять частных жилых домов, продовольственный склад в Северодонецке, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры. Во время обстрелов один человек погиб в Боровском, что находится примерно в 15 км от Северодонецка, двое пострадавших, в том числе ребенок", - говорится в сообщении.

Северодонецкая громада целый день под плотными обстрелами оккупантов. Есть погибшие и раненые, - Гайдай 01
Северодонецкая громада целый день под плотными обстрелами оккупантов. Есть погибшие и раненые, - Гайдай 02

Гайдай также уточнил, что обстрелы выізвали три больших пожара в области. Были спасены и эвакуированы шесть человек, попавших под обстрелы и в результате чего возникли пожары.

Обстрелы на территории Луганской области продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вследствие вражеских обстрелов под завалами в Рубежном оказались местные жители, в частности ребенок, - полиция

Автор: Анастасія Потіха
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27.03.2022 18:29 Ответить
🔴 Зеленский заявил, что Путин проводит дерусификацию Украины

Украинский президент в очередном телеобращении снова перешел на русский.

«В Украине нет и никогда не было языковой проблемы. А вот теперь вы, российские оккупанты, эту проблему создаете. Это вы делаете все, чтобы наши люди сами уходили от русского языка.

Потому что русский язык будет ассоциироваться именно с вами. Только с вами. С этими взрывами и убийствами. С вашими преступлениями… Россия сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация. Вы это делаете. За одно поколение. И навсегда», - подчеркнул он.
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27.03.2022 18:34 Ответить
И не олько в Украине!!!
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27.03.2022 18:35 Ответить
Максимально дохідливо. Автор Максим Паленко ©

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27.03.2022 18:34 Ответить
А зачем в этой бригаде Бродский, Высоцкий и Цой?!? Автор этого лубка - явный ... э.э.ээ. назовём его дипломатично - неграмотный
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27.03.2022 18:47 Ответить
когда- то давным давно я посетила Северодонецк..., милый маленький городок, оттуда родом была моя институтская подруга...кто ж знал, что наступит день и его будут равнять с землей наши "асвабадители", чтоб они сдохли...
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27.03.2022 18:48 Ответить
 
 