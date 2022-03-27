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Уничтоженный российскими войсками книжный магазин на центральном рынке Херсона. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские военные уничтожили книжный магазин в Херсоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото опубликовал Игорь Степурин.

"451 градус по Фаренгейту в Херсоне. Уничтоженный российскими войсками книжный магазин на центральном рынке Херсона", - написал он.

Уничтоженный российскими войсками книжный магазин на центральном рынке Херсона 01

Фото 27 марта 2022 года от Снежана Даневич.

Уничтоженный российскими войсками книжный магазин на центральном рынке Херсона 02
Уничтоженный российскими войсками книжный магазин на центральном рынке Херсона 03
Уничтоженный российскими войсками книжный магазин на центральном рынке Херсона 04
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Топ комментарии
+48
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27.03.2022 19:00
+24
Як у вас язик повретається цих ссикливих козломордих називати "воїнами"?
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27.03.2022 18:58
+22
Нацисти
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27.03.2022 18:57
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😉 Журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat рассказал, что РФ с 2014 года потратила миллиарды долларов на сеть пророссийских политиков и лидеров мнений в Украине, но те их кинули на деньги:

«...речь идет о миллиардах долларов, а не рублей. Было потрачено с 14-го года до сегодняшнего дня. Это было 150-160 высокооплачиваемых офицеров ФСБ. Каждый из них имел неограниченный бюджет, чтобы вербовать украинцев любого уровня. И здесь даже эти украинские агенты, которые брали деньги кинули их. Просто кинули».
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27.03.2022 18:57 Ответить
Нацисти
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27.03.2022 18:57 Ответить
Як у вас язик повретається цих ссикливих козломордих називати "воїнами"?
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27.03.2022 18:58 Ответить
це сарказм
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27.03.2022 19:01 Ответить
точно, откуда там воины, это стадо мародеров, террористов и убийц...
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27.03.2022 19:02 Ответить
Це лише підтварджує що лапанікі-то хвашисти...
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27.03.2022 18:58 Ответить
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27.03.2022 19:00 Ответить
дело ясное что дело мутное
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27.03.2022 19:10 Ответить
ти тут постійно пишеш про зраду, ти путінський бот?
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27.03.2022 19:31 Ответить
брехня.
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28.03.2022 03:07 Ответить
брехня.
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28.03.2022 03:07 Ответить
брехня .
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28.03.2022 03:08 Ответить
брехня.
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28.03.2022 03:08 Ответить
«2га» армія світу воює з книжками
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27.03.2022 19:02 Ответить
фашисти
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27.03.2022 19:03 Ответить
Очень хотелось бы узнать, кто дал команду на разминирование.Хотя догадываюсь кто.
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27.03.2022 19:04 Ответить
Квартал-95.
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27.03.2022 19:07 Ответить
к фашизму уже потихонько добавляют инквизицию-запрет и сожжение книг,запрет инакомыслия, убийство воспитателей и учителей
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27.03.2022 19:07 Ответить
А исконно-скрепным обезьянам книги и не нужны. У них телевизор с иплом ху*ла - "наше всё".
К тому же они читать не умеют. Вернее умеют, но осознать смысл прочитанного не в состоянии.
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27.03.2022 19:25 Ответить
кацапи дуже добре знають, що найбільше їм загрожує в Україні (у них століття практики).
а наші малороси, здається і після війни, будуть розказувати про "нєт разніци на каком язикє любіть украіну".
без української мови - немає України!
затямте!
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27.03.2022 19:17 Ответить
"Ми читаємо книги, замість того, щоб їх спалювати". Американський антинацистський плакат.

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27.03.2022 19:24 Ответить
рашисти тварюки
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27.03.2022 19:25 Ответить
Уничтожают украинские книги, украинский язык и культуру...
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27.03.2022 19:32 Ответить
Палити книги - то одна з перших "скреп" фашизму.
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27.03.2022 20:02 Ответить
Вони зумисне спалили книгарню чи у Херсоні ідуть бої і в книгарню попав снаряд? Бо, бачте, тоді тут дві різні речі будуть...
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27.03.2022 20:42 Ответить
Це вже не перший випадок спалення орками українських книжок. До цього вони українські підручники палили - і теж зумисно.
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27.03.2022 22:05 Ответить
это нацизм, господа! настоящий, выкормленый сытой благодушной Эвропой, миллиардами нефтедолларов!
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27.03.2022 22:23 Ответить
 
 