Уничтоженный российскими войсками книжный магазин на центральном рынке Херсона. ФОТО

Российские военные уничтожили книжный магазин в Херсоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото опубликовал Игорь Степурин.

"451 градус по Фаренгейту в Херсоне. Уничтоженный российскими войсками книжный магазин на центральном рынке Херсона", - написал он.

Фото 27 марта 2022 года от Снежана Даневич.





