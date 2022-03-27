Уничтоженный российскими войсками книжный магазин на центральном рынке Херсона. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские военные уничтожили книжный магазин в Херсоне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фото опубликовал Игорь Степурин.
"451 градус по Фаренгейту в Херсоне. Уничтоженный российскими войсками книжный магазин на центральном рынке Херсона", - написал он.
Фото 27 марта 2022 года от Снежана Даневич.
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+48 olele
показать весь комментарий27.03.2022 19:00
+24 Oleksandr Onys
показать весь комментарий27.03.2022 18:58
+22 Oleg Zaporogec
показать весь комментарий27.03.2022 18:57
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«...речь идет о миллиардах долларов, а не рублей. Было потрачено с 14-го года до сегодняшнего дня. Это было 150-160 высокооплачиваемых офицеров ФСБ. Каждый из них имел неограниченный бюджет, чтобы вербовать украинцев любого уровня. И здесь даже эти украинские агенты, которые брали деньги кинули их. Просто кинули».
К тому же они читать не умеют. Вернее умеют, но осознать смысл прочитанного не в состоянии.
а наші малороси, здається і після війни, будуть розказувати про "нєт разніци на каком язикє любіть украіну".
без української мови - немає України!
затямте!