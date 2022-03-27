Освобождение украинскими воинами Тростянца: командир 13-го танкового полка РФ застрелился, другой командующий армией оккупантов - снят с должности. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
После разгрома силами ВСУ оккупантов в Тростянце застрелился командир 13 танкового полка, входящий в состав Кантемировской дивизии, а также снят с должности командующего 1-й танковой армией Западного военного округа РФ.
Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВС Украины в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
"Стали известны последствия освобождения украинскими военными Тростянца в Сумской области и разгрома Кантемировской танковой дивизии. Вчера вечером в Главном управлении разведки сообщили, что застрелился командир 13 танкового полка, входящий в состав Кантемировской дивизии.
Итак, 13-й номер полка оказался для российского офицера несчастливым. Так же, как номер 200 для отдельной мотострелковой бригады россиян, которую холодноярцы разбили и частично "задвоили" на харьковском направлении.
Также командующий 1-й танковой армией (в/ч 11161, Баковка) Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель был снят с должности. В 1-ю танковую армию входит печально известная "элитная" Кантемировская дивизия. Отмечается, что Киселя уволили из-за огромных потерь и провала вторжения РФ в Украину. Не исключаем, что бегство российской армии из Тростянца и стало той последней каплей. И дальше российской верхушке уже невозможно было закрывать глаза на плохое управление войсками", - говорится в сообщении.
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план неякісний, глюки кислотні сильно
Также он отметил, что уже завершили подготовку первых операторов этих систем.
Эти ПЗРК могут сбивать воздушные цели на расстоянии до 5 км
Starstreak II - 7+ км.
Швидкість - 4 Маха.
Добре, добре. Бо хлопці вже заколупались з стінгерів та ще совкових Ігл крилаті ракети ловити.
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ціеаво цей орк перед самогубством крикнув "за )(уйла і шойгу"!
кабздон запрошує на концерт......
все іде за планом! расіся пабіждаєт!
Проверено.
це ж партизанський край...захоплювати тут нема чого, одні села та містечка...а ******** вихватить як за милу душу...шо й було доказано в Сумах, Охтирці і Конотопі
і це ще нема зельонки...