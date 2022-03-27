РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12369 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
77 355 105
Луцк (557) ракеты (2780)

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Луцку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вечером 27 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Луцк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.

Также появились кадры этого удара.

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Луцку 01

Мэр Луцка Игорь Полищук призвал горожан находиться в бомбоубежищах и не публиковать фото ударов.

Читайте также: Сегодня Россия запустила рекордное количество ракет по Украине. Из как минимум 70 долетели 8, остальные уничтожены нашей ПВО, - СМИ

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Луцку 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
*********
показать весь комментарий
27.03.2022 22:16
+27
от якби та на півроку раніше

MADSTREKOZA@madstrekoza



Знайомтесь.
Справа стоять людішки. Зліва безпілотник)))
І не просто БПЛА, а новий безпілотник турецької компанії Baykar (що зробила Байрактар) - MIUS.
Чому стільки радості? Тому що на ньому вже стоять українські двигуни АІ-25!!

показать весь комментарий
27.03.2022 22:30
+16
100% с белорусской области прилетело.
показать весь комментарий
27.03.2022 22:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Їхня розвідка - це ті дебіли, що фото викладають. Тобі військові сказали "не викладай", значить не викладай. Це важко?
показать весь комментарий
28.03.2022 00:06 Ответить
Їхня розвідка - це ті дебіли, що фото викладають. Тобі військові сказали "не викладай", значить не викладай. Це важко?
показать весь комментарий
28.03.2022 00:06 Ответить
Їхня розвідка - це ті дебіли, що фото викладають. Тобі військові сказали "не викладай", значить не викладай. Це важко?
показать весь комментарий
28.03.2022 00:06 Ответить
Їхня розвідка - це ті д**іли, що фото викладають. Тобі військові сказали "не викладай", значить не викладай. Це важко?
показать весь комментарий
28.03.2022 00:06 Ответить
По звуку прильоту то враження, що не від таракана, сирена не запрацювала.
показать весь комментарий
27.03.2022 23:15 Ответить
Страница 2 из 2
 
 