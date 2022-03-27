Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Луцку. ФОТО

Вечером 27 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Луцк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.

Также появились кадры этого удара.

Мэр Луцка Игорь Полищук призвал горожан находиться в бомбоубежищах и не публиковать фото ударов.

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