Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Луцку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером 27 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Луцк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.
Также появились кадры этого удара.
Мэр Луцка Игорь Полищук призвал горожан находиться в бомбоубежищах и не публиковать фото ударов.
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Sergey Prigozhy
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Sergey Prigozhy
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Sergey Prigozhy
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Sergey Prigozhy
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Олександр Троцюк
показать весь комментарий27.03.2022 23:15 Ответить Мне нравится 1
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MADSTREKOZA@madstrekoza
Знайомтесь.
Справа стоять людішки. Зліва безпілотник)))
І не просто БПЛА, а новий безпілотник турецької компанії Baykar (що зробила Байрактар) - MIUS.
Чому стільки радості? Тому що на ньому вже стоять українські двигуни АІ-25!!