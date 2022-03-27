Российские оккупанты расстреляли семью в автомобиле на Харьковщине, среди погибших - трехлетний ребенок, - прокуратура. ФОТО

В Изюмском районе Харьковской области был обнаружен расстрелянный захватчиками автомобиль с погибшей семьей: родителями и трехлетним ребенком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Телеграмме пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"27 марта 2022 года на автодороге между с. Шевеловка и с. Гусаровка Изюмского района обнаружен поврежденный автомобиль Honda CR-V. В машине обнаружена погибшая семья: женщина, мужчина и 3-летний ребенок. По предварительным данным, российские военнослужащие обстреляли автомобиль, в котором находилась семья", - говорится в сообщении.

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Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.





