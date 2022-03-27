Российские оккупанты расстреляли семью в автомобиле на Харьковщине, среди погибших - трехлетний ребенок, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Изюмском районе Харьковской области был обнаружен расстрелянный захватчиками автомобиль с погибшей семьей: родителями и трехлетним ребенком.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Телеграмме пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
"27 марта 2022 года на автодороге между с. Шевеловка и с. Гусаровка Изюмского района обнаружен поврежденный автомобиль Honda CR-V. В машине обнаружена погибшая семья: женщина, мужчина и 3-летний ребенок. По предварительным данным, российские военнослужащие обстреляли автомобиль, в котором находилась семья", - говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование продолжается.
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але то буде блюзнірство
після того, що ці паскуди в Україні роблять - народ має право бути лютим
Какая конвенция?? Не, не слышал.
"Росія накопичила невеликі ресурси, зараз розпочнеться друга стадія, Путін хоче отримати більш вигідну позицію на переговорах
У Маріуполі все складно і буде лише складніше, у зоні ООС теж все складно і, мабуть, теж буде лише складніше. У Маріуполі співвідношення сторін 1 до 12 ."
Тоесть по словам Арестовича, мы ещё и зону ООС потеряем, и нам там ещё и окружение сделают?
Что то я не пойму стратегию обороны.
чтото сами они насилуют женщин и убивают и им начхать на женевскую конвенцию
Правильнее - ОКО ЗА ОКО , КРОВЬ ЗА КРОВЬ, КРОВНАЯ МЕСТЬ ДО 7 колена !!!
Це гарматою 30 мм з бтр чи бмп
Вони навіть не підпустили, щоб перевірити на загрозу. А здплуку розвалили цивільну машину...