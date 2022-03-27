Воины 128-й бригады уничтожили командный пункт Росгвардии из Дагестана. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Боевое подразделение 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожило наблюдательный пункт российской нацгвардии, обосновавшийся в лесопосадке. В результате продолжавшегося несколько минут боевого столкновения уничтожен военный "Урал" и двое росгвардейцев (враги сгорели и идентификации не подлежат). Остальные гвардейцы убежали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке бригады.
"На наблюдательном пункте нашли документы одного из росгвардейцев: военный билет, учетную карту хранения оружия, личный жетон Росгвардии, карту учета доз радиоактивного облучения, различные памятки солдата, кредитные карты "Сбербанка" и т.д.
Личные сведения росгвардейца: Маданов Владик Иньязудинович, 2 июня 1995 года рождения. Военный билет издан военкоматом г.Дербент Дагестанские Огни Республики Дагестан.
Из штурмовиков 128 бригады раненых и погибших в результате боя нет", - отмечается в сообщении.
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Ни один город в такой тотальной блокаде, без поддержки извне не выстоял. И, похоже никто особо не задумывается о его деблокаде. Все апплодируют контрударам под Киевом, но стыдливо молчат про Мариуполь. А орки просто тупо его завалят трупами, снесут артиллерией под ноль и потом по быстрому заметут следы. Чтобы скрыть следы того как они "воюют". Против родильных домов и драмтеатров.
Він добре розповідає про стан на ВСІХ фронтах.
Переплутав Полтави, певно. З ким не буває. Географію погано вчив у школі.
Привертати увагу заголовками - це для "жовтої" преси.
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