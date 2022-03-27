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Новости Фото Война в Украине
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Дагестан (137) 128 отдельная горно-пехотная бригада (141) Росгвардия (73)

Воины 128-й бригады уничтожили командный пункт Росгвардии из Дагестана. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Боевое подразделение 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожило наблюдательный пункт российской нацгвардии, обосновавшийся в лесопосадке. В результате продолжавшегося несколько минут боевого столкновения уничтожен военный "Урал" и двое росгвардейцев (враги сгорели и идентификации не подлежат). Остальные гвардейцы убежали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке бригады.

"На наблюдательном пункте нашли документы одного из росгвардейцев: военный билет, учетную карту хранения оружия, личный жетон Росгвардии, карту учета доз радиоактивного облучения, различные памятки солдата, кредитные карты "Сбербанка" и т.д.

Читайте также: Штурмовики 128-й бригады уничтожили чеченцев из Росгвардии и захватили трофейное оружие и технику оккупантов. ФОТОрепортаж

Личные сведения росгвардейца: Маданов Владик Иньязудинович, 2 июня 1995 года рождения. Военный билет издан военкоматом г.Дербент Дагестанские Огни Республики Дагестан.

Из штурмовиков 128 бригады раненых и погибших в результате боя нет", - отмечается в сообщении.

Воины 128-й бригады уничтожили командный пункт Росгвардии из Дагестана 01
Воины 128-й бригады уничтожили командный пункт Росгвардии из Дагестана 02
Воины 128-й бригады уничтожили командный пункт Росгвардии из Дагестана 03
Воины 128-й бригады уничтожили командный пункт Росгвардии из Дагестана 04
Воины 128-й бригады уничтожили командный пункт Росгвардии из Дагестана 05
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Топ комментарии
+71
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27.03.2022 23:18
+51
До речі Женевська конвенція по полонених поширюється тільки на регулярів. Росгварді'ї і інші есесівці це просто кримінальні злочинці.
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27.03.2022 23:16
+38
Ходят слухи, что в Мариуполе опять орков настреляли нормально.
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27.03.2022 23:16
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Ніби Київ обстрілюють?
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27.03.2022 23:14 Ответить
Что-то было. Где не скажу. Но в целом тихо
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27.03.2022 23:15 Ответить
ППО працює)
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27.03.2022 23:17 Ответить
ПВО працювало,тривоги небуло
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27.03.2022 23:17 Ответить
В Києві наразі тривога !!
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27.03.2022 23:18 Ответить
на левом берегу где-то в Дарницком районе что-то бомбануло
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27.03.2022 23:22 Ответить
Моя,труба невила.Звично виє
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27.03.2022 23:24 Ответить
Зеленський - РФ: Поверніться на позиції до 24 лютого, і спробуємо вирішити питання Донбасу https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/27/7335073/
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27.03.2022 23:37 Ответить
Зеленський про переговори з РФ: Україна готова на нейтралітет за двох умов https://www.dw.com/uk/zelenskyi-pro-perehovory-z-rf-ukraina-hotova-na-neitralitet-za-dvokh-umov/a-61274992?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml&fbclid=IwAR1Wpw5jYfI44lQTO5kSobQBta1yEt1jELKB62lcaOx6fSYDRszj-q2rDuU
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27.03.2022 23:39 Ответить
Була. І щось схоже трохи збили.
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27.03.2022 23:21 Ответить
Истеричка путлер бесится в своем бункере и тыкает кнопки, а украинцы как долбили русню пачками, так и будут долбить.
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27.03.2022 23:20 Ответить
До речі Женевська конвенція по полонених поширюється тільки на регулярів. Росгварді'ї і інші есесівці це просто кримінальні злочинці.
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27.03.2022 23:16 Ответить
Люська буде незадоволена такою новиною.
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27.03.2022 23:19 Ответить
У сенсі, в нас же не війна, а "спэц опэрация", які комбатанти?
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27.03.2022 23:22 Ответить
Як не вийшли склавши зброї, з піднятими руками то і не здавалися?)
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27.03.2022 23:33 Ответить
А,так пихтіли...
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27.03.2022 23:16 Ответить
Ходят слухи, что в Мариуполе опять орков настреляли нормально.
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27.03.2022 23:16 Ответить
Настрелять то может и настреляли, но сколько так будет продолжаться? Зашитнико тоже несут потери, и боеприпасы у них не бездонные клады.
Ни один город в такой тотальной блокаде, без поддержки извне не выстоял. И, похоже никто особо не задумывается о его деблокаде. Все апплодируют контрударам под Киевом, но стыдливо молчат про Мариуполь. А орки просто тупо его завалят трупами, снесут артиллерией под ноль и потом по быстрому заметут следы. Чтобы скрыть следы того как они "воюют". Против родильных домов и драмтеатров.
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27.03.2022 23:54 Ответить
Дивись "ПолітІнформацію" від Марка Солонина.
Він добре розповідає про стан на ВСІХ фронтах.
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27.03.2022 23:59 Ответить
Оце по нашому. Згоріли. Арестович, чуєш? Згоріли.
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27.03.2022 23:16 Ответить
Люся,спізнилася
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27.03.2022 23:18 Ответить
Ну вот что они из Дагестана здесь забыли?
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27.03.2022 23:16 Ответить
Знайшли
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27.03.2022 23:19 Ответить
Дагестанский мир.
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27.03.2022 23:21 Ответить
Так він на хуторі Полтава народився, у Ростовській області.
Переплутав Полтави, певно. З ким не буває. Географію погано вчив у школі.

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27.03.2022 23:30 Ответить
Смерть искали. Нашли
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29.03.2022 09:16 Ответить
Даги пішли на шашлик
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27.03.2022 23:17 Ответить
Даги - силос
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27.03.2022 23:33 Ответить
Маловато что-то, надо бы побольше...
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27.03.2022 23:34 Ответить
И не сидится этим иньязудиновичам среди своих овец.
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27.03.2022 23:17 Ответить
"вороги згоріли й ідентифікації не підлягають" Не совсем так:
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27.03.2022 23:17 Ответить
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27.03.2022 23:18 Ответить

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27.03.2022 23:38 Ответить
В заголовку "командний пункт", а в тексті "спостережний". Виправте.
Привертати увагу заголовками - це для "жовтої" преси.
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27.03.2022 23:19 Ответить
там десь в Росії 11 космонавтів подало в суд за звільнення, а мотив класний придумали. Нам заборонено залишати межі рузге без закону. наказу про направлення за межі рузге намає, то і звільнили нас незаконно. І кримінал формально пришити не можуть.
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27.03.2022 23:20 Ответить
???командний чи спостережний пункт??? Шо ви там малюєте??? Альо???
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27.03.2022 23:20 Ответить
Командно-спостережний.
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27.03.2022 23:23 Ответить
зачєм такіє жестокіє фота викладивать!
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27.03.2022 23:20 Ответить
А щоб потім діти заіками не стали.
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27.03.2022 23:25 Ответить
32 минуты назад - 51°31′N 30°45′E
Мэр Славутича: Российские войска пока покинули город
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27.03.2022 23:22 Ответить
за координати пізди давно отримував ?
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27.03.2022 23:27 Ответить
данные из открытых источников
https://liveuamap.com/ru/2022/27-march-mayor-of-slavutich-russian-troops-as-for-now-left
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27.03.2022 23:29 Ответить
Так цеж напевне параші орки.
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27.03.2022 23:30 Ответить
"владик пошёл на шашлыки, и поросенок Боря пошёл на шашлыки. похожие фразы, и какие похожие судьбы!" (С)
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27.03.2022 23:27 Ответить
Судя по фото 3-х местная бронированная выездная параша .
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27.03.2022 23:28 Ответить
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27.03.2022 23:30 Ответить
Вах вах вах...
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27.03.2022 23:32 Ответить
Тепер наша плаксива баба Арестович буде сльози лити за вбитими російськими окупантами... Ще потім буде догани писатм нашим військовим...
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27.03.2022 23:38 Ответить
русня должна благодарить украинцев что чурок уничтожают. У самих расеян яиц нет, могут только раком перед овце эбами стоять.
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27.03.2022 23:38 Ответить
не кп а нп наблюдательний пост
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27.03.2022 23:39 Ответить
лут из Тростянца т 80бВ
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27.03.2022 23:40 Ответить
ішо т 72
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27.03.2022 23:41 Ответить
ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки.

https://www.youtube.com/watch?v=Ctr9g15rx8o

Чорна діра! Розкрито секрет Чорнобаївки.

https://www.youtube.com/watch?v=6gicVXb8s6Q
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27.03.2022 23:45 Ответить
У мирний час обручка у військовому квитку видалася б мені сентиментальнощами. А зараз дивлюся і думаю, чи не змародерів він її в Україні
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27.03.2022 23:45 Ответить
По дагам все так же непросто як и по чеченцям. Русня спецом кидає на убой людей из неспокійних регіонів Кавказу. В тому ж Дагестані опір рускім був активнішим в останні роки ніж в тій же Чечні. Хоча на сьогодні через ряд причин опір там подавлено. І для інформації проект Ічкерія було припинено ще в 2006-2007 р, натомість було створено Імарат Кавказ, куди увійшли Чечня Інгушетія Дагестан КБК КЧР, опір русні активно чинився на території всіх цих республік. В боях, під час зачисток, облав, після затримань, загинули від рук окупантів тисячі і тисячі жителів цих республік.
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27.03.2022 23:48 Ответить
и колечко. наверное намародерил ******. И имя владик. вы представляете, не владислав, а владик
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27.03.2022 23:51 Ответить
Чого замазали даго-дохлятину? В цьому ж весь і цинус. Без свіжих шкварок я не зможу заснути.
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27.03.2022 23:59 Ответить
/
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28.03.2022 00:07 Ответить
молодцы.
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28.03.2022 00:09 Ответить
"вороги згоріли й ідентифікації не підлягають" - Джерело: https://censor.net/ua/p3329113
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28.03.2022 00:49 Ответить
зеленский - не Украина... интервью расийским сми, где агрессоров и оккупантов из расии он называет расийскими военными - уже только это может послужить к тому, что "наивеличайшемудрейшего" уже 28 марта возьмут за цугундер и выбросят за борт... а чего стоит его "ответ" на вопрос - какие боевые потери? он же на него так и не ответил... отношение к руским - сопли по столу... руских в Украине ненавидят... выход на территории до 24.2... не освобождение оккупированных территорий, а выход к границам территорий и переговоры... эрдоган уже заявил о прогрессе в вопросе невступления Украины в НАТО, в вопросе русского языка... какой прогресс? кто дал право обговаривать это тем, кто ведет переговоры... позорище... зелень готов к капитуляции и только народ Украины пока не дает ему возможности капитулировать...
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28.03.2022 03:39 Ответить
128-й-респект...
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28.03.2022 06:22 Ответить
У заголовку "командний", у тексті "спостережний".
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28.03.2022 07:32 Ответить
У заголовку "командний", у тексті "спостережний".
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28.03.2022 07:32 Ответить
У заголовку "командний", у тексті "спостережний".
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28.03.2022 07:32 Ответить
 
 