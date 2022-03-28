Представлен беспилотник Bayraktar с украинским двигателем. ФОТО

Турецкий производитель дронов Baykar Makina провел презентацию прототипа нового боевого БПЛА. Первые полеты крупного беспилотника предстоят в 2023 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Baycar.

Национальная беспилотная боевая летательная система (MYUS) получила название Kızılelma. MUIS будет оснащена реактивным двигателем. Сообщается, что новинка сможет взлетать и приземляться на десантный флагманский корабль Турции TCG Anadolu.

В ноябре 2021 года Baykar заказала у украинского государственного предприятия "Ивченко-Прогресс" реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для проекта Myus. По предварительным данным, максимальная скорость нового БПЛА составит 800 км/ч, а грузоподъемность – как минимум 1500 кг.

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