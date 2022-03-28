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беспилотник (2123) Турция (3238) Байрактар (138)

Представлен беспилотник Bayraktar с украинским двигателем. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Турецкий производитель дронов Baykar Makina провел презентацию прототипа нового боевого БПЛА. Первые полеты крупного беспилотника предстоят в 2023 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Baycar.

Национальная беспилотная боевая летательная система (MYUS) получила название Kızılelma. MUIS будет оснащена реактивным двигателем. Сообщается, что новинка сможет взлетать и приземляться на десантный флагманский корабль Турции TCG Anadolu.

Представлен беспилотник Bayraktar с украинским двигателем 01

В ноябре 2021 года Baykar заказала у украинского государственного предприятия "Ивченко-Прогресс" реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для проекта Myus. По предварительным данным, максимальная скорость нового БПЛА составит 800 км/ч, а грузоподъемность – как минимум 1500 кг.

Представлен беспилотник Bayraktar с украинским двигателем 02

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Представлен беспилотник Bayraktar с украинским двигателем 03
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Топ комментарии
+17
📍Інтерв'ю DW з матір'ю російського солдата, який загинув в Україні.



Цитуємо уривок:



"- Вы сами понимаете, почему началась эта война?



- Я понимаю это так, простыми словами: если бы не бомбанули мы, то украинцы бомбанули бы по нам. Бомбануть-то, наверное, надо было. Тут без вариантов. Но что-то пошло не так. Конечно, никто не ожидал такого. А сейчас, если уже столько парней полегло, то уже нельзя останавливаться. Нужно идти дальше. До победы.



- Вы понимаете, что делает Россия в Украине? За что воевал Женя?



- Я считаю, что мой сын воевал за нас, за Россию и русских. Чтобы мы могли с вами сейчас по телефону говорить, пить и кушать. Я думаю, он лег не зря там. А за нас. Чтобы мы жили долго и счастливо и чтобы у нас не было войны. Чтобы над нами не летали бомбы."
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28.03.2022 08:05
+15
Чого це вони асфаль не кладуть замість непотрібної армії і чого взагалі науку розвивають замість клоунського руху?
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28.03.2022 08:02
+11
Война началась с 2014 года с пустой казной.
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28.03.2022 09:02
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28.03.2022 07:59 Ответить
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28.03.2022 07:59 Ответить
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28.03.2022 07:59 Ответить
good )
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28.03.2022 07:59 Ответить
Цікаво , а де розробляють та виробляють двигуни к цьому БПЛА...
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28.03.2022 09:40 Ответить
Цікаво , а де розробляють та виробляють двигуни к цьому БПЛА...
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28.03.2022 09:41 Ответить
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28.03.2022 09:57 Ответить
А Ви з якою метою цікавитеся?
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28.03.2022 10:02 Ответить
Чого це вони асфаль не кладуть замість непотрібної армії і чого взагалі науку розвивають замість клоунського руху?
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28.03.2022 08:02 Ответить
📍Інтерв'ю DW з матір'ю російського солдата, який загинув в Україні.



Цитуємо уривок:



"- Вы сами понимаете, почему началась эта война?



- Я понимаю это так, простыми словами: если бы не бомбанули мы, то украинцы бомбанули бы по нам. Бомбануть-то, наверное, надо было. Тут без вариантов. Но что-то пошло не так. Конечно, никто не ожидал такого. А сейчас, если уже столько парней полегло, то уже нельзя останавливаться. Нужно идти дальше. До победы.



- Вы понимаете, что делает Россия в Украине? За что воевал Женя?



- Я считаю, что мой сын воевал за нас, за Россию и русских. Чтобы мы могли с вами сейчас по телефону говорить, пить и кушать. Я думаю, он лег не зря там. А за нас. Чтобы мы жили долго и счастливо и чтобы у нас не было войны. Чтобы над нами не летали бомбы."
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28.03.2022 08:05 Ответить
📍Інтерв'ю DW з матір'ю російського солдата, який загинув в Україні.



Цитуємо уривок:



"- Вы сами понимаете, почему началась эта война?



- Я понимаю это так, простыми словами: если бы не бомбанули мы, то украинцы бомбанули бы по нам. Бомбануть-то, наверное, надо было. Тут без вариантов. Но что-то пошло не так. Конечно, никто не ожидал такого. А сейчас, если уже столько парней полегло, то уже нельзя останавливаться. Нужно идти дальше. До победы.



- Вы понимаете, что делает Россия в Украине? За что воевал Женя?



- Я считаю, что мой сын воевал за нас, за Россию и русских. Чтобы мы могли с вами сейчас по телефону говорить, пить и кушать. Я думаю, он лег не зря там. А за нас. Чтобы мы жили долго и счастливо и чтобы у нас не было войны. Чтобы над нами не летали бомбы."
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28.03.2022 08:05 Ответить
Інтерв'ю DW з матір'ю російського солдата, який загинув в Україні.



Цитуємо уривок:



"- Вы сами понимаете, почему началась эта война?



- Я понимаю это так, простыми словами: если бы не бомбанули мы, то украинцы бомбанули бы по нам. Бомбануть-то, наверное, надо было. Тут без вариантов. Но что-то пошло не так. Конечно, никто не ожидал такого. А сейчас, если уже столько парней полегло, то уже нельзя останавливаться. Нужно идти дальше. До победы.



- Вы понимаете, что делает Россия в Украине? За что воевал Женя?



- Я считаю, что мой сын воевал за нас, за Россию и русских. Чтобы мы могли с вами сейчас по телефону говорить, пить и кушать. Я думаю, он лег не зря там. А за нас. Чтобы мы жили долго и счастливо и чтобы у нас не было войны. Чтобы над нами не летали бомбы."
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28.03.2022 08:06 Ответить
"А сейчас, если уже столько парней полегло, то уже нельзя останавливаться."
Конечно нельзя, ведь ваш кровавый бог путло хочет еще больше человеческих жертв, ведь чем больше жертв тем больше его будут любить жители кацапстана. А через пару десятков лет будут его называть эффетивным менеджером , как Сталина.
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28.03.2022 08:22 Ответить
well, maybe now they understand that they are dying too, but they don't care. so the next thing they need to pay attention to is that Finland is talking about joining NATO, so the invasion has the opposite effect from what Russia wanted. why in Europe a high standard of living without war? The Russians need to think about this and realize that military force is not the solution to peaceful relations with their neighbors.
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28.03.2022 09:57 Ответить
Роллрр
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28.03.2022 08:34 Ответить
Ніяк не зрозумію що нам заважало до війни створювати такі БПЛА. Як я розумію у турецьких БПЛА турецького лише планер, а все інше або українське (двигун) або американське (оптика та електроніка).
І це питання стосується не лише цієї влади яка була більш заклопотана своїм великим крадівництвом, але і попередньої, яка зараз позиціює себе як патріотична.
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28.03.2022 08:46 Ответить
Война началась с 2014 года с пустой казной.
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28.03.2022 09:02 Ответить
Война началась в 2014 году. С пустой казной и полуразваленной армией.
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28.03.2022 09:07 Ответить
З 14 року з війною і пустою казною, влада звільнила частину територій, відновила ракетну галузь, створила армію, яка бореться з агресором, тож, по праву, вважається патріотичною тож я більше за них, а що до сьогодні, то за Украіну!
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28.03.2022 09:49 Ответить
І зразу в Україну на тестування
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28.03.2022 08:55 Ответить
І зразу в Україну на тестування
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28.03.2022 08:56 Ответить
І зразу в Україну на тестування
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28.03.2022 08:56 Ответить
Це лише прототип. Ще невідомо, коли збудують перший живий екземпляр для тестування.
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28.03.2022 10:19 Ответить
Отличный дизайн!!
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28.03.2022 08:59 Ответить
Так тобі все і розкажуть.
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28.03.2022 09:08 Ответить
агентура орков, они все "завидуют".
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28.03.2022 09:03 Ответить
Реактивний двигун це гуд.
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28.03.2022 09:05 Ответить
бач, як кацапи заворушилися! наче ім смоли за шкіру налили ) бо під цією новиною перше що бачиш, це зо два десятки спам-помічених та видалених коментарів ))) Що ж, саме у 23-ому році в рамках відновлення України вже актуальним буде питання про спільне виробництво байрактарів =) Слава Україні!
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28.03.2022 09:37 Ответить
Не добавляйте 100 раз комментарий. Добавили и ждите, через 5-10 мин появится.
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28.03.2022 10:00 Ответить
це на форумі глюки
"Сталася помилка при додаванні коментаря. Спробуйте ще раз."
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28.03.2022 11:30 Ответить
НУ НЕ МОЖНА ЗАРАЗ ПИСАТИ ТАКУ *****

Тепер русня ймовірно дасть запл крилатими по цьому підприємству.
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28.03.2022 10:03 Ответить
НУ НЕ МОЖНА ЗАРАЗ ПИСАТИ ТАК

Тепер русня ймовірно дасть запл крилатими по цьому підприємству.
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28.03.2022 10:03 Ответить
"Baykar замовила в українського державного підприємства "Івченко-Прогрес" реактивні двигуни АІ-322Ф "

зачем писать нашу компанию и что она поставляет? чтоб туда ракета завтра прилетела? Написали бы просто у украинской фирмы...
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28.03.2022 10:16 Ответить
про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Baycar. Джерело: https://censor.net/ua/p3329150
Це турки херню пишуть. Як і не війна.
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28.03.2022 11:16 Ответить
"Baykar замовила в українського державного підприємства "Івченко-Прогрес" реактивні двигуни АІ-322Ф "

зачем писать нашу компанию и что она поставляет? чтоб туда ракета завтра прилетела? Написали бы просто у украинской фирмы...
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28.03.2022 10:16 Ответить
Понты понты и реклама(не нужная) ща совсем.....
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28.03.2022 22:20 Ответить
Ну всё. Теперь кацапы выкрадут тех.документацию
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28.03.2022 11:23 Ответить
Полторы тонны,фуясе цэ как ипанёт по колонне
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28.03.2022 22:19 Ответить
ТАК ОН ВООБЩЕ ДРУГОЙ !!!
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28.03.2022 22:35 Ответить
Український двигун... - це ганьба, тому що повинен бути український літак з українським двигуном (і всім іншим).
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29.03.2022 01:06 Ответить
 
 