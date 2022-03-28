Представлен беспилотник Bayraktar с украинским двигателем. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Турецкий производитель дронов Baykar Makina провел презентацию прототипа нового боевого БПЛА. Первые полеты крупного беспилотника предстоят в 2023 году.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Baycar.
Национальная беспилотная боевая летательная система (MYUS) получила название Kızılelma. MUIS будет оснащена реактивным двигателем. Сообщается, что новинка сможет взлетать и приземляться на десантный флагманский корабль Турции TCG Anadolu.
В ноябре 2021 года Baykar заказала у украинского государственного предприятия "Ивченко-Прогресс" реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для проекта Myus. По предварительным данным, максимальная скорость нового БПЛА составит 800 км/ч, а грузоподъемность – как минимум 1500 кг.
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Цитуємо уривок:
"- Вы сами понимаете, почему началась эта война?
- Я понимаю это так, простыми словами: если бы не бомбанули мы, то украинцы бомбанули бы по нам. Бомбануть-то, наверное, надо было. Тут без вариантов. Но что-то пошло не так. Конечно, никто не ожидал такого. А сейчас, если уже столько парней полегло, то уже нельзя останавливаться. Нужно идти дальше. До победы.
- Вы понимаете, что делает Россия в Украине? За что воевал Женя?
- Я считаю, что мой сын воевал за нас, за Россию и русских. Чтобы мы могли с вами сейчас по телефону говорить, пить и кушать. Я думаю, он лег не зря там. А за нас. Чтобы мы жили долго и счастливо и чтобы у нас не было войны. Чтобы над нами не летали бомбы."
Цитуємо уривок:
"- Вы сами понимаете, почему началась эта война?
- Я понимаю это так, простыми словами: если бы не бомбанули мы, то украинцы бомбанули бы по нам. Бомбануть-то, наверное, надо было. Тут без вариантов. Но что-то пошло не так. Конечно, никто не ожидал такого. А сейчас, если уже столько парней полегло, то уже нельзя останавливаться. Нужно идти дальше. До победы.
- Вы понимаете, что делает Россия в Украине? За что воевал Женя?
- Я считаю, что мой сын воевал за нас, за Россию и русских. Чтобы мы могли с вами сейчас по телефону говорить, пить и кушать. Я думаю, он лег не зря там. А за нас. Чтобы мы жили долго и счастливо и чтобы у нас не было войны. Чтобы над нами не летали бомбы."
Цитуємо уривок:
"- Вы сами понимаете, почему началась эта война?
- Я понимаю это так, простыми словами: если бы не бомбанули мы, то украинцы бомбанули бы по нам. Бомбануть-то, наверное, надо было. Тут без вариантов. Но что-то пошло не так. Конечно, никто не ожидал такого. А сейчас, если уже столько парней полегло, то уже нельзя останавливаться. Нужно идти дальше. До победы.
- Вы понимаете, что делает Россия в Украине? За что воевал Женя?
- Я считаю, что мой сын воевал за нас, за Россию и русских. Чтобы мы могли с вами сейчас по телефону говорить, пить и кушать. Я думаю, он лег не зря там. А за нас. Чтобы мы жили долго и счастливо и чтобы у нас не было войны. Чтобы над нами не летали бомбы."
Конечно нельзя, ведь ваш кровавый бог путло хочет еще больше человеческих жертв, ведь чем больше жертв тем больше его будут любить жители кацапстана. А через пару десятков лет будут его называть эффетивным менеджером , как Сталина.
І це питання стосується не лише цієї влади яка була більш заклопотана своїм великим крадівництвом, але і попередньої, яка зараз позиціює себе як патріотична.
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Тепер русня ймовірно дасть запл крилатими по цьому підприємству.
Тепер русня ймовірно дасть запл крилатими по цьому підприємству.
зачем писать нашу компанию и что она поставляет? чтоб туда ракета завтра прилетела? Написали бы просто у украинской фирмы...
Це турки херню пишуть. Як і не війна.
зачем писать нашу компанию и что она поставляет? чтоб туда ракета завтра прилетела? Написали бы просто у украинской фирмы...