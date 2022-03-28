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В результате попадания остатков сбитой ракеты горела частная усадьба в Дарницком районе Киева, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Киеве в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание на территории частного дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 27 марта в 23:12 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в Дарницком районе столицы.

"На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. Бойцы установили, что в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание на территории частной усадьбы в гараже. В 00:27 28 марта пожар локализован на площади 100 кв. :24 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

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В результате попадания остатков сбитой ракеты горела частная усадьба в Дарницком районе Киева, - ГСЧС 01
В результате попадания остатков сбитой ракеты горела частная усадьба в Дарницком районе Киева, - ГСЧС 02
В результате попадания остатков сбитой ракеты горела частная усадьба в Дарницком районе Киева, - ГСЧС 03
В результате попадания остатков сбитой ракеты горела частная усадьба в Дарницком районе Киева, - ГСЧС 04
В результате попадания остатков сбитой ракеты горела частная усадьба в Дарницком районе Киева, - ГСЧС 05
В результате попадания остатков сбитой ракеты горела частная усадьба в Дарницком районе Киева, - ГСЧС 06

На месте было задействовано 2 ед. пожарной техники и 8 чел. личного состава.

Автор: Анастасія Потіха
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28.03.2022 09:11 Ответить
Кто-то интересовался, что такое "форс мажор"...
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28.03.2022 10:32 Ответить
Кто-то интересовался, что такое "форс мажор"...
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28.03.2022 10:32 Ответить
 
 