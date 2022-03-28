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Утром войска РФ обстреляли Северодонецк, погибла 86-летняя женщина, - Гайдай
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня утром войска РФ обстреляли Северодонецк в Луганской области, погибла 86-летняя женщина.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Утренние обстрелы. В Северодонецке погибла 86-летняя женщина. Утром россияне попали в жилой дом в Северодонецке, вследствие чего начался пожар. Спасателями обнаружено тело погибшей женщины", - говорится в сообщении.
Гайдай также напоминает, что сегодня вследствие российских обстрелов один человек погиб в Рубежном, еще один - ранен.
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показать весь комментарий29.04.2022 13:18 Ответить Мне нравится 0
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