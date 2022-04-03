РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14619 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
21 743 16
Германия (6046) футбол (3539)

"Стоп войне. Поддержите Украину", - на российском телевидении выключили трансляцию матча Бундеслиги из-за баннеров в поддержку Украины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На российском телевидении выключили трансляцию футбольного матча Бундеслиги из-за надписи на стадионе "Стоп войне".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Футбол".

В сообщении говорится: "На российском спортивном телеканале оборвали трансляцию матча Бундеслиги уже на 13-й минуте.

Все потому, что в эфире были видны рекламные надписи "Stop war" и "Stand with Ukraine".

PS: чемпионат Эритреи уже близко".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ruska kurwa!" - фанаты польской сборной выразили чувства к России во время матча отбора ЧМ-2022. ВИДЕО

Стоп войне. Поддержите Украину, - на российском телевидении выключили трансляцию матча Бундеслиги из-за баннеров в поддержку Украины 01

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+41
Трусливые ничтожества...
показать весь комментарий
03.04.2022 00:13
+20
Даремно перелякалися, правильні кацапи ж английською не читають. А ті, що читають, то вони і так проти ***** - "ліберасти", всякі внутрішні вороги.
показать весь комментарий
03.04.2022 00:15
+15
Тільки що повернувся з відпочинку на Океані в Мендосіно, Північна Каліфорнія. Був м'яко кажучи приємно шокований - практично все місто в Українських Прапорах. Де Мендосіно і де Україна!!!
показать весь комментарий
03.04.2022 00:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трусливые ничтожества...
показать весь комментарий
03.04.2022 00:13 Ответить
Даремно перелякалися, правильні кацапи ж английською не читають. А ті, що читають, то вони і так проти ***** - "ліберасти", всякі внутрішні вороги.
показать весь комментарий
03.04.2022 00:15 Ответить
Як Росія, тільки в Угорщині: Віктор Орбан стрімко перетворює країну-члена ЄС на автократію
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/04/2/7137067/
показать весь комментарий
03.04.2022 00:21 Ответить
Та позбавте кацапських мавп взагалі дивитися будь які спортивні трансляції. А щоб вони самі відключилися, на кожному матчі, кожному турнірі, по центру великими буквами було написано що бункерний *****-*****. До речі, це слово вважається не матірне, а цілком пристойне. Набираєте його, і вас відсилають до цього конченого урода.
показать весь комментарий
03.04.2022 00:23 Ответить
Тільки що повернувся з відпочинку на Океані в Мендосіно, Північна Каліфорнія. Був м'яко кажучи приємно шокований - практично все місто в Українських Прапорах. Де Мендосіно і де Україна!!!
показать весь комментарий
03.04.2022 00:25 Ответить
кто там про "братских" беларусов писал которые не воюют против нас
----------------------
В Буче Киевской области оккупанты на протяжении нескольких дней били и допрашивали супружескую пару. Женщина выжила, мужчина от полученных травм скончался.
"Это были белорус и чеченец. Они пытали и держали четыре дня супружескую пару. Мужчину постоянно били - женщина просила не избивать мужа. Погибшего допрашивали в одной из комнат
показать весь комментарий
03.04.2022 00:27 Ответить
Не белорус и чеченец, а лукашист и кадыровец. Ето мрази- предатели своего народа умеющие только избивать и насиловать беззащитных
показать весь комментарий
03.04.2022 00:34 Ответить
Вот уж хрена.... как написано - так и есть - белорус и чеченец... все они мрази и ВСЕ в ответе. ВСЕ. Так что искать плохих и хороших нужно на краю их могил.
показать весь комментарий
03.04.2022 09:37 Ответить
Беларусов практически нет. Пару десятков человек осталось еще говорящих на своем языке. То гавно привезенное из рашковании и проживающее на территории Беларуси не беларус.
показать весь комментарий
03.04.2022 00:58 Ответить
Кацапи, вам вже прийшов час дивитися "Лєбєдіноє озєро"...)))
показать весь комментарий
03.04.2022 00:50 Ответить
Це вже не перший матч. Вони постійно так роблять.
І компанії, яким належать права на трансляцію, москалів попереджали, що розірвуть контракт, бо москалі його порушують - вони повинні передавати зміст, а не замальовувати чи вмикати рекламу тоді, коли хочуть.

Час розривати.
показать весь комментарий
03.04.2022 00:57 Ответить
Так виявляється наші гасла це додаткові санкції для мокшандії )) На всіх майданчиках їх транслювати і в рашці світового розважального контента взагалі не буде, все заборонять ))
показать весь комментарий
03.04.2022 01:13 Ответить
Нахіба нарасіі взагалі показувати бундеслігу? Їм краще щось "своё радное" матч місцевих алкоголіків мухосранська на полі з болота, грязюки і фекалій з сусіднього гнилого бараку...
показать весь комментарий
03.04.2022 02:23 Ответить
Вважаю, що більше їх збісило "#StandWithUkraine"
показать весь комментарий
03.04.2022 02:31 Ответить
Московитські гобліни повсюди у світі у ЗНЕВАЗІ -
показать весь комментарий
03.04.2022 19:27 Ответить
 
 