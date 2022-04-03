"Стоп войне. Поддержите Украину", - на российском телевидении выключили трансляцию матча Бундеслиги из-за баннеров в поддержку Украины. ФОТО

На российском телевидении выключили трансляцию футбольного матча Бундеслиги из-за надписи на стадионе "Стоп войне".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Футбол".

В сообщении говорится: "На российском спортивном телеканале оборвали трансляцию матча Бундеслиги уже на 13-й минуте.

Все потому, что в эфире были видны рекламные надписи "Stop war" и "Stand with Ukraine".

PS: чемпионат Эритреи уже близко".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ruska kurwa!" - фанаты польской сборной выразили чувства к России во время матча отбора ЧМ-2022. ВИДЕО