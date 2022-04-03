Жертвы российской агрессии в Ирпене. ФОТОрепортаж (18+)

После освобождения Ирпеня от российских оккупантов на улицах города лежали трупы украинцев. Внимание! ниже фотографии, не рекомендованные несовершеннолетним и лицам с неустойчивой психикой.

Как передает Цензор.НЕТ, кадры обнародованы в соцсетях.







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