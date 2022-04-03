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Жертвы российской агрессии в Ирпене. ФОТОрепортаж (18+)

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

После освобождения Ирпеня от российских оккупантов на улицах города лежали трупы украинцев. Внимание! ниже фотографии, не рекомендованные несовершеннолетним и лицам с неустойчивой психикой.

Как передает Цензор.НЕТ, кадры обнародованы в соцсетях.

Жертвы российской агрессии в Ирпене 01
Жертвы российской агрессии в Ирпене 02
Жертвы российской агрессии в Ирпене 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вследствие обстрелов оккупантов в Ирпене разрушены 50% зданий, - мэр Маркушин

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+76
Мрію таке побачити в КОЖНОМУ мацкалячому хуторі !!
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03.04.2022 01:30
+47
кацапи звірі й нелюді - смердючий гнійник на тілі всього людства.
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03.04.2022 01:37
+37
...отправте фото ****** в бункер, а то не будет знать, за что его вешать будут...
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03.04.2022 01:31
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Мрію таке побачити в КОЖНОМУ мацкалячому хуторі !!
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03.04.2022 01:30 Ответить
...отправте фото ****** в бункер, а то не будет знать, за что его вешать будут...
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03.04.2022 01:31 Ответить
Поки що наш президент планує зустрітися з цим ****** щоби в сраку йому зазирнути. Мир там шукатиме.
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03.04.2022 01:43 Ответить
Не будьте наївними, все зроблено за його наказами.
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03.04.2022 02:04 Ответить
Может и нашим подписантам арахамиям и их вдохновителям отослать, чтоб они перестали ваять "мирный"!!!??? договор с убийцами???
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03.04.2022 03:05 Ответить
кацапи звірі й нелюді - смердючий гнійник на тілі всього людства.
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03.04.2022 01:37 Ответить
Карла дель Понте (колись працювала прокуроркою у трибуналах ООН з військових злочинів) заявила, що пуйло -- військовий злочинець.

Арахамія заявив, що раша практично погодила угоду (залишається "маленька неувязочка -- питання Криму"), і зараз йде "фінальная проработка" перед "зустріччю двох лідерів", де її буде підписано.
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03.04.2022 01:38 Ответить
В переговорах Украины с агрессором участвует скандальный представитель «пятой колонны»

Ср, 30/03/2022 - 20:31

АЛЕКСАНДР ЧАЛЫЙ ИЗВЕСТЕН КАК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ЛОББИСТ РОССИЙСКИХ ИНТЕРЕСОВ.

14 февраля 2020 года он оказался в центре скандала на Мюнхенской конференции по безопасности, подписав вместе с российским проправительственным центром 12 шагов для «укрепления» безопасности Украины.
Заметим только, что в п. 12 говорилось о «запуске нового национального диалога об идентичности», который должен учесть взгляды, в частности, России и Венгрии на «темы истории, национальной памяти, языка, идентичности и опыт меньшинств».

https://crime-ua.com/node/29669
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03.04.2022 02:03 Ответить
В плане также говорилось о снятии санкций с России к выполнению Минска, о нормализации отношений ЕС - Россия, об аннексии Крыма не упоминалось.

Документ подписали сам Александр Чалый, его конфидент Алексей Семений, почему-то представившийся сотрудником СНБОУ и Василий Филипчук, который в 2017 году предлагал
признать Крым спорной территорией, отложить на 20 лет вопросы его принадлежности,

а в настоящее время официально считать оккупационные власти в Крыму легитимными, а Севастополь - вообще предложить РФ на 99 лет.

https://crime-ua.com/node/29669
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03.04.2022 02:05 Ответить
В 2020 году А.ЧАЛЫЙ вошел в состав «инициативы 16 июля».

Давайте присмотримся сначала к компании подписантов.

Кроме упомянутой выше троицы на первом месте стоит Руслан Бортник, помощник бежавшего в Россию приснопамятного украинофоба Вадима Колесниченко;

далее многолетний соратник Сергея Левочкина - Андрей Ермолаев;

ведущий канала Ахметова Тигран Мартиросян; одиозная Марина Ставнийчук, заместитель главы АП у Януковича;

«регионалы» Олег Зарубинский, Владимир Семиноженко, Василий Мармазов;

подпевалы Медведчука Руслан Бизяев и другие фигуранты «базы скрытых пиарщиков». Компания еще та.

https://crime-ua.com/node/29669
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03.04.2022 02:08 Ответить
Боже стільки ж цих гнид. Чистить не перечистить.
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03.04.2022 02:46 Ответить
Нас більше ! Не мовчіть!
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03.04.2022 03:02 Ответить
Головні гніди - на Банковій, назбирали цей зброд та дали їм повноваження від імені народу України!
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03.04.2022 03:11 Ответить
На першій світлині - дитина. Господи... А скільки ще невинних українців лежать в ямах, підвалах, під завалами... А декого, можливо, ніколи й не знайдуть. Скільки болю і пролитої крові...
Боже, дай сили ЗСУ розтоптати всю ту кремлівську погань остаточно і безповоротно.
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03.04.2022 01:41 Ответить
За геноцид, за ці звірства рашистів ,рф має бути визнана світовим співтовариством як злочине терористичне утворення .
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03.04.2022 01:41 Ответить
Мрію про нанесення ядерного удару по якомусь місту РФ! На Челябінськ вже 8 років дивлюсь та облизуюсь ((
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03.04.2022 01:42 Ответить
я був в ирпени у пионерському лагери
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03.04.2022 01:43 Ответить
В Ирпене. (Ирпень)
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03.04.2022 02:00 Ответить
У людини не має української розкладки, тому пише рашенськими літерами...
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03.04.2022 02:09 Ответить
Справа не в тому, Ирпень чоловічого роду, а не ИрпенЯ жіночого.
Кацапи і Гостомель називають ГостомЕля
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03.04.2022 03:09 Ответить
Він написав вірно - у Ірпені. Тобі ж пояснили - у людини немає української розкладки клавіатури.
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03.04.2022 03:15 Ответить
Невірно. Вірно на російській мові не в ИрпенИ, а в ИрпенЕ.
Ирпень - в ИрпенЕ, а не в ИрпенИ.

Современный Ирпень

Если Вы были в Ирпене

лет 5-10 назад либо не были вообще - предлагаем Вам виртуальную экскурсию по городу.
https://synergy-bud.com.ua/news/irpen-gorod-dlya-zhizni/
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03.04.2022 03:36 Ответить
От же туге створіння. Ще раз повторюю, для тих, хто в танку: він написав усе речення на українській, при тому вірно. Просто в людини немає української розкладки. Ви взагалі розумієте, що таке розкладка клавіатури?
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03.04.2022 03:50 Ответить
Москалі - не люди . Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для всієї цивілізації , для світу людей ))).
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03.04.2022 01:46 Ответить
Кацапским ********* все вернётся. Дело времени мрази.
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03.04.2022 01:46 Ответить
Досі не розумію як можливе таке звірство ! Господь, благаю тебе, нехай кожен отримає по заслузі за скоєне, нехай їх знайде Твоя караюча рука! Уповання наші тільки на Тебе, помстись за невинних, за мирних людей, які хотіли жити, кохати, працювати! Шокована, це жахіття 21-го сторіччя.
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03.04.2022 01:49 Ответить
Почему ***** никогда добровольно не отдаст дамбас. Вы не представляете сколько там массовых захоронений и свидетельств зверств рашистов, Сколько гражданских людей и пленных сбросили в шахты и тд. Которые начнут вскрываться как только туда зайдет украинская власть и следственные органы и международные организации. Поетому ***** так же за любую цену пытается захватить Мариуполь чтобы скрыть следы своих преступлений.
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03.04.2022 01:52 Ответить
***** плевать на условности. Этой мрази одинаково, кто и что узнает. Для внутреннего говна (стада, именуемого русским народом), телик расскажет.
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03.04.2022 02:06 Ответить
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03.04.2022 02:07 Ответить
історію треба вчить ‼️‼️‼️
Батуринська трагедія, знищення Батурина російськими військами, різанина в Батурині - каральні дії московських військ із захоплення і знищення столиці гетьмана #Мазепи #Батурина і його мешканців 12 листопада 1708 року. Під час цих дій були вирізані всі мешканці міста, незалежно від віку і статі. За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців.

Різанина в Батурині: дикунство Москви | Ірина Фаріон |

https://youtu.be/3a4WSaroOI0
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03.04.2022 02:09 Ответить
Volodymyr Viatrovyc@viatrovych

Те, що робить зараз Росія - не просто загарбницька війна.
Це геноцид українського народу.
Не в метафоричному, а в прямому сенсі.
https://www.youtube.com/watch?v=rG61TV1kSHY&t=81s&ab_channel=VolodymyrViatrovych
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03.04.2022 02:14 Ответить
Всюду треба писати .
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03.04.2022 03:00 Ответить
Сьогодні комменти, стали якісь не такі, як на мене на сайті може працювати якась ботоферма.
Під всіма новинами коменти якісь однакові по смислу, як би бачу хочуть народ роз'єднати, постійно наводять якусь зраду.
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03.04.2022 02:16 Ответить
А що далі мовчати після вбивсв на Київщині? І слухати белькотіння архамів подляків дєрмаків?
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03.04.2022 02:22 Ответить
Треба лише один комент:Московський метеорит.
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03.04.2022 04:55 Ответить
Подписівать сейчас Мирный ??? договор с убийцами - это звучит как кощунство!!!!!!!!!!!!!

Кто его подпишет, будет проклят украинцами!
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03.04.2022 02:33 Ответить
Никто не догадался подписать мирный договор с Гитлером.
А наши подлохамии уже прямо спешат.
Надо же заглянуть главубийце в глаз и отмазать его от ГААГИ???
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03.04.2022 02:38 Ответить
Выжечь кислотой это говнообразование на карте Мира, а потом ещё и хлоркой обработать - от Кубани до Камчатки!
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03.04.2022 08:14 Ответить
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03.04.2022 12:26 Ответить
хкуйло , фюрер мацковитських нелюдів, лякав Срєбрініцею світ. якщо на окупований Донбасс мацковитами прийде українська влада..... Ніхто не відповів шизофреніку кремлівському в ЄС про Семашки в чечні... Європа мовчала.... бачимо Сребрініцу в Україні в багатьох містах та селах , де стояв цей ванька-нелюд, ..Він робив те що робила мацковія в україні три століття...
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03.04.2022 15:53 Ответить
Орда,дика ,зміксована з усіх московитських "******",яка змінила тільки транспортні засоби та зброю.а в "макітрах"те саме мислення,як і багато віків тому...Цих дикунів потрібно ізолювати від світового суспільства колючим дротом,хай самі варяться в своєму дикунському лайні...
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04.04.2022 11:24 Ответить
 
 