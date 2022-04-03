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Оккупанты третий раз за неделю попали в один и тот же дом в центре Северодонецка, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Северодонецке Луганской области россияне третий раз за неделю попали в одно и то же здание в центре города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в телеграме.

"Только россиянам известно, какой именно стратегический объект они хотели уничтожить в этом районе - там расположены только жилые дома. Однако враг за последнюю неделю трижды бил по этому кварталу и все три раза попадал в дом, где проживали обычные северодончане. Каждый раз бойцы ГСЧС гасили пламя и спасали тех, кто там еще оставался. Потому что в настоящее время собственного дома у этих людей уже практически нет", - отметил Гайдай.

По его словам, за минувшие сутки больше всего разрушений из-за российского вторжения потерпели Северодонецк, Рубежное и Лисичанск.

Оккупанты третий раз за неделю попали в один и тот же дом в центре Северодонецка, - Гайдай 01

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Оккупанты третий раз за неделю попали в один и тот же дом в центре Северодонецка, - Гайдай 02

Так, в Северодонецке произошло возгорание шести многоэтажек и магазина, в Рубежном – пяти объектов жилого фонда, в Лисичанске – двух.

Гайдай также сообщил, что продолжаются бои в отдельных кварталах городов Рубежное и Попасная.

Оккупанты третий раз за неделю попали в один и тот же дом в центре Северодонецка, - Гайдай 03

"Наши Вооруженные силы непреклонно удерживают позиции. Вчера на линии фронта на Луганщине и Донетчине они отразили шесть атак россиян, уничтожили четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника", - отметил глава ОВА.

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Оккупанты третий раз за неделю попали в один и тот же дом в центре Северодонецка, - Гайдай 04
Оккупанты третий раз за неделю попали в один и тот же дом в центре Северодонецка, - Гайдай 05

Автор: Анастасія Потіха
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Работали в три смены:

«Мы решили направить часть средств, собранных через платформу withukraine, на закупку не только обычных скорых, но и бронированных, чтобы защитить наших храбрых медиков», - говорится в заявлении украинского посольства.

В бронированные реанимобили превратили бывшие армейские машины. Их переоборудовали в компании Venari Group, крупнейшем и старейшем производителе карет скорой помощи в Великобритании, рассказал представитель посольства Тарас Крикун.

По его словам, работники предприятия работали в три смены, безо всякой прибыли для компании. На предприятии повсюду висят флаги Украины, а вместо «good afternoon» здесь теперь говорят «slava Ukraini».

Первую партию из 15 автомобилей доставят в Украину в начале следующей недели.
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03.04.2022 08:23
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03.04.2022 08:25
+9
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03.04.2022 08:11
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03.04.2022 08:11 Ответить



Работали в три смены:

«Мы решили направить часть средств, собранных через платформу withukraine, на закупку не только обычных скорых, но и бронированных, чтобы защитить наших храбрых медиков», - говорится в заявлении украинского посольства.

В бронированные реанимобили превратили бывшие армейские машины. Их переоборудовали в компании Venari Group, крупнейшем и старейшем производителе карет скорой помощи в Великобритании, рассказал представитель посольства Тарас Крикун.

По его словам, работники предприятия работали в три смены, безо всякой прибыли для компании. На предприятии повсюду висят флаги Украины, а вместо «good afternoon» здесь теперь говорят «slava Ukraini».

Первую партию из 15 автомобилей доставят в Украину в начале следующей недели.
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03.04.2022 08:23 Ответить
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03.04.2022 08:25 Ответить
Спасибо вам за эту новость и спасибо Джонсону.
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03.04.2022 08:26 Ответить
US expected to help send Soviet-era tanks to Ukraine within days.
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03.04.2022 08:23 Ответить
Чехі - логістіка US.
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03.04.2022 08:29 Ответить
В Мелітополі бувший працівник військкомату Лисенко здає атошників.
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саме час зничтожити ордлу.
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Ну пляяяя. А фотки для того, чтоб четвёртый раз попали????
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05.04.2022 00:01 Ответить
 
 