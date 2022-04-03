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Войска РФ взорвали мост через реку Сейм из Путивля в Сумы, - Живицкий. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ взорвали мост из Путивля в Сумы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Мост через реку Сейм, взорванный орками", – сообщил он.

Как отметил Живицкий, это был путь из Путивля в Сумы.

Войска РФ взорвали мост через реку Сейм из Путивля в Сумы, - Живицкий 01

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Топ комментарии
+30
Слухайте всі і потім не кажіть що не чули.
свічка

Нарасєйський парламент відмовляє нам в праві на існування.

https://twitter.com/svecha62/status/1510226035098456064
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03.04.2022 10:35
+19
Хоч ворог перегруповується та переміщує свої війська, ми маємо продовжити його знищення.

Передавайте дані про окупантів на офіційні канали:

🔹Наш офіційний чат-бот ➡️ @stop_russian_war_bot

🔹Та партнерський додаток «Bachu.info» ➡️ bit.ly/3KQNPjW, котрий передає інформацію, навіть якщо у вас тимчасово немає інтернету.

Інформацію варто надсилати чітку та структуровану, за можливості з геолокаціями.

Кожне ваше повідомлення пришвидшує нашу перемогу!

Захищаємо Україну разом! Слава Україні!
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03.04.2022 10:31
+18
Іпануті
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03.04.2022 10:38
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Правила форума Совет форумчан
Хоч ворог перегруповується та переміщує свої війська, ми маємо продовжити його знищення.

Передавайте дані про окупантів на офіційні канали:

🔹Наш офіційний чат-бот ➡️ @stop_russian_war_bot

🔹Та партнерський додаток «Bachu.info» ➡️ bit.ly/3KQNPjW, котрий передає інформацію, навіть якщо у вас тимчасово немає інтернету.

Інформацію варто надсилати чітку та структуровану, за можливості з геолокаціями.

Кожне ваше повідомлення пришвидшує нашу перемогу!

Захищаємо Україну разом! Слава Україні!
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03.04.2022 10:31 Ответить
Це - корисна інформація для тих, хто розповідав мені у коментах, що міст через Дніпро біля Херсону не можна було підривати.
Тепер ви переконались, що орки при відступі підриватимуть усі мости?

Натомість, через херсонській міст ми пустили орків на правий берег Дніпра і створили собі додаткових 150-200 км лінії фронту.
Скували там свої сили для оборони напрямків на Миколаїв і Одесу.
І ще не відомо, скільки часу ми будемо виколупувати орків з правого берега.
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03.04.2022 11:16 Ответить
Якби не розмінували і не просрали оборону зі сторони Криму і не впустили кацапську нечисть на Херсонщину тоді взагалі нічого не потрібно було підривати.
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03.04.2022 11:22 Ответить
Та згоден.
Але по розмінуванню виходу з Криму - то явно зрада була, а з цим мостом через Дніпро - просто пройоб.
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03.04.2022 11:32 Ответить
Ну если это ЗРАДА была- то почему до сих пор не арестовали зрадников ? Они же продолжают гадить
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03.04.2022 12:51 Ответить
Слухайте всі і потім не кажіть що не чули.
свічка

Нарасєйський парламент відмовляє нам в праві на існування.

https://twitter.com/svecha62/status/1510226035098456064
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03.04.2022 10:35 Ответить
Іпануті
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03.04.2022 10:38 Ответить
это мысли целой недонации мокшан, не тешь себя надеждами, что это только те кто у власти
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03.04.2022 10:39 Ответить
Не дивуйтесь, вони нічого не знають про розгром їхньої армії, тому така риторика.
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03.04.2022 10:39 Ответить
Всё они прекрасно знают . На свой лохторат работают.
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03.04.2022 10:56 Ответить
Вести из дурдома или сводки с опиумных фронтов.
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03.04.2022 10:41 Ответить
І навіть собак постріляли.
https://twitter.com/LAvCwgnv8wd97r8/status/1510517414420795392
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03.04.2022 10:44 Ответить
Действительно - перспектива РФ - стать музеем нацизма, своеобразным "зоопарком" с вольерами - за забором и/или рвом с пираньями. Наглядным пособием - чтобы нацизм опять не возродился - после гитлеровской Германии и путинской РФ.
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03.04.2022 12:02 Ответить
Привели у відповідність до середньстатистичного стану російських мостів.
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03.04.2022 10:36 Ответить
Тут мотив дещо інший. На другому боці сосновий ліс. Він для кацапів страшний як сама смерть. Авіація там сліпа. Швидше за все наші підійшли.

Раз підірвали міст значить драпають в рашку по маршруту Буринь-Білопілля-Тьоткіно
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03.04.2022 10:43 Ответить
Шановні славутичани, у місті починають працювати ЗСУ щодо виявлення сторонніх осіб та предметів.
Прохання не панікувати! Про можливе місцезнаходження сторонніх предметів або підозрілих осіб повідомляти в Контакт-центр 0800330205
https://t.me/slavutych_mr/2463
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03.04.2022 11:08 Ответить
С мостом повоевали???
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03.04.2022 10:40 Ответить
Вестник Стабильности #StandWithUkraine

@stabilnosti

·
14 год

Рекомендуются к просмотру всем, считающим, что «обычные россияне не причём в этой войне Путина против Украины»:


https://twitter.com/stabilnosti/status/1510300728736333839
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03.04.2022 10:48 Ответить
натомість за кордоном ********* масово вішають на себе значки з українською символікою
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03.04.2022 11:03 Ответить
НЕ ІСНУЄ ДОБРИХ ЧИ ЗВИЧАЙНИХ МОСКОВИТІВ !!!!! у тому числі усі етноси що населяють територію рахи. Кожен мешканець рахи це смертельний ворог України.
Не можу зрозуміти, чому на 2 місяці тяжкої кровопролитної війни за нашу свободу ЗЕвлада не відправлила на раху громадяни РФ, чому не вирішується тяк бути з українськими громадянами які мають громадянство РФ. Теоретично громадян України з паспортами РФ можна штрафувати, сажати, застосовувати конфіскації за колаборанство й за іншими новими статтями.
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03.04.2022 11:23 Ответить
Там є коментар, що це було 6 років тому - уявіть що б було зараз...
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03.04.2022 12:47 Ответить
Плохо. Понтонов у нас нет.
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03.04.2022 11:13 Ответить
Долг Украины ответить уничтожением крымского моста!
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03.04.2022 11:25 Ответить
Всі мости і дороги у напрямку раші повинні бути зруйновані на завжди!!!!
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03.04.2022 12:17 Ответить
 
 