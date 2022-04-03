28 895 28
Войска РФ взорвали мост через реку Сейм из Путивля в Сумы, - Живицкий. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ взорвали мост из Путивля в Сумы.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Мост через реку Сейм, взорванный орками", – сообщил он.
Как отметил Живицкий, это был путь из Путивля в Сумы.
Топ комментарии
+30 Ksenia VB
показать весь комментарий03.04.2022 10:35
+19 olele
показать весь комментарий03.04.2022 10:31
+18 Fish Man
показать весь комментарий03.04.2022 10:38
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Передавайте дані про окупантів на офіційні канали:
🔹Наш офіційний чат-бот ➡️ @stop_russian_war_bot
🔹Та партнерський додаток «Bachu.info» ➡️ bit.ly/3KQNPjW, котрий передає інформацію, навіть якщо у вас тимчасово немає інтернету.
Інформацію варто надсилати чітку та структуровану, за можливості з геолокаціями.
Кожне ваше повідомлення пришвидшує нашу перемогу!
Захищаємо Україну разом! Слава Україні!
Тепер ви переконались, що орки при відступі підриватимуть усі мости?
Натомість, через херсонській міст ми пустили орків на правий берег Дніпра і створили собі додаткових 150-200 км лінії фронту.
Скували там свої сили для оборони напрямків на Миколаїв і Одесу.
І ще не відомо, скільки часу ми будемо виколупувати орків з правого берега.
Але по розмінуванню виходу з Криму - то явно зрада була, а з цим мостом через Дніпро - просто пройоб.
свічка
Нарасєйський парламент відмовляє нам в праві на існування.
https://twitter.com/svecha62/status/1510226035098456064
https://twitter.com/LAvCwgnv8wd97r8/status/1510517414420795392
Раз підірвали міст значить драпають в рашку по маршруту Буринь-Білопілля-Тьоткіно
Прохання не панікувати! Про можливе місцезнаходження сторонніх предметів або підозрілих осіб повідомляти в Контакт-центр 0800330205
https://t.me/slavutych_mr/2463
@stabilnosti
·
14 год
Рекомендуются к просмотру всем, считающим, что «обычные россияне не причём в этой войне Путина против Украины»:
https://twitter.com/stabilnosti/status/1510300728736333839
Не можу зрозуміти, чому на 2 місяці тяжкої кровопролитної війни за нашу свободу ЗЕвлада не відправлила на раху громадяни РФ, чому не вирішується тяк бути з українськими громадянами які мають громадянство РФ. Теоретично громадян України з паспортами РФ можна штрафувати, сажати, застосовувати конфіскації за колаборанство й за іншими новими статтями.