РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12374 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
100 871 144
война (47211) геноцид (391) Киевская область (3537) жертвы (1563) трасса (107)

Сожженные тела и автомобили на Житомирской трассе. ФОТО 18+

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В 20-25 километрах от столицы в сторону Житомира на трассе лежат тела убитых оккупантами украинцев. Часть этих людей расстреляли, а затем пытались сжечь.

Фото с Житомирской трассы опубликовал фотограф Стас Козлюк, пишет Цензор.НЕТ.

"Мы с коллегами попали туда случайно, просто решили проверить, открыта ли сейчас трасса. И мы увидели это. Там еще на обочине были тела, сваленные на кучу и горящие. Но фотографировать это не поднялась рука, если честно. Это должны фиксировать криминалисты" , – написал он.

Фотограф пишет, что пытался, но так и не смог понять, зачем оккупанты совершают такие зверства.

"Этих людей убили, а потом пытались сжечь. Некоторые убиты выстрелами в голову. Одному из убитых сначала, вероятно, связали руки. Я просто не понимаю этот уровень жестокости", - пишет Козлюк.

ФОТО 18+

Сожженные тела и автомобили на Житомирской трассе 01
Сожженные тела и автомобили на Житомирской трассе 02
Сожженные тела и автомобили на Житомирской трассе 03
Сожженные тела и автомобили на Житомирской трассе 04
Сожженные тела и автомобили на Житомирской трассе 05
Сожженные тела и автомобили на Житомирской трассе 06
Сожженные тела и автомобили на Житомирской трассе 07
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+120
Мирний договір?! З ким?!
показать весь комментарий
03.04.2022 10:51
+115
какие нах они животные!!!! у меня 4 собаки, лайки! ОНИ ЖИВОТНЫЕ! помогают друг другу, охраняют территорию, вместе воспитывают щенков, и дерутся тоже, и охотятся, там где едят, там не гадят. кацапье -это не из мира животных, даже не насекомые, это просто мразь, субстанция, элементы таблицы менделеева. самый гуманный способ решения этой общемировой проблемы, кастрировать и стерелизовать, закрыть железным зановесом пока не передохнут твари! или крематорий. восстановить в Мариуполе домны, и жечь ублюдков живьем!
показать весь комментарий
03.04.2022 11:06
+107
Максимально приводить засРашкинцев в такой суповой набор

показать весь комментарий
03.04.2022 10:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Хто "ви"? Може ти чекав? До кого ти звернувся, жертва фейсбучного спаму?
показать весь комментарий
03.04.2022 14:17 Ответить
У кацапів є вислів "Вспомним всех поименно". Дуже влучний вислів. Кожного "вспомнім", жоден не буде забутий... Краще хай самі собі у своїж чорножопінськах могили риють заздалегідь .....
показать весь комментарий
03.04.2022 11:24 Ответить
вы только подумайте - эти зверства здесь совершали уроды, которые уже замазаны кровью, у которых возможно крыша слегка поехала от смертей и ужасов войны + часть из них патологические убийцы..., но их родственники, которые сидят глубоко в тылу, спят в постели, имеют доступ к интернету..., как они радостно похрюкивая и повизгивая от удовольствия слушают рассказы про мародерства, убийства и замирают от предвкушения, как они будут носить, одевать и пользоваться вещами убитых людей...это дно? или еще нет?
показать весь комментарий
03.04.2022 11:25 Ответить
показать весь комментарий
03.04.2022 11:25 Ответить
и рассказывать будут как они защищали родину от нато...
показать весь комментарий
03.04.2022 11:29 Ответить
я кажется где то в 14м и 15м или когда писал тут на цензоре
все их перелести что они вытворять могут (и вытворяли)
но тогда они ограничились частью донбасса и относительно тихо стало
(если сравнивать с положением дел сейчас, когда и авиаудары и артилерия по городам
каждый день работает)

это у вас еще территория большая
а когда они заполонили всю чеченскую землю
то они много страшного натворили за это время
на страну, где население чуть больше 1млн и размером в небольшую область
показать весь комментарий
03.04.2022 11:25 Ответить
Хто знає електронну пошту меркелихи, штанмаєра, орбана та інших підарасів, які вигодували цих звірів.
Хочу їм деякі фотки відправити. Щоб їм то до кінця життя перед очима стояло.
показать весь комментарий
03.04.2022 11:27 Ответить
Надо , чтобы Зеленский ( как президент) обратился ОТКРЫТО К МЕРКЕЛЬ С ЭТИМИ ФОТКАМИ и спросил цуку « НЕ СТЫДНО?»
показать весь комментарий
03.04.2022 12:15 Ответить
А йому самому не має бути стидно? Нема за що? А то меркєля- макрони можуть запитати, як питав батько Журавля!
показать весь комментарий
04.04.2022 03:11 Ответить
Каждый должен отвечать за своё . И Меркель , и будапештские гаранты и Зе. Все, кто идут в политику , должны знать что их труд - политика. И она для людей должна быть качественной , как здание или сливочное масло( без подделок)
показать весь комментарий
04.04.2022 04:35 Ответить
Що за маячня? Будапештські гаранти - Сполучені Штати та Велика Британія надали ще до початку широкомасштабного вторгнення. А до Меркель які питання враховуючи дії Зеленського? І що ви повелися на істеричні балачки якогось аватара з реєстрацією від 20 Березня?
показать весь комментарий
04.04.2022 11:57 Ответить
Хочу звернути вашу увагу на подібрих пропагандонів:
https://www.youtube.com/c/MaximChronicler
допоможіть блоканути

Під виглядом незаангажованої документалістики, створюють "художньо прифарбовані" кіношка про жахіття, не показуючи хто їх чинить, але непомітно натякаючи на "укропів" (цитата із оного з відео)
показать весь комментарий
03.04.2022 11:43 Ответить
хлопці та дівчата не лайкайте, а відправляйте скарги на Ютуб!
Я написав, що пропаганда тероризму та конкретизував в описі, що саме.
показать весь комментарий
06.04.2022 20:06 Ответить
россияне за всё ответят.
показать весь комментарий
03.04.2022 11:43 Ответить
Хочу таке бачити в КОЖНОМУ мацкалячому хуторі та місті!!!
показать весь комментарий
03.04.2022 11:52 Ответить
Сейчас, л юбой мирный договор ---это капитулязия, . После такого ,какой мирный договор Сначала военный требунал в Гааге, над военными преступниками
показать весь комментарий
03.04.2022 11:57 Ответить
Руzzкий военный корабль должен сдаться или быть уничтожен!
показать весь комментарий
04.04.2022 00:49 Ответить
Запретить раше иметь армию !!!!!
показать весь комментарий
03.04.2022 12:10 Ответить
Що ви тут пишете, он зараз підпишемо мирний договір з Росією да заживемо, президент так сказав, йому єрмак сказав, тому агрохімія сказав що підслухав в туалеті від арестовича коли той по телефону говорив...
показать весь комментарий
03.04.2022 12:14 Ответить
дегенерати і садисти, їм все одно кого вбивати і за що, це їх головне занятті і єдиний смисл існування. Головне щоб не нести за це відповіальності і мати можливість познущатися так, як тільки їм їх збочена фантазія підкаже. тому путін у них завжди якийсь в президентах, бо такий президент їм надає таку можливість. їх баби якщо не можуть безпеосередньо в тому приймати участь, це все схвалюють і навіть спонукають їх ще до більших звірств. а чим вони то виправдають привентивним ударом, чи ще чимсь, неважно, це лише один з елементів уникнення відповідальності, їх президент має вимислити "пристойную причину".
показать весь комментарий
03.04.2022 12:14 Ответить
Вычисляйте палачей среди пленных. Сделайте огромные фото их морд, предъявите их жителям, пережившим резню, ищите стукачей, за деньги и освобождение, которые покажут на палачей сослуживцев! Ищите ***!
показать весь комментарий
03.04.2022 12:20 Ответить
так а ще перелік кацапський військових підрозділів що були в той час там, перелік їх командирів.....адреси де проживають їх родичі сами знайдем.....
показать весь комментарий
03.04.2022 12:48 Ответить
Треба відправити ці фото канцлеру Німеччини, Макрону та угорцю Орбану. Хай подивляться що їхні партнери витворяють.
показать весь комментарий
03.04.2022 12:51 Ответить
Раніше нозивав цих звіроподобних нелюдів просто кацапами... тепер розумію. наскільки ця назва була м,ягкою й улюлючною - правилбно називати московських фашистів і ворогів - свинособаки московітські. це новий, зачумлений підвид людей, який підлягає знищенню.
показать весь комментарий
03.04.2022 13:00 Ответить
термін "кацап " з"явився пізніше, спочатку це був "КАСАБ" з тюкської означає ЖИВОДЕР - ОСЬ ЦЕ МИ СЬОГОДНІ ВІДЧУВАЄМО НА СВОЇЙ ШКІРІ...ЖИВОДЕРИ...ЖИВОДЕРИ ...ЖИВОДЕРИ
показать весь комментарий
03.04.2022 15:19 Ответить
Взагалі всі кацапи то нащадки угрофінських народів які по прикладу НЄНЄЦКОГО всі зводились до САМОЄДСЬКИХ НАРОДІВ (канібалів). ГЕРОДОТ гарно описав АНДРОФАГІВ канібалів пращурів угрофінів.
показать весь комментарий
03.04.2022 18:20 Ответить
ну и где там красный крест, оон, какая-то хрень по правам человека? или они таким не занимаются? и криминалистов тоже надо найти столько. хотя конечно есть дбр сбу и другие ненужные организации, но кажется они умеют только бабло пилить.
показать весь комментарий
03.04.2022 13:38 Ответить
ще треба щось говорити про перемовини?шановна влада-не будь *****.
показать весь комментарий
03.04.2022 14:21 Ответить
а гнусавый с хламидией хотят посмотреть в глаза военного преступника и убийцы? и что? обделаться?
показать весь комментарий
03.04.2022 15:25 Ответить
меня интересует один вопрос, кто-то из этого ваЗЕлиновского Сброда создал комиссию по фиксированию преступлений ПИД,,,рашенского Фекалистана(которые будут нужны в Гааге) или опять беЗумная будет рассказывать что "спецоперации" не было....
показать весь комментарий
03.04.2022 16:26 Ответить
Такі ж РАСЄЯНИ, НІЩО НЕ МІНЯЄТЬСЯ З РОКАМИ -

показать весь комментарий
03.04.2022 18:17 Ответить
А мы мирный договор , с ними, как агрохимик нашептал. ..
показать весь комментарий
03.04.2022 19:21 Ответить
Гівно гівном, а таке географічне положення країни. Кожен правитель України має це пам'ятати і робити відповідні висновки. Японія он страждає від землетрусів - але яка розвинута країна.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:17 Ответить
До речі, а в Росії навпаки, говорять, що це нацисти вбивають українців, а асвабадітєлі рятують. І нічого ти їм не докажеш.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:20 Ответить
Геноцид в Буче: создадут ли в Украине свой "отряд возмездия" и как нам поможет опыт Израиля

https://telegraf.com.ua/ukraina/2022-04-03/5701368-genotsid-v-buche-sozdadut-li-v-ukraine-svoy-otryad-vozmezdiya-i-kak-nam-pomozhet-opyt-izrailya
показать весь комментарий
03.04.2022 21:37 Ответить
Пора уже давно создать не один отряд возмездия за преступления рабсейских фашистов, который уже совершал бы акты возмездия, может тогда и не было такой бесчеловечной войны, зло караться должно в самом зародыше иначе миллионы жертв..История ничему не учит.
показать весь комментарий
04.04.2022 00:46 Ответить
Зеленський ПОВИНЕН І ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ своєю посадою Президента України на найближчій асамблеї ООН "стукати черевиком по трибуні ООН", і показати фотографії закатованих українців усім представникам світу, і вимагати негайного виключення паРаші з радбезу ООН, поставити питання реформування ООН, створення суду над воєнними злочинцями паРаші й видачі їх для покарання.
РЕАЛЬНА віддача від діяльності Кислиці в ООН на сьогодні по коефіцієнту корисний дії дорівнює ПАРОВОЗУ. Чому не залучений Валерій Чалий, як патріотичний професіонал-дипломат, до розробки міжнародних документів з питань покарання РФії?!!
показать весь комментарий
03.04.2022 22:45 Ответить
Не забудем и никогда не простим.
показать весь комментарий
04.04.2022 01:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 