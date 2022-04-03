Сожженные тела и автомобили на Житомирской трассе. ФОТО 18+
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В 20-25 километрах от столицы в сторону Житомира на трассе лежат тела убитых оккупантами украинцев. Часть этих людей расстреляли, а затем пытались сжечь.
Фото с Житомирской трассы опубликовал фотограф Стас Козлюк, пишет Цензор.НЕТ.
"Мы с коллегами попали туда случайно, просто решили проверить, открыта ли сейчас трасса. И мы увидели это. Там еще на обочине были тела, сваленные на кучу и горящие. Но фотографировать это не поднялась рука, если честно. Это должны фиксировать криминалисты" , – написал он.
Фотограф пишет, что пытался, но так и не смог понять, зачем оккупанты совершают такие зверства.
"Этих людей убили, а потом пытались сжечь. Некоторые убиты выстрелами в голову. Одному из убитых сначала, вероятно, связали руки. Я просто не понимаю этот уровень жестокости", - пишет Козлюк.
ФОТО 18+
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все их перелести что они вытворять могут (и вытворяли)
но тогда они ограничились частью донбасса и относительно тихо стало
(если сравнивать с положением дел сейчас, когда и авиаудары и артилерия по городам
каждый день работает)
это у вас еще территория большая
а когда они заполонили всю чеченскую землю
то они много страшного натворили за это время
на страну, где население чуть больше 1млн и размером в небольшую область
Хочу їм деякі фотки відправити. Щоб їм то до кінця життя перед очима стояло.
https://www.youtube.com/c/MaximChronicler
допоможіть блоканути
Під виглядом незаангажованої документалістики, створюють "художньо прифарбовані" кіношка про жахіття, не показуючи хто їх чинить, але непомітно натякаючи на "укропів" (цитата із оного з відео)
Я написав, що пропаганда тероризму та конкретизував в описі, що саме.
ненужныеорганизации, но кажется они умеют только баблопилить.
https://telegraf.com.ua/ukraina/2022-04-03/5701368-genotsid-v-buche-sozdadut-li-v-ukraine-svoy-otryad-vozmezdiya-i-kak-nam-pomozhet-opyt-izrailya
РЕАЛЬНА віддача від діяльності Кислиці в ООН на сьогодні по коефіцієнту корисний дії дорівнює ПАРОВОЗУ. Чому не залучений Валерій Чалий, як патріотичний професіонал-дипломат, до розробки міжнародних документів з питань покарання РФії?!!