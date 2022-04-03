РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9759 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
93 414 156
война (47249) самолет (3349) Харьковщина (4162) Изюм (227)

"Горит, горит, полностью горит, бл#ть": ВСУ захватили в плен пилота сбитого вблизи Изюма Су-34. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Пилот сбитого утром в районе Изюма российского самолета попал в плен. Попытки россиян эвакуировать его вертолетами провалились.

Как сообщил в своем телеграмм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, пилот пытался скрыться, однако ему это не удалось, информирует Цензор.НЕТ.

Украинские специалисты также осуществили радиоперехват переговоров российских оккупантов во время ликвидации самолета Су-34.

Горит, горит, полностью горит, бл#ть: ВСУ захватили в плен пилота сбитого вблизи Изюма Су-34 01

Горит, горит, полностью горит, бл#ть: ВСУ захватили в плен пилота сбитого вблизи Изюма Су-34 02

Горит, горит, полностью горит, бл#ть: ВСУ захватили в плен пилота сбитого вблизи Изюма Су-34 03

Горит, горит, полностью горит, бл#ть: ВСУ захватили в плен пилота сбитого вблизи Изюма Су-34 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+128
Сподіваюсь, яйця йому вже відрізали.
показать весь комментарий
03.04.2022 15:21
+128
Тут одного орка, що катапультувався з літака, були піймали. Били так, що в нього випав язик. Зовсім випав. Як у нього здоров'я зараз, не знаю.
показать весь комментарий
03.04.2022 15:25
+100
Режьте эту мразоту на куски, и потом по кусочкам от правлять родне, почучуть
показать весь комментарий
03.04.2022 15:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Сиамский близнец
показать весь комментарий
03.04.2022 16:57 Ответить
Мабуть геращенко в раби взяв
показать весь комментарий
03.04.2022 20:18 Ответить
Не викликає задоволення. Я хочу бачити засмажені рештки кацапського лайна. Я хочу бачити закривавлені, розбовбані вибухом рештки їх екіпіровки. Я хочу бачити перекошені у предсмертній судомі, свинячі рила цих песиголовців - жертв помилкового алкоголічного зачаття. Тоді тільки я буду спокійно спати і до мене не будуть приходити видіння наших, закатованих орками українських діточок.
показать весь комментарий
03.04.2022 16:43 Ответить
Писать надо что погиб всегда! Не раскрылось там что то. И гасить если шевелится организм.
показать весь комментарий
03.04.2022 16:43 Ответить
Нах вы пилотов в плен берете?
У русских есть наши пилоты для обмена? У нас есть авиация?
А потом орете на пол Европы - ЗАКРОЙТЕ НЕБО, ЗАКРОЙТЕ НЕБО...
Убивайте нах эту кацапскую падаль ..и тогда ниодна свинособака не сядет за штурвал самолёта ...
показать весь комментарий
03.04.2022 16:53 Ответить
Выше пишут, что таки сдох. Падалью был, падалью и остался...
показать весь комментарий
03.04.2022 17:23 Ответить
Пилот очень ценный актив на обмен! Возможно смогут поменять на нашего пилота, с нашей полностью уничтоженной авиации.Или например поменять его одного человек на 10 наших!
Нахераж его убивать? всем адекватным хочется его грохнуть ..желательно не быстро..быстрая смерть для них это милосердие , которое они не заслуживают Их по населению больше чем нас..
к сожалению..поэтому мы должны стараться как можно больше их завалить, и как можно больше сохранить жизни наших воинов и цивильных.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:29 Ответить
Вот когда будет в Украины авиация, вот тогда и играйте в БЛАГОРОДСТВО ПО МУДАКУ АРЕСТОВИЧУ....
показать весь комментарий
03.04.2022 16:55 Ответить
З полоненими, відповідно до українського та міжнародного законодавства, потрібно звертатися гуманно, на скільки це можливо. Хто буде знати, здавався цей літун в полон, чи навпаки намагався чинити опір? Бог не видасть, свиня не з'їсть. Злочини літуна, навіть непотрібно доводити, його вина в же втому, що літає на військовому літаку в чужій країні.
На "Вагнера" та інших найманців, міжнародне законодавство і конвенції про військовополонених не розповсюджується. Літун, міг теоретично і сам застрелитись. )
показать весь комментарий
03.04.2022 20:06 Ответить
Кацапия нам войну не объявляла - они проводят спецоперацию !
Отсюда следует, что кацапские убийцы не военнопленные, а террористы и на них гуманные требования не распространяются !!!
Изучай матчасть !!!
показать весь комментарий
03.04.2022 20:17 Ответить
Ось прочитай і не мели дурниць - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text
показать весь комментарий
03.04.2022 21:04 Ответить
Так ты юра за гуманное обращение с гандонами, которые устраивают массовые убийства? Ссылочки еще какие то тут размещаешь? Сиди на бутылке молча, дурныця
показать весь комментарий
03.04.2022 21:41 Ответить
Долбойожику, ти що хочеш щоб не лише *****, але й Залужного потягли у Гаагу? Ти.. падло псіховане знаєш, що воєнні злочини не мають строку давності? Лежи, курво, на своєму дивані тишком-нишком і не відсвічуй, бо підбурювання до скоєння злочину є одним з видів співучасті й тягне за собою кримінальну відповідальність.
показать весь комментарий
03.04.2022 22:17 Ответить
Не факт, что это наши были ...
показать весь комментарий
03.04.2022 22:07 Ответить
'полностью уничтожена' это сарказм,Арестовичесм не увлекаюсь и тем более не доверяю.
Ты видел заход наших ми24 на белгород? вот не дай боже сбили бы..и пилоты остались живы и в плен попали..а у нас есть ихний пилот на обмен..чем это плохо? а не дохлый жмур..может ты просто не особого склада ума..ну если так хочется...то добудь себе сам вражеского пилота..и делай с ним что хочешь..хоть вииби его)
..
показать весь комментарий
03.04.2022 21:57 Ответить
Птичка подрезали крылышки... Закрытое небо в действии...
показать весь комментарий
03.04.2022 16:56 Ответить
Вони що свої літаки з фанери роблять? Згорає вщент.
Чи з магнію?
показать весь комментарий
03.04.2022 20:07 Ответить
Більше схоже на одномісний Су (не Су 34), судячи з залишків кабіни
показать весь комментарий
03.04.2022 16:59 Ответить
У Рассеи дефицит пилотов! Тебя ето колішит какой каакой бонбардувальник приземлили не на ВПП?
показать весь комментарий
03.04.2022 20:23 Ответить
Убивать попавших в плен пилотов к сожалению плохо - они должны стать свидетелями выполнения преступных приказов, но вот покалечить им конечности, чтобы на всю оставшуюся была "добрая" память - было бы очень уместно.
показать весь комментарий
03.04.2022 17:01 Ответить
Пане Миколо, згідний майже на усіх 100%, такого гада треба зберегти для майбутнього Нюрбергу-Гааги, не дай Боже кому в голову думки обміняти на чергового п"яного таксиста, який не туди заблукав. А от щодо унеможливлення його більше літати, то дуже слушно, бажано за станом здоров"я, але це уже специфіка авіації спільно із нашою розвідкою ГУР МО. За вироком міжнародного суду -вища міра разом с усім кацапським кодлом. А от щодо усіх пропозицій щось відрізати, запхати, то це не личить для цивілізованої нації.
показать весь комментарий
03.04.2022 20:01 Ответить
Ну хоть коленную чашечку можно прострелить !?
показать весь комментарий
03.04.2022 20:18 Ответить
З точки зору військового хірурга, то така особина більше літати не зможе, але за штурвалом все ще сидіти зможе, то трохи зле.
показать весь комментарий
03.04.2022 20:40 Ответить
Та він мабуть собі щось уже прострелив, коли втікав та зашпортався. Але з точки зору військового хірурга, то з простреленим коліном не можна допускати до льотної справи.
показать весь комментарий
03.04.2022 20:44 Ответить
Полная херня! В международных судах, типа спец. суд по Югославии в Гааге или суд в Нюрнберге, судили только высшее политическое руководство и высший генералитет! А рядовые исполнители вообще не подсудны и ушли от ответственности, так как - просто выполняли приказ. Это стандартная отмазка у них всех, поэтому этих летчиков надо наказывать сразу или они не понесут никакого наказания вообще. Более того, через некоторое время они вернуться и будут вас бомбить и убивать снова - в этом, даже не сомневайтесь!
показать весь комментарий
04.04.2022 03:35 Ответить
сгорите, сгорите! полностью сгорите, все до остатка, москальские выродки...
показать весь комментарий
03.04.2022 17:06 Ответить
Эта балаболка все ещё на должности?
показать весь комментарий
03.04.2022 17:26 Ответить
Отрезать русофашистскому летуну член и яйца, засунуть ему в пасть и заставить жевать. И пусть подыхает от кровотечения и болевого шока. Смерть рашистским свинособакам 🐷
показать весь комментарий
03.04.2022 17:29 Ответить
Щось не зрозуміла мова на на табличці. Це якийсь мордовсько-бурятський діалект?
показать весь комментарий
03.04.2022 17:35 Ответить
Це фото у дзеркальному відображенні.
показать весь комментарий
03.04.2022 18:07 Ответить
Так і є. Дивно якось зробили фото.
показать весь комментарий
03.04.2022 19:48 Ответить
показать весь комментарий
03.04.2022 20:26 Ответить
Вот эта гнида. Его пытались на вертолете вывезти, но не получилось:

показать весь комментарий
03.04.2022 18:00 Ответить
Відрубайте руки-ноги, і на обмін.
показать весь комментарий
03.04.2022 19:02 Ответить
навіщо відрубувати ? Відкриті переломи всіх кінцівок і скласти без анестезії ((
показать весь комментарий
03.04.2022 20:57 Ответить
Можно было поймать и засаду на вертолеты сделать, с ПВО. Пусть бы эвакуировали...
показать весь комментарий
03.04.2022 19:25 Ответить
Если вертолётчики увидели, что наши большие силы кинули на поиск, повернули обратно. Понимают, что у поисковых отрядов есть Стингеры...

А некоторые наши ПТУРисты уже умеют и НЛАВом вертушки сбивать...
показать весь комментарий
03.04.2022 23:01 Ответить
Отбить руки дубиной, обухом топора, чем угодно, чтобы не мог больше летать. Ведь не факт, что не обменяют.
показать весь комментарий
03.04.2022 18:02 Ответить
на куски разорвать,тварь!
показать весь комментарий
03.04.2022 18:21 Ответить
надо быть гуманным к людям... попал этот шлёц в плен - отношение к нему должно быть душевное и искреннее - покормить обязательно - утром селедка, желательно хорошо соленая... днем соленая таранька... вечером - брюшка из лосося, чтобы жирненькие и солененькие были... можно камеру, где это чмо содержится, прогревать тепловентиляторами... постоянно... ну чтобы не холодно ему было... и такого рациона и режима подогрева придерживаться до тех пор пока эту ***** не захочет воды... а захочет воды - сразу скажет кто давал полетное задание, какие цели и т.д. воду можно поставить на расстоянии метра... пусть на нее смотрит и рассказывает... а потом записывает... вприглядку к воде...
показать весь комментарий
04.04.2022 05:19 Ответить
Шось дуже гуманно, та ще й витрачати на гниду їжу, та ще й таку непагану. Картофельних очистків на гниду і то шкода. Лайно хай жере, ублюдкам то звично.
показать весь комментарий
04.04.2022 06:58 Ответить
Ви абсолютно праві... але іноді спрага робить з людини гидку тварину... після картопельних очистків в нього може зберегтися здоровий глузд... а він нам не потрібен... а спрага - то є спрага... як в анекдоті - куме, що Ви там робите? - та, каже, москаля пиляю... - так у Вас же зброя є... є то є, але в мене сьогодні наснага...
показать весь комментарий
04.04.2022 07:10 Ответить
А ЧОГО ЙОГО НЕ ПОВІСИЛИ НА ДЕРЕВІ і не виклали відео в інтернеті щоб інщі літуни
сцяли сідати за штурвал літака ?
Гуманні ЗСУ, дуже гуманно воюють.
показать весь комментарий
03.04.2022 18:23 Ответить
Действительно, бл...ть горит. А кто же еще если не бл...ть.
показать весь комментарий
03.04.2022 19:48 Ответить
Ну и зачем плен ? Чтобы потом главный миротворец обменял "всех на всех". А эта **** кацапская через две недели опять отправится бомбить города.
Недавно в интервью ордынским СМИ жаловался: "Я просил, заберите их, без всяких условий, всех на всех. Услышал отказ. "
показать весь комментарий
03.04.2022 21:16 Ответить
Дегенератьі вьібрали идиота. На 5 лет.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:26 Ответить
а перед ним вібрали предателя и подонка
показать весь комментарий
04.04.2022 05:27 Ответить
Костя, як там в ольгіно, платять ще ******* чи вже цукром?
показать весь комментарий
04.04.2022 07:03 Ответить
а как тебе на диване воюется? тусы не жмут?
показать весь комментарий
05.04.2022 15:59 Ответить
Надеюсь наши в сотрудничестве с МУС все документируют .ихние показания .всех тех пи*аров что с самого начала брали в плен
показать весь комментарий
03.04.2022 22:21 Ответить
пусть горят они все.твари.
показать весь комментарий
04.04.2022 06:12 Ответить
Ампутация пальцев правой руки..А лучше-обоих.
Татуировка бошки путина на лбе героя.Ампутация обоих яиц.
Употребление в пищу метилового спирта. Крысид + селен внутрь
показать весь комментарий
04.04.2022 08:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 