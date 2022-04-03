"Горит, горит, полностью горит, бл#ть": ВСУ захватили в плен пилота сбитого вблизи Изюма Су-34. ВИДЕО+ФОТО

Пилот сбитого утром в районе Изюма российского самолета попал в плен. Попытки россиян эвакуировать его вертолетами провалились.

Как сообщил в своем телеграмм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, пилот пытался скрыться, однако ему это не удалось, информирует Цензор.НЕТ.

Украинские специалисты также осуществили радиоперехват переговоров российских оккупантов во время ликвидации самолета Су-34.