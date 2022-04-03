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"Горит, горит, полностью горит, бл#ть": ВСУ захватили в плен пилота сбитого вблизи Изюма Су-34. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Пилот сбитого утром в районе Изюма российского самолета попал в плен. Попытки россиян эвакуировать его вертолетами провалились.
Как сообщил в своем телеграмм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, пилот пытался скрыться, однако ему это не удалось, информирует Цензор.НЕТ.
Украинские специалисты также осуществили радиоперехват переговоров российских оккупантов во время ликвидации самолета Су-34.
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+128 Yevhen Tarnavskyi
показать весь комментарий03.04.2022 15:21
+128 drowsy_cat
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+100 Paul Foxen
показать весь комментарий03.04.2022 15:21
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Пожалуйста, подождите...
У русских есть наши пилоты для обмена? У нас есть авиация?
А потом орете на пол Европы - ЗАКРОЙТЕ НЕБО, ЗАКРОЙТЕ НЕБО...
Убивайте нах эту кацапскую падаль ..и тогда ниодна свинособака не сядет за штурвал самолёта ...
Нахераж его убивать? всем адекватным хочется его грохнуть ..желательно не быстро..быстрая смерть для них это милосердие , которое они не заслуживают Их по населению больше чем нас..
к сожалению..поэтому мы должны стараться как можно больше их завалить, и как можно больше сохранить жизни наших воинов и цивильных.
На "Вагнера" та інших найманців, міжнародне законодавство і конвенції про військовополонених не розповсюджується. Літун, міг теоретично і сам застрелитись. )
Отсюда следует, что кацапские убийцы не военнопленные, а террористы и на них гуманные требования не распространяются !!!
Изучай матчасть !!!
Ты видел заход наших ми24 на белгород? вот не дай боже сбили бы..и пилоты остались живы и в плен попали..а у нас есть ихний пилот на обмен..чем это плохо? а не дохлый жмур..может ты просто не особого склада ума..ну если так хочется...то добудь себе сам вражеского пилота..и делай с ним что хочешь..хоть вииби его)
..
Чи з магнію?
А некоторые наши ПТУРисты уже умеют и НЛАВом вертушки сбивать...
сцяли сідати за штурвал літака ?
Гуманні ЗСУ, дуже гуманно воюють.
Недавно в интервью ордынским СМИ жаловался: "Я просил, заберите их, без всяких условий, всех на всех. Услышал отказ. "
Татуировка бошки путина на лбе героя.Ампутация обоих яиц.
Употребление в пищу метилового спирта. Крысид + селен внутрь