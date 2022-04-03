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Зеленский – матерям русских оккупантов: Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили! ФОТО 18+

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские солдаты – убийцы, мародеры и палачи.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Сейчас. Россия пришла", - пишет глава государства, проводя жесткие параллели между датами.

Отдельно он обращается к матерям российских оккупантов и советует им посмотреть фото из освобожденной Бучи.

"Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи", - добавляет Зеленский.

Также смотрите: "Улицы усеяны телами", - в Буче в братской могиле похоронили 280 человек, - мэр Федорук. ФОТОрепортаж (18+)

Зеленский – матерям русских оккупантов: Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили! 01
Зеленский – матерям русских оккупантов: Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили! 02
Зеленский – матерям русских оккупантов: Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили! 03
Зеленский – матерям русских оккупантов: Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили! 04
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Топ комментарии
+109
Там таких виродків 98 %. І їхні мамаші гірші за орків.
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03.04.2022 17:37
+106
Та русские самки их не ростили: по пьяне залетели, высрали выкормыша, получили деньги и сдали в детдом.
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03.04.2022 17:37
+90
Будьте прокляті НАВІКИ москалі.
І немає вам прощення ні на цьому, ні на тому світі!
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03.04.2022 17:37
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а вы их чаем поите, в расход всех без исключения надо, тогда может итди сюда будут бояться
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03.04.2022 17:56 Ответить
Зеленський, агрохамії покажи ці фото, та й не тільки їх. З ким ви йолопи ведете перемовини?
Ціх паскуд треба нищіти скрізь і завжди, поки не здохне остання кацапська мразота.
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03.04.2022 17:57 Ответить
Агрохимия тупой исполнитель, а автор пунктоаюв договора и есть зелёный.
Продвигает нейтральный статус и русский язык а качестве второго государственного и прочие унизительные для Украины пункты
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03.04.2022 18:16 Ответить
Середа,перестань *******.Де про кацапський язик йде мова?Брехун,як і всі кацапи. Не притягуй зраду,не на часі.Основна ціль перемовин-гуманітарні коридори.Зрозумів придурок. Врятувати людей України.
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03.04.2022 19:32 Ответить
Краще нагадати Шольцу та іншій німчурі, що дідусь Адольф був все ж таки правий щодо питання тотального знищення цих унтерменшів, цих недолюдей. Нехай виправляють помилки тепер.
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03.04.2022 17:58 Ответить
Исправлять приходится украинцам
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03.04.2022 23:49 Ответить
"Зеленський написав у фейсбуці"

Таке враження що у нього там пул підписників з мокшандії що воно кожен день до них апелює?
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03.04.2022 17:58 Ответить
Він тепер у всьому на світі буде звинувачувати НАТО? Чи це така навмисна стратегія - щоб відвернути в українців прагнення вступу до НАТО?
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03.04.2022 17:58 Ответить
Так давно эту риторику проповедует оп - вон и чалого, давнего сторонника рыфы и противника НАТО назначил переговорщиком - это не случайность, это план договорённый зеленским в Омане в 2020 году с патрушевым.
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03.04.2022 18:41 Ответить
они что в школе, что родителям жалуешься? ппц, 45 лет, а как ребенок, ейбогу
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03.04.2022 18:00 Ответить
"Зеленський - матерям російських окупантів: Подивіться, яких виродків ви виростили!". - І з цими виродками ми хочемо підписати "мирний договір" і "гарантії безпеки"?
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03.04.2022 18:00 Ответить
Мы? Мы как раз понимаем, что никакие договоры невозможны с убийцами и насильниками - это строго инициатива политического руководства Украины.
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03.04.2022 18:44 Ответить
У нас же поки що легітимне політичне керівництво. І воно представляє країну (поки що).
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03.04.2022 19:19 Ответить
Больше никаких пленных,расстрел
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03.04.2022 18:00 Ответить
Убий кацаба!!!!!!!!
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03.04.2022 18:25 Ответить
Чому було не нищити всіма засобами відступаючих з напівкотла кацапів? Чи подоляк слово дав? Бо тожненашіметоди,чиммикращізаних Нехайїмстанесоромно. Ці три мантри від зрадників ще з 14-го кожен знає. Як жаль,що вони навіть зараз діють...
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03.04.2022 18:01 Ответить
Договорняк был на последнем раунде переговоров. Зелёный дал выйти из котла с награбленным отборным карательным силам, совершавшим жуткие военные преступления. Русские его снова кинули на переговорах.
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03.04.2022 18:21 Ответить
Побачив мир в очах.
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03.04.2022 18:01 Ответить
Закрывайте официально накер переговорную группу. Или вам пинок нужен? Так до него вы в пол шаге.
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03.04.2022 18:04 Ответить
бесполезно
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03.04.2022 18:05 Ответить
М.Н.Булгаков: "Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев."

А.М.Горький: "Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость".
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03.04.2022 18:06 Ответить
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03.04.2022 18:06 Ответить
Їм уже пропагандони доповіли, що трупи мирних мешканців руками рухають на відео та іншу маєчню - вони відразу з радістю повірили. Їм подобається вірити, що все це - наші фейки, а так вони вже 10 разів звільнили Маріуполь, і 5 разів Київ, а параду перемоги над укронациками з Азову ще не було тільки того, що його до 9 травня притримали... Їх не обманюють - вони самі раді обманюваться, так що це не путлєра провина, у цих злочинах, і не пропагандонів, не тільки їх - вони всі там такі.
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03.04.2022 18:07 Ответить
Плевать, во что они там верят. Просто уничтожать кацапов без всяких компромиссов. Показывать зверства кацапов нужно лишь для того, чтобы помнить, почему нужно уничтожать каждого кацапа.
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03.04.2022 18:21 Ответить
Єтих бешеньіх псов бьіло до войньі под 90 миллионов. С такими темпами и 100 лет не хватит. Нужно требовать именно у ООН оружие массового поражения.
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03.04.2022 18:30 Ответить
Після таких кадрів ніяких розмов про "мирний договір" ,москалів треба безжально вбивати і крапка
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03.04.2022 18:09 Ответить
Не мечите бисер перед свиньями. Орки не розуміють і ніколи незрозуміють. Там зараз СРСР зразка 1933-38. А може і гірше бо тоді не було інтернету та телебачення.
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03.04.2022 18:09 Ответить
До кого там звертатись, гебельсТВ повідомило що все це фейк. А фашисти то не фашисти. Нічого нового.
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03.04.2022 18:10 Ответить
litator



@litator25

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7 мин



У звільнених селах повна пізда. Я досі воняю трупним смрадом. Десятки закатованих, розстріляних. Шукаємо навкруги. Люди в підвалах, люди під парканами, прикриті шифером, люди в лісу. Усі розстріляні. Ще не всіх знайшли. Діточок покрали. Доля невідома.

Підари прикопали застреленого полоненого воїна. Сказали, шо документи в нього. Завтра будуть відкопувати.

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03.04.2022 18:11 Ответить
Це моральне дно повне, навіть СС Гімлєра таке не витворяло.
Боже направ все це що скоїли ці кацапські діти сатани на їхні домівки по всій еРеФії, щоб не одне місто, не одне село, не один хутір не залишилось у мирі і цілим
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03.04.2022 18:12 Ответить
В плен орков не брать! Если попался живым и невредимым - в расход! Легко раненых - на обмен. Тяжелых - пусть доходят на месте, в муках. Только так!
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03.04.2022 18:13 Ответить
Ше одні РАСЄЯНЄ -

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03.04.2022 18:14 Ответить
Может кто не в курсе дела "относительно зверств" немцев в ходе военных действий. Для несведущих (не орков) сообщаю.... Генерала Каминского который сдался в плен, и мотивированно воевал на стороне Вермахта, немцы расстреляли за чрезмерную жестокость во время подавления Варшавского восстания в 1944 году. ПС. Заметка на тему: "Столетие военных преступлений.". Орки, обитатели азиопского "Скотного двора", и из подельники из Национал Социалистической рабочей Партии Германии".
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03.04.2022 21:57 Ответить
Гріша, а цього хтось не знав ?
Розкажи ще про "Локотську республіку Камінського", блесни інтелектом по повній.
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03.04.2022 22:05 Ответить
Я людина малоосвічна. Краще зателефонуй своїм окацапленим родичам в росію які мають диплом про вищу освіту, і перевір їх освітній рівень на рівні таблички множення до 100. ( 2 клас загальноосвітньої школи).
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03.04.2022 22:30 Ответить
Гріша пензлюй у дупу, це я тобі як малоосвіченому кажу, щоб ти зрозумів напрямок руху.
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04.04.2022 00:14 Ответить
За такое нельзя брать в плен лапотное быдло, а истреблять поголовно.
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03.04.2022 18:15 Ответить
Ті хто з піднятими руками виходять - ті хай живуть і працюють, розбудовують Україну, роблячу всю брудну роботу, а потім і на українську зону.
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04.04.2022 17:31 Ответить
Зе ты - мудак! Нет там людей, не к кому обращаться.
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03.04.2022 18:15 Ответить
Падло, і цей геноцид українського народу робить постійний член радбезу ООН, майбутьній "гарант безпеки" (за арахамією та подоляком) нашої країни.
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03.04.2022 18:16 Ответить
Останнє, що я хочу зараз зробити - це звернутися до їхніх мамаш. Зеленський - вічний ментальний малорос.
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03.04.2022 18:17 Ответить
А у нас генеральний прокурор нацистка Венедиктова каже що проти Путіна та Лаврова не можна порушувати кримінальні справи
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03.04.2022 18:18 Ответить
А куда деваЦа. Она заложник своих преступлений против Украины. В папочке ФСБ "Подколотый, подшитый материал". (В. В.)
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03.04.2022 22:17 Ответить
Найстрашніше те, що 100 назад таке вже було...і українці продовжили захищати їх та абустраівать...та ще й казали, що та червоно-радянська, а по суті російська армія - це наша армія...і до того був Батурин та мабуть і не тільки.
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03.04.2022 18:19 Ответить
Був шанс озброєння в асфальт не закатувати.
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03.04.2022 18:21 Ответить
Це, напевно, гірше за попередню навалу орди
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03.04.2022 18:22 Ответить
BBC изучил «географию «груза 200» в России
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03.04.2022 18:25 Ответить
смішна географія.... де дохлі свинособаки з мурманська? і інших кацапських хащів. - значить дешевий фейк. якщо це дані на 25 02? тоді повірю.
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03.04.2022 20:22 Ответить
Падлюка тебе попереджали ще в січні можно було зупинити на р. Тетерів і не допустити до Бучі, а це лайно в той час розповідало про шашлики в травні
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03.04.2022 18:26 Ответить
Якась трохи хибна логіка. Тобто, якби не Буча, а просто села на півночі, то Ок?
Справа ж у тому, що давно відомо: хочеш миру -- готуйся до війни. А ми 3 останніх роки готувались? -- питання риторичне.
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03.04.2022 19:00 Ответить
Клоун, ты давай не мамкам кацапским слезы лей в Фейсбуке, а собирай экстренное заседание ООН по поводу геноцида украинцев.
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03.04.2022 18:29 Ответить
Извините, слушала сейчас брифинг Порошенко по ужасу в Буче. Вот там речь президента, с адресными обращениямии к международным организациям и какие действия нужно срочно предпринять. А тут как обычно......... видосик.
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03.04.2022 18:31 Ответить
Если в 1946 году, на зверства красной "армии", Европа переморгала и не посадила рядом с гитлеровцами, сралина, жюкофа и прочую мразь, не смотря на кучу доказательств. Тогда и не чему удивляться? Даже когда свинособаки высрали "распятого мальчика", мало кто поинтересовался от куда лишнехромосомы, его взяли...
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03.04.2022 18:32 Ответить
АД Є КИМ заповнити...
ПАНЕ САТАНА! ЦЕ ВАШІ КЛІЄНТИ!
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03.04.2022 18:33 Ответить
Может некоторые матери хоть немного и покраснеют ,но будут и такие ,которые с лозунгами на уничтожение украинцев ,ими выросших сынов- рашистов будут ещё подбадривать на дальнейшиедействия…
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03.04.2022 18:34 Ответить
Не хрена свиносуки не покраснеют! Некоторые из них, хуже хуже чем эти кацапёныши!
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03.04.2022 18:54 Ответить
Такое государство как россия должно быть стерто с лица земли, это территория конченных тварей. И все, кто поддерживает убийцу, отравителя, карлика-педофила путина тоже должны быть уничтожены. Это раковая опухоль на теле планеты Земля.
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03.04.2022 18:34 Ответить
Будьте прокляті рашистської виродки!
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03.04.2022 18:42 Ответить
Зе. не смотрел опросы.куча видео. каждый день на улицах лаптестана.не .не смотрел? лучше не смотри!Потому как там 9 из 10 а тот один просто вне этого всего.остальные девять рады этому и вопят что этого мало и нас всех надо уничтожить и как нас ненавидят.не пишу байки для страшилок.я еще описал легко в сравнение что они предлагают сделать с нами и в целом Украиной..!https://www.youtube.com/shorts/521********
Доброту. принимают за слабость!
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03.04.2022 18:44 Ответить
Ось тут представлені мролюбні мокшанці та їхні думки про війну та майбутнє України.
Вивсєврєте!
https://youtu.be/p7987MbJ5vg
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03.04.2022 18:48 Ответить
Блин, это гитлеровцев надо было стыдить, что творят они иной раз, как кацапы! Но не наоборот, не свинособак!
Разговаривал со многими людьми, пережившие немецкую оккупацию!
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03.04.2022 18:50 Ответить
Думаю з цими виродками треба поводитися все одно гуманно, ми ж не звірі. Треба взяти кувалду 8 кг, таку, як дрова колов в дитинстві і тим, хто гвалтував, класти їх на підлогу, і наносити один руйнівний удар в область тазу і лишати подумати, а тим, хто розстрілював, в область голови одразу, нехай не мучаються. думаю це досить гуманно по відношенню до них.
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03.04.2022 18:54 Ответить
Звонок маме уже не пролезeт , звонок в Ад гарантирован без брони.
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03.04.2022 18:55 Ответить
Умер ветеран АТО Денис Янтарь, который участвовал в перепалке с президентом Владимиром Зеленским в Золотом-4, куда тот приехал с визитом.

Источник: его однополчанин Дмитрий Шатровский в Facebook

Дословно: "Умер мой друг, мой однополчанин Денис Янтарь. Он не рассказывал о своем страшном диагнозе, о раке крови. Последний раз, когда с ним разговаривали, он говорил, что ложится в больницу на лечение ноги.

Ты не погаснешь в памяти сотен людей, ты уже вошел в историю Украины не только своим военным и политическим путем, но и как человек, заставил объяснить президента, что он не лох в свои 42 года".

Напомним: 26 октября 2019 года Владимир Зеленский приехал в с.Золоте-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск и прокомментировал возможность встречи с участниками акций "Нет капитуляции".

Он тогда сказал одному из военных: "Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери".

Зеля? А что случилось? Айкосы не той системы Дерьмак подогнал? Аргентинская мука заканчивается?
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03.04.2022 19:02 Ответить
Вот разница в реакции на преступление руских фашистов - Порошенко ещё вчера, сразу после освобождения попросил адвокатов срочно выехать в Бучу и фиксировать, снимать, опрашивать оставшихся в живых жителей Бучи и Ирпеня для сбора информации и передачи в трибуналы. И реакция шестого презедента - руские мамы - ай-яй-яй.
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03.04.2022 19:12 Ответить
Найшли кому показувати.Їх матері такі самі виродки
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03.04.2022 19:15 Ответить
Він вже задовбав до рашистів звертатися.Їм пох.
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03.04.2022 19:17 Ответить
Очень правильно сказал.
Но их матери и отцы и почти все из их 140 млн такие же выродки. Это генетический мусор выводимый много столетий.
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03.04.2022 22:02 Ответить
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