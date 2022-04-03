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На Восточном направлении в одном из боев враг понес тяжелые потери, - ОТГ "Схід". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На одном из направлений в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска понесли тяжелые потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТГ "Схід".

"Спасая собственные шкуры от гнева украинских защитников, враг бросил на поле боя не только трупы своих солдат, но и уцелевшую технику, оружие и боеприпасы.

Также приходит в голову известный лозунг россиян – "своих не бросаем": бросают, еще как бросают. Рашистские пленные тому прямое доказательство.

Одно дело мирных беззащитных людей пытать, расстреливать украинские города ракетами и артиллерию. И совсем другое дело – встретиться в открытом бою с украинскими воинами, результат можно увидеть на фотографиях", – отмечают в сообщении.

Читайте: Общие потери РФ с начала войны: около 18 тыс. человек, 143 самолета, 134 вертолета, 644 танка и 1 830 бронированных машин

На Восточном направлении в одном из боев враг понес тяжелые потери, - ОТГ Схід 01
На Восточном направлении в одном из боев враг понес тяжелые потери, - ОТГ Схід 02
На Восточном направлении в одном из боев враг понес тяжелые потери, - ОТГ Схід 03
На Восточном направлении в одном из боев враг понес тяжелые потери, - ОТГ Схід 04
На Восточном направлении в одном из боев враг понес тяжелые потери, - ОТГ Схід 05
На Восточном направлении в одном из боев враг понес тяжелые потери, - ОТГ Схід 06
На Восточном направлении в одном из боев враг понес тяжелые потери, - ОТГ Схід 07
На Восточном направлении в одном из боев враг понес тяжелые потери, - ОТГ Схід 08
На Восточном направлении в одном из боев враг понес тяжелые потери, - ОТГ Схід 09
На Восточном направлении в одном из боев враг понес тяжелые потери, - ОТГ Схід 10
На Восточном направлении в одном из боев враг понес тяжелые потери, - ОТГ Схід 11
На Восточном направлении в одном из боев враг понес тяжелые потери, - ОТГ Схід 12
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Топ комментарии
+116
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03.04.2022 19:50
+57
Красота то какая,лєпота...Да лапатникі???
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03.04.2022 19:52
+55
Позитивные пруфы, в том же духе и продолжайте
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03.04.2022 19:51
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03.04.2022 19:50 Ответить
Позитивные пруфы, в том же духе и продолжайте
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03.04.2022 19:51 Ответить
Красота то какая,лєпота...Да лапатникі???
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03.04.2022 19:52 Ответить
"за важака" - то білоруська?
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03.04.2022 19:52 Ответить
та то мабуть рашисти писали, вони ж малограмотні і цейво, недорозвинуті. дегенерати.
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03.04.2022 19:54 Ответить
В бсср теж чимало рашистів-дегенератів, мало з них знає білоруську, але ж віри білорусам нема...
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03.04.2022 19:58 Ответить
Та не, просто повальная безграмотность "русскага мира"
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03.04.2022 19:54 Ответить
То 3 класи освіти.
В кращому випадку.
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03.04.2022 19:55 Ответить
Вяликий и магучий - праправнуки талстого писали.
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03.04.2022 19:57 Ответить
Це новояз такий у орків.
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03.04.2022 22:02 Ответить
Смерть кацапам!
Слава ЗСУ! 👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊
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03.04.2022 19:52 Ответить
Там только один с разорванным иплом гирой расии.
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03.04.2022 19:54 Ответить
Полный ******** второй армии вселенной.
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03.04.2022 19:53 Ответить
"Заважака"...)))
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03.04.2022 19:53 Ответить
а шо там на "вАжаке" сзаду? чотири "гроба" чи що?) все своє возимо з собою))
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03.04.2022 19:58 Ответить
Гарні світлини, добротні... Цікаво, а хто такий ЗаважАка і кому він заважАв? ******** орки такі незбагненні.
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03.04.2022 19:54 Ответить
Чувирло в гумових сапогах та з ремінем поверх куртки - це та сама друга армія в світі?
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03.04.2022 19:54 Ответить
То просто шматок лайна.
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03.04.2022 19:57 Ответить
Красіво лежить... як знав, що його будуть фотографіровать...

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03.04.2022 20:27 Ответить
Привет с Украиньі!!!!
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03.04.2022 20:36 Ответить
Суки кацапи, розляглися як на морі!
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03.04.2022 19:55 Ответить
надеюсь кацапская самка узнала своего выплодка и получила свой мешок лука
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03.04.2022 19:55 Ответить
Не получить вона ні копійки.Оказується і тут їх наїбали.Він підписав контракт,та перебував на навчаннях.
А в спецоперації не приймав участі...ха.ха.ха...
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03.04.2022 20:30 Ответить
Просто мегакрасиві полотна!!!😍
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03.04.2022 19:55 Ответить
ах, як мальовниче розкинулись. більше таких картинок, більше! ссуки, щоб вони горіли всі у пеклі.
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03.04.2022 19:57 Ответить
Красивоє
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03.04.2022 19:58 Ответить
экономят на динамической защите
еще не факт что она вообще работает
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03.04.2022 20:04 Ответить
"Наша русофобія все ще недостатня!" - С.Стерненко!
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03.04.2022 19:59 Ответить
вижу немного сменилась риторика. уже никто не стесняется материться и показывать жареных бурятов.
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03.04.2022 20:00 Ответить
Чем больше будет Мариуполей и Буч, тем меньше будем стесняться
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03.04.2022 20:09 Ответить
важак где то значит раньше устал
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03.04.2022 20:00 Ответить
дуже гарно.
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03.04.2022 20:02 Ответить
Вони на це заслужили.
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03.04.2022 20:02 Ответить
Заважаки.
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03.04.2022 20:02 Ответить
Групою орків на відпочинку задоволений.
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03.04.2022 20:03 Ответить
Долітався над Ізюмом, виродок чортів.
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03.04.2022 20:06 Ответить
кучкой теплее
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03.04.2022 20:06 Ответить
на этих бтр постоянно какие то тряпки вешают
то мешки, то еще что то, тут вообще какие то ящики
и что эту у танка сзади на последней фотке? какие то деревянные ящики?
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03.04.2022 20:06 Ответить
Они же живут в своей технике. Портки свои наверное сушат
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03.04.2022 20:11 Ответить
а те ящики? там че? песок что ли?
вроде раньше они по бокам тра ставили мешки, там песок был
тут я вижу какие то деревянные ящики
они и на грузовики всякие деревящками заделывают
может думают что там в тепловизоре меньше видно будет цель?
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03.04.2022 20:17 Ответить
То посылочные ящики для награбленного.
Посылать украденное любимой мамочке ***!
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03.04.2022 20:42 Ответить
Лопата там на останньому знімку добра така лежить...
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03.04.2022 22:56 Ответить
Интересно почему орки так странно кучей лежат
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03.04.2022 20:07 Ответить
Так їм тепліше
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03.04.2022 20:19 Ответить
Цей "нюанс" особливо сподобався.
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03.04.2022 20:21 Ответить
У хробаків і тарганів це називається кубло!
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03.04.2022 20:28 Ответить
а что это за чмо недожаренное? облить тварь солярой и сжечь *****!
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03.04.2022 20:18 Ответить
А вовкам та лисичкам що їсти?
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03.04.2022 20:31 Ответить
51% росіян "пишаються" війною РФ проти України
Нужно им почаще показывать такую красоту. И спрашивать,чем именно они гордятся и сколько еще нужно уложить кацапоидов чтобы они удовлетворились и сказали хватит.
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03.04.2022 20:19 Ответить
А БТРчик ціленький виглядає
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03.04.2022 20:20 Ответить
А хто крім клятих москалів називає "свой язык великим и могучим" ? Мусять кляті москалі самі себе рекламувати перед самими ж такими клятими москалями. Тьфу, мерзота !!!
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03.04.2022 20:24 Ответить
Ви публікуйте знищених ординців - фашистів, а ми допоможемо Генштабу рахувати ...
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03.04.2022 20:25 Ответить
Ось ця робота нашихЗСУ і є гарантією безпеки України. Чи не так: дєрмакі подлякі арахами?
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03.04.2022 20:34 Ответить
Мала куча, більша лучша!
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03.04.2022 20:39 Ответить
сподобалося лежбище тюленів
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03.04.2022 20:43 Ответить
І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
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03.04.2022 21:16 Ответить
Мало дохлых, много живых...
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03.04.2022 22:34 Ответить
 
 