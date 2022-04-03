На Восточном направлении в одном из боев враг понес тяжелые потери, - ОТГ "Схід". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
На одном из направлений в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска понесли тяжелые потери.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТГ "Схід".
"Спасая собственные шкуры от гнева украинских защитников, враг бросил на поле боя не только трупы своих солдат, но и уцелевшую технику, оружие и боеприпасы.
Также приходит в голову известный лозунг россиян – "своих не бросаем": бросают, еще как бросают. Рашистские пленные тому прямое доказательство.
Одно дело мирных беззащитных людей пытать, расстреливать украинские города ракетами и артиллерию. И совсем другое дело – встретиться в открытом бою с украинскими воинами, результат можно увидеть на фотографиях", – отмечают в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
В кращому випадку.
Слава ЗСУ! 👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊
А в спецоперації не приймав участі...ха.ха.ха...
еще не факт что она вообще работает
то мешки, то еще что то, тут вообще какие то ящики
и что эту у танка сзади на последней фотке? какие то деревянные ящики?
вроде раньше они по бокам тра ставили мешки, там песок был
тут я вижу какие то деревянные ящики
они и на грузовики всякие деревящками заделывают
может думают что там в тепловизоре меньше видно будет цель?
Посылать украденное любимой мамочке ***!
Нужно им почаще показывать такую красоту. И спрашивать,чем именно они гордятся и сколько еще нужно уложить кацапоидов чтобы они удовлетворились и сказали хватит.
Кригою окуті.
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