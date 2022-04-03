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Российские оккупанты вывозят свою поврежденную технику из Беларуси в закрытых вагонах. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне эвакуируют свою поврежденную технику из Беларуси в закрытых вагонах, чтобы население РФ ее не видело.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее фото опубликовал блогер Zloyodessit.

Он отметил: "Вот так российские оккупанты эвакуировали из Беларуси, в частности Гомеля, свою поврежденную в боях в Украине технику.

Эвакуируют втайне, чтобы пока она ехала по России, сами россияне не видели, как "вторую" армию в мире покрошили ВСУ. Ведь фото и видео отжаренных и в хвост, и в гриву российских войск в интернете – это фейки сняты на киностудии имени Довженко! А вот когда такие "Поезда победы" будут кататься по России, то недвусмысленных вопросов у зомби станет появляться все больше и больше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг перегруппировывает силы в Донецком направлении. Туда перебрасывают подразделения из Калининградской области, - Генштаб

Российские оккупанты вывозят свою поврежденную технику из Беларуси в закрытых вагонах 01
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Топ комментарии
+52
200 вывозите твари.
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03.04.2022 20:19
+47
Когда везли в Украину, то на открытых платформах, снимали свои тиктоки. Теперь же как чмошники, чтобы как можно меньше видели их разгром в закрытых вагонах.
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03.04.2022 20:23
+36
Как гордо заходили, а драпают как битые шакалы
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03.04.2022 20:21
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200 вывозите твари.
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03.04.2022 20:19 Ответить
БЕЛАРУСЫ! ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ ********? НЕ СЕЙЧАС, НЕМНОГО ПОЗЖЕ. НО ПОЛУЧИТЕ! ИЛИ ВЫ ВЫХОДИТЕ НА МАССОВЫЕ ПРОТЕСТЫ МАССОВЫЕ! ИЛИ ПОЗЖЕ ПОЛУЧАЕТЕ ********. ВЫ ПОНЯЛИ?
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03.04.2022 20:44 Ответить
МОСКАЛИ, КОТОРЫ НАСИЛОВАЛИ НАШИХ ДЕВОЧЕК, ЗАШЛИ С ТЕРИТОРИИ БЕЛАРУСИ. МЫ ЭТО НЕ ПРОСТИМ!
ИЛИ ВЫ ВЫХОДИТЕ НА УЛИЦЫ И СБРАСЫВАЕТЕ РЕЖИМ ЛУКАША, ИЛИ ВАМ ****** - МЫ ********** ВАШУ СТРАНУ ДО ПУСТЫНИ!
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03.04.2022 20:50 Ответить
ВЫ ВСОСАЛИ?
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03.04.2022 20:51 Ответить
Чувак, охолонь. Не треба поводитися, як грьобаний руцкій окупант. Експерт диванний, блін...

"Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть, исходят всегда от людей, которые на эту войну не пойдут."

Джордж Оруэлл
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07.04.2022 07:21 Ответить
Белорусня воюет в Украине. Они уже замечены в кацапских подразделениях в Буче, Ирпене, Гостомеле. Не стоит обращаться к этой падали. Она ничем от смердячей русни не отличается. А на сегодня они трусливей и значительно подлее руснявых..ибо прячутся в их подразделениях.
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03.04.2022 21:12 Ответить
200 сами зарывайте без опознания. Их мамки денег не получат.
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03.04.2022 21:56 Ответить
Брухт на брухт...
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03.04.2022 20:20 Ответить
радіоактивну, я сподіваюсь?
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03.04.2022 20:21 Ответить
Как гордо заходили, а драпают как битые шакалы
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03.04.2022 20:21 Ответить
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03.04.2022 20:22 Ответить
Ну вот на той сраной люстре такие фотографии надо и вывешивать.
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03.04.2022 20:30 Ответить
они этот хлам еще вывозят?
те что в припяти и чернобыле сидели тоже?
да уж
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03.04.2022 20:22 Ответить
Когда везли в Украину, то на открытых платформах, снимали свои тиктоки. Теперь же как чмошники, чтобы как можно меньше видели их разгром в закрытых вагонах.
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03.04.2022 20:23 Ответить
это то что забрать смогли
а уж сколько сгоревшей техники по дорогам у них валяется
они даже своих же за месяц трупы не собирали
как лежали поджаренные те на мосту, так и остались..
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03.04.2022 20:25 Ответить
Тих з мосту пропоную взагалі не забирати. Постити щотижня свіжі фотки.
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03.04.2022 20:33 Ответить
Я буду своїм родичам на раzzєю фотозвіти свіжі відправляти
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03.04.2022 20:38 Ответить
пустити підукіс
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03.04.2022 20:23 Ответить
А поезд едет, а поезд мчится ...
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03.04.2022 20:23 Ответить
А чого вони жарених бурят не забрали?Вони нам все рівно не потрібні.
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03.04.2022 20:23 Ответить
жарених бурят -> смажених бурят, все рівно ->все одно
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03.04.2022 20:30 Ответить
Їм вони не потрібні і подавно.
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03.04.2022 20:33 Ответить
русские дебилы несколько лет верещали про "Украинскую грязную(радиоактивную) бомбу". А теперь сами, своими кривыми лапками, и своим тупым умишком, создали для своего стада аж несколько сотен "грязных бомб" в виде своих зольдатен и их техники. Все-таки клинический дебилизм - чисто русская генетическая черта.
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03.04.2022 20:25 Ответить
Так працює зайва (або зіпсована) хромосома.
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03.04.2022 21:52 Ответить
у руских хромосома не лишняя, а акционная
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03.04.2022 23:08 Ответить
Кацапських зомбаків судячи з усього ніяк не розкумарив факт,що "Киев за 2дня" якось не вийшло. Про що тоді їм ця рухлядь скаже? Для них взагалі когнітивний дисонанс-це щось страшне, дике, та далеке як сузір'я Великої Ведмедиці.
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03.04.2022 20:26 Ответить
А где Дон с зажигательным танцем горного козла рядом с уничтоженной техникой
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03.04.2022 20:26 Ответить
то вони на бамбас помощь повезли)
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03.04.2022 20:26 Ответить
Министерство Отступление расиянской ********* сообщает: Наша Вторая НеИмеющаяАналоговВМире Доблестно Наступала Взад, а Подлые ВСУ трусливо Оступали Ей ВДогонку
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03.04.2022 20:29 Ответить
«За кожне забране й скалічене Українське життя російські фашисти нестимуть відповідальність. Невдалий бліцкриг завершиться вдалим Нюрнбергом. І фраза «я лише виконував наказ» на Нюрнберзькому процесі не врятує жодного злочинця», - наголосив Міністр оборони України Олексій Резніков.
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03.04.2022 20:34 Ответить
відремонтують суки... прийдеться по новій знищувати, так, щоб ремонту не підлягала...
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03.04.2022 20:32 Ответить
На москалів нам снарядів не шкода...
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03.04.2022 20:38 Ответить
У них ее на хранении ещё много есть,ее проще ввести в строй,чем разбитую,так что успокойтесь.
Просто надо было в начале войны,то что они бросали,сжигать,а не снимать видео местным жителям
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03.04.2022 20:44 Ответить
Те що знімали на відео вже давно українськими тракторцями вивезено у потрібні нам місця
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03.04.2022 22:08 Ответить
Пускать под откос и эти вагоны неплохо бы.
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03.04.2022 20:33 Ответить
Тобто, зелені мухи їх не просто випустили з напівкотла,але ще й дали змогу еваккювати биту техніку? Панятнєнька...
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03.04.2022 20:35 Ответить
Це також свідчить про те, що крім знищенної кацапської техніки, яка іржавіє в Україні, повно виведеної з ладу, яка «тріумфально» їде на звалище в параші!
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03.04.2022 20:40 Ответить
Не, ну це ж "непорядок". Вагони напівпорожні - зверху б насипали своїх 200х аби не смерділи.
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03.04.2022 20:42 Ответить
Щось не чути про діяльність наших диверсійних груп на території рассеі і білорассеі . Пора, пора, пора !!!!
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03.04.2022 20:43 Ответить
А как они их в Беларусь переправили?
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03.04.2022 21:01 Ответить
Вот интересно, эта техника вошла в нашу ежедневную статистику их потерь?
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03.04.2022 21:31 Ответить
Это часть того что сломалось по дороге.
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03.04.2022 21:59 Ответить
Смотрите сами. Нагара нет, движки открыты. Может они ещё до перехода границы сломались.
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03.04.2022 22:01 Ответить
Это тимуровцы собирают металлолом.
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03.04.2022 23:57 Ответить
Так же думаю
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04.04.2022 08:01 Ответить
Andriy Lova

Про що белькочуть "наші" можновладці-переговорщики - незрозуміло.

Прессекретар прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона заявив, що Британія не хоче бачити нічого меншого, ніж "повне виведення" російських військ з території України, і судитиме Росію за її діями, а не словами.
Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 29 березня, заявив, що не бачив ознак того, що українсько-російські переговори просуваються "ефективним шляхом".
За даними CNN, він зазначив, що США не бачать "ознаки справжньої серйозності" у переговорах з боку Росії.
- Є те, що говорить Росія, і є те, що робить Росія. Ми зосереджені на останньому, - заявив Блінкен.
Він додав, що заява російської влади про те, що вона скоротить бойові дії навколо Києва і Чернігова, може виявитися "засобом, за допомогою якого Росія знову намагається відвернути увагу і обдурити людей, щоб вони думали, що вона не робить того, що робить".
- Якщо вони якимось чином вірять у те, що у спробі підкорити собі "тільки" східну та південну частину України вони можуть досягти успіху, то вони знову глибоко обманюють себе, - заявив Блінкен.
Американський держсекретар закликав Росію "припинити агресію зараз, припинити вогонь, відвести свої сили та, звичайно, вести переговори".
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Партикулярні запитання:
Серед переговорників з української сторони є хоч один українець?
Хто з переговорників з нашої сторони має дипломатичну освіту та досвід?
Чому посередником у переговорах між Україною та Росією є громадянин Росії?
Чиї інтереси в переговорах насправді відстоює адміністрація Зеленського? Від кого і яким способом він отримав повноваження вести переговори таким чином?
Що це за позиція така: Москва - агресор чудодійним способом перетворюється Зеленським, Зеленським перетворюється в гаранта безпеки? Як це логічно можна пояснити крім капітуляції?
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Natalia Klymenko:
Кто-нибудь из посвящённых может мне объяснить касательно переговоров? Каким образом военные преступники (россия) могут выступать гарантами безопасности жертвы своей же агрессии?
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Петро Порошенко:
Вимагаємо якнайшвидше провести закрите засідання ВР і поінформувати депутатів про стартову позицію України на цих переговорах. Змістовно ж обговорити її на зустрічі Президента та голів фракцій, за винятком ОПЗЖ, після засідання парламенту, який має працювати в режимі «24 на 7».
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03.04.2022 21:43 Ответить
щось підозріло вона занадто цілою виглядає. і не попалена ніде. таке враження що це та техніка що просто сама собою зламалася на марші
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03.04.2022 22:12 Ответить
 
 