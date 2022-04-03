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Бук (655) ССО (390) трофеи (165)

"Благодарны рашистам за подарки", - ССО продемонстрировали полностью целый трофейный БУК с боеприпасами. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Силы специальных операций ВСУ опубликовали кадры трофейной установки БУК.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке ССО.

"На эту находку натолкнулась группа ССО Украины вместе с бойцами движения сопротивления.

Во время проведения специальной разведки и поисково-ударных действий в районе одного из населенных пунктов военные обнаружили российский ЗРК "Бук".

Рядом с заброшенным зенитно-ракетным комплексом была схрон россиян, в которой они спрятали боеприпасы, оружие и снаряжение.

Воины ССО благодарны рашистам за подарки и продолжают поиски, чтобы полностью "отблагодарить" их за трофеи", - отмечается в сообщении.

Смотрите: Украинские воины из ССО рядом со сбитым российским вертолетом. ФОТОрепортаж

Благодарны рашистам за подарки, - ССО продемонстрировали полностью целый трофейный БУК с боеприпасами 01
Благодарны рашистам за подарки, - ССО продемонстрировали полностью целый трофейный БУК с боеприпасами 02
Благодарны рашистам за подарки, - ССО продемонстрировали полностью целый трофейный БУК с боеприпасами 03
Благодарны рашистам за подарки, - ССО продемонстрировали полностью целый трофейный БУК с боеприпасами 04
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Топ комментарии
+65
Ребята, ССОшники там дихлофосом обработайте после русни, и антисептиком облейте, а то фууууу
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03.04.2022 21:35
+43
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03.04.2022 21:40
+36
Спецоперация по вооружению Украины. Правда это советское говно не нужно будет после поставок Патриот. Но пока сойдёт.
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03.04.2022 21:38
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Ребята, ССОшники там дихлофосом обработайте после русни, и антисептиком облейте, а то фууууу
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03.04.2022 21:35 Ответить
Хороший улов!)
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03.04.2022 21:36 Ответить
То, что надо!
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03.04.2022 21:38 Ответить
Спецоперация по вооружению Украины. Правда это советское говно не нужно будет после поставок Патриот. Но пока сойдёт.
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03.04.2022 21:38 Ответить
а шо есть уже инфа про их поставки?
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03.04.2022 22:57 Ответить
Пока только поставки словацких C-300 и C-400. Также дальнобойные артиллерийские системы британцев, которые уже работают на Мариупольском направлении, благодаря чему уже резко продвинулись к Бердянску и в ближайшие дни разблокируют Мариуполь. Слава Україні!
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04.04.2022 01:12 Ответить
очень надеюсь. за Мариуполь переживаю ппц. Его нельзя сдавать ни с моральной ни со стратегической точки зрения.

Героям Слава!
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04.04.2022 03:59 Ответить
У словаков нет C-400. Речь шла только про C-300
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04.04.2022 16:45 Ответить
Думаю, что Пэтриот поставят после того, как наступит перелом в нашу пользу.
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04.04.2022 01:20 Ответить
а вот это конечно нелогично. эти системы нужны сейчас, тогда бы и перелом произошел мгновенный (хотя он и так есть). Ну поживем увидим.

С300 я так и не понял дали не дали, противоречивая инфа.
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04.04.2022 04:00 Ответить
Судя по тому, сколько стало падать самолетов - С-300 уже завезли, но немного. Ссыкливый Байден даст Пэтриот на добивание орков. До 7 мая все решится. Там глава генштаба орков Герасимов мамой поклялся, что к єтой дате возьмет под контроль весь Донбас. Иначе ему кирдік.
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04.04.2022 04:20 Ответить
Кстати, британцы должны поставить еще и противокорабельные ракеты. Тогда можно будет защитить Одессу и Мариуполь еще и с моря.
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04.04.2022 04:24 Ответить
Украино ТВ, а Вы могли-бы немного меньше ******* на эту тему,всезнайка хренов...
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04.04.2022 10:50 Ответить
*****-не *****, это все открыто обсуждается. Сливают в прессу специально, для устрашения противника. Кое-кто обосрался с подливой и смылся с киевской и черниговской областей. Это работает. Вопрос не в том, что поставят, а в том когда и куда. Но как только начинают применять - это тоже уже не секрет ни для кого.
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04.04.2022 23:21 Ответить
дай БожЕ, щоб справно працював)))
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03.04.2022 21:38 Ответить
Теперь это добро должно лететь на головы тупым касапам а потом гробики если что-то останется.
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03.04.2022 21:39 Ответить
Это для сбивания самолетов.
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03.04.2022 21:41 Ответить
Так отлично вместе с самолетиками на голову.
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03.04.2022 22:05 Ответить
Капец, а свинюшник какой внутри!!! русеншвайнен, воистину свиньи! Очень надеюсь, что там еще и с десяток двухсотых мразей было.

Нашим Ребятам респект!
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03.04.2022 21:40 Ответить
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03.04.2022 21:40 Ответить
вери велл.
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03.04.2022 21:41 Ответить
Тепер він буде мочити крилату кацапню, дуже гарний трофей
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03.04.2022 21:41 Ответить
Свій -чужий?
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03.04.2022 21:43 Ответить
усе налагоджується!
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03.04.2022 21:51 Ответить
Я знаю, просто нагадую
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03.04.2022 21:52 Ответить
Бук сам по собі працювати не може. Йому, щонайменше, ще потрібні станція ціленаведення та командний пункт. Та й транспортно-заряджальна машина не завадила б (ракети ж на руках не носитимеш). Але вона може кілька установок обслуговувати
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03.04.2022 21:53 Ответить
У пусковой всё своё есть. Послабее, но есть. От ****** впереди и есть рлс
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03.04.2022 22:00 Ответить
СОУ може працювати автономно, але саме так - без зовнішної РЛС в неї меньша зона дії. Заряджати СОУ сама не зможе, але це не кулемет.
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03.04.2022 22:04 Ответить
Andriy Lova

Про що белькочуть "наші" можновладці-переговорщики - незрозуміло.

Прессекретар прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона заявив, що Британія не хоче бачити нічого меншого, ніж "повне виведення" російських військ з території України, і судитиме Росію за її діями, а не словами.
Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 29 березня, заявив, що не бачив ознак того, що українсько-російські переговори просуваються "ефективним шляхом".
За даними CNN, він зазначив, що США не бачать "ознаки справжньої серйозності" у переговорах з боку Росії.
- Є те, що говорить Росія, і є те, що робить Росія. Ми зосереджені на останньому, - заявив Блінкен.
Він додав, що заява російської влади про те, що вона скоротить бойові дії навколо Києва і Чернігова, може виявитися "засобом, за допомогою якого Росія знову намагається відвернути увагу і обдурити людей, щоб вони думали, що вона не робить того, що робить".
- Якщо вони якимось чином вірять у те, що у спробі підкорити собі "тільки" східну та південну частину України вони можуть досягти успіху, то вони знову глибоко обманюють себе, - заявив Блінкен.
Американський держсекретар закликав Росію "припинити агресію зараз, припинити вогонь, відвести свої сили та, звичайно, вести переговори".
----------------------------------
Партикулярні запитання:
Серед переговорників з української сторони є хоч один українець?
Хто з переговорників з нашої сторони має дипломатичну освіту та досвід?
Чому посередником у переговорах між Україною та Росією є громадянин Росії?
Чиї інтереси в переговорах насправді відстоює адміністрація Зеленського? Від кого і яким способом він отримав повноваження вести переговори таким чином?
Що це за позиція така: Москва - агресор чудодійним способом перетворюється Зеленським, Зеленським перетворюється в гаранта безпеки? Як це логічно можна пояснити крім капітуляції?
====================
Natalia Klymenko:
Кто-нибудь из посвящённых может мне объяснить касательно переговоров? Каким образом военные преступники (россия) могут выступать гарантами безопасности жертвы своей же агрессии?
====================
Петро Порошенко:
Вимагаємо якнайшвидше провести закрите засідання ВР і поінформувати депутатів про стартову позицію України на цих переговорах. Змістовно ж обговорити її на зустрічі Президента та голів фракцій, за винятком ОПЗЖ, після засідання парламенту, який має працювати в режимі «24 на 7».
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03.04.2022 21:41 Ответить
а де заява на цю тему яка покаже вашу громадянську позицію та сприятиме вкрапленню позиції України на світовій арені?
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03.04.2022 21:56 Ответить
I do not communicate in the language of the occupier, but I speak Ukrainian, English and Dutch
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04.04.2022 04:51 Ответить
Експат з 1999, член керівної політичної партії країни під прапором котою себе ідентифікую на форумі, лобіюю інтереси України у країнах Євросоюзу
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04.04.2022 12:06 Ответить
Які "ознаки справжньої серйозності"? Подивіться на склад переговорників з боку України і все стане ясно.
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03.04.2022 21:54 Ответить
погоджуюся з всіма пунктами. ВР повинна працювати, а не імітувати збройний опір. Для цього є професіонали.
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04.04.2022 00:22 Ответить
Рашисты вместо того чтобы мародерить копеечные вещи типа ковров и стиралок, могли бы реально неплохо заработать сдавая целые танки и Буки и другое оружие.
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03.04.2022 21:41 Ответить
"Типіли, сер!"
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03.04.2022 21:46 Ответить
у кацманавтов сжались ягодицы и потекла подлива
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03.04.2022 21:41 Ответить
воно, паскуда, навіть в салоні де працює, засралось по вуха.
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03.04.2022 21:42 Ответить
Кацапські Іскандери біля Гомелю,захопити,та ****** з них по НАТО. Щоб вони там не тільки всцикалися а ще і всералися,паскуди перелякані.
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03.04.2022 21:44 Ответить
Почему у кацапов все такое убогое и убитое в хлам
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03.04.2022 21:44 Ответить
это последнее. больше нет. полезные санкции.
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03.04.2022 21:46 Ответить
єто нанотєхнологии
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03.04.2022 22:03 Ответить
На установці позначка "О" - Ятехніка з білорусі?
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03.04.2022 21:45 Ответить
"О"-це рашисти які зайшли з території "картопляндії".
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03.04.2022 21:51 Ответить
А Бук дістане до Ту ?
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03.04.2022 21:47 Ответить
До МН-17 достал же.
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03.04.2022 21:50 Ответить
Українськими Буками грузини в 200( році збили один чи два Ту
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03.04.2022 21:53 Ответить
Це добре
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03.04.2022 22:16 Ответить
На жаль, з Ту22М можна запускати ракети з відстані, де Бук не дістане. А от якщо він захоче бомбити - то там йому жаба і цицьки дасть.
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03.04.2022 22:38 Ответить
Питання виключно везіння. Радіус дії до 50 км, висота до 15км. Тобто треба мати розгорнутий при підльоті в зону дії
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03.04.2022 23:07 Ответить
Обратите внимание на сидушку «современного, дорогостоящего военного оборудования» раши
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03.04.2022 21:49 Ответить
кожа дикого дермантина.
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03.04.2022 22:13 Ответить
Просьба вернуть им как можно быстрее и по воздуху.
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03.04.2022 21:49 Ответить
по фото то з него ще ленiн стрiляв
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03.04.2022 21:50 Ответить
ніт,він на плечах ракети носив,з товщого кінця
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03.04.2022 23:04 Ответить
Збірка пошкодженої техніки і взятих трофеїв трохи радує:

https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html?fbclid=IwAR2rBl4DoaQjKqDtxlIy8VwXBL6iQoXPNDJ4xNLeFGBl6bd-ckg5J6G8Z-Y&m=1
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03.04.2022 21:52 Ответить
хлопцям треба дуже уважно роздивлятися затрофеєні Буки щоб орки не підкинули того . з якого мони малазійський боїнг захєрачили. то такі хворі на голову що від них будь-чого можна очікувати
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03.04.2022 22:00 Ответить
из истории реальных не учебных стрельб БУКи эффективны в основном против гражданских самолетов - тот же малазийский боинг что рашисты сбили в донецке. Там технология 40 летней давности, и среди прочих проблем протокол обмена данных между командным пунктом и СОУ и т.п. не защищен - какая то страна отказалась от БУКов по этой причине, давно уже было. Я понимаю что на войне все сойдет, но с этого БУКа не тах легко стрелять, там надо не один год учится.
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03.04.2022 22:01 Ответить
шахтёры и трактористы за неделю научились по Боингу МН17
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03.04.2022 22:09 Ответить
я понимаю сарказм, однако стреляли тем БУКом таки российские военные, и как видно даже они не попали. Ну т.е. попали, но врядли они целились в боинг.
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04.04.2022 04:37 Ответить
Украина уже успешно сбивала буками сушки, есть кому с такой техникой работать.
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03.04.2022 22:36 Ответить
БУКи стоят у нас на вооружении, и даже, по-моему, на параде были. Так что специалисты есть
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03.04.2022 22:58 Ответить
я по молодости обучался на этом самом БУКе. Поверьте, это сложная и допотопная вещь, и есть еще такой момент - отсутсвие практики. Даже во времена СССР по рассказам нашего полковника курсантам давали за все пяти летнее обучение два выстрела, ввиду очень высокой стоимости данного практического занятия. Он нам чуть не плача рассказывал что получил не те погоны потому что кто то ему помешал сбить учебную цель с первого выстрела - как я понял вся его карьера пошла не так именно из-за этого выстрела. Я не спорю что возможно кто то таки знает как им пользоваться, но думаю специалисты которые обучались 30 лет назад без практики несколько потеряли навыки.
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04.04.2022 04:32 Ответить
Доречі кинули іі більшь за все через нестачу пального - БУК (СОУ) жер 1 литр пального на 1км, ми ще коли навчались про це говорили
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03.04.2022 22:06 Ответить
намного больше
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03.04.2022 22:31 Ответить
Шкода - що на тому Буку немає ракет.
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03.04.2022 22:41 Ответить
ССО продемонстрували повністю цілий трофейний БУК з ************. Джерело: https://censor.net/ua/p3331069
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03.04.2022 22:48 Ответить
Вибачте, друзі, але щось я ракет на ньому не бачу. От над тими чотирма ******** зверху на першій фотці повинні виднитись їхні сопла, а їх нема.

Можливо, звісно, вони десь поруч валяються (від кацапів і такого можна очікувати), але тоді б написали, що поруч (в схроні) ракети.
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03.04.2022 22:47 Ответить
Ось як тут, приміром:

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03.04.2022 22:49 Ответить
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03.04.2022 22:57 Ответить
Поруч із покинутим зенітно-ракетним комплексом був схрон росіян, в якому вони сховали **********, зброю та спорядження. Джерело: https://censor.net/ua/p3331069
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03.04.2022 23:00 Ответить
Ну ракети у схрон не сховаєш.
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03.04.2022 23:08 Ответить
Я би не став ракети називати ************.
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03.04.2022 23:12 Ответить
Там ракети розташовуються у 2 ряди. Верхній ряд мабуть вже відстріляли, а ракети нижнього ряду можна побачити на четвертому фото.
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03.04.2022 22:54 Ответить
Пуско-зарядна установка
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03.04.2022 23:06 Ответить
Отстрелялся гандон
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03.04.2022 22:47 Ответить
Головне не дайте ДБР вилучити клістрони
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03.04.2022 22:51 Ответить
На жаль це лише пуско-заряджувальна машина, ще й порожня
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03.04.2022 23:22 Ответить
Боже, до чего оно всё уродливое, убогое и бестолковое. Впрочем, как всё, что лабают эти рукожопые левши в своих Засрансках и Говноградах.
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04.04.2022 00:17 Ответить
+ до ППО України
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04.04.2022 17:50 Ответить
 
 