"Благодарны рашистам за подарки", - ССО продемонстрировали полностью целый трофейный БУК с боеприпасами. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Силы специальных операций ВСУ опубликовали кадры трофейной установки БУК.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке ССО.
"На эту находку натолкнулась группа ССО Украины вместе с бойцами движения сопротивления.
Во время проведения специальной разведки и поисково-ударных действий в районе одного из населенных пунктов военные обнаружили российский ЗРК "Бук".
Рядом с заброшенным зенитно-ракетным комплексом была схрон россиян, в которой они спрятали боеприпасы, оружие и снаряжение.
Воины ССО благодарны рашистам за подарки и продолжают поиски, чтобы полностью "отблагодарить" их за трофеи", - отмечается в сообщении.
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+65 Paul Foxen
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Героям Слава!
С300 я так и не понял дали не дали, противоречивая инфа.
Нашим Ребятам респект!
Про що белькочуть "наші" можновладці-переговорщики - незрозуміло.
Прессекретар прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона заявив, що Британія не хоче бачити нічого меншого, ніж "повне виведення" російських військ з території України, і судитиме Росію за її діями, а не словами.
Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 29 березня, заявив, що не бачив ознак того, що українсько-російські переговори просуваються "ефективним шляхом".
За даними CNN, він зазначив, що США не бачать "ознаки справжньої серйозності" у переговорах з боку Росії.
- Є те, що говорить Росія, і є те, що робить Росія. Ми зосереджені на останньому, - заявив Блінкен.
Він додав, що заява російської влади про те, що вона скоротить бойові дії навколо Києва і Чернігова, може виявитися "засобом, за допомогою якого Росія знову намагається відвернути увагу і обдурити людей, щоб вони думали, що вона не робить того, що робить".
- Якщо вони якимось чином вірять у те, що у спробі підкорити собі "тільки" східну та південну частину України вони можуть досягти успіху, то вони знову глибоко обманюють себе, - заявив Блінкен.
Американський держсекретар закликав Росію "припинити агресію зараз, припинити вогонь, відвести свої сили та, звичайно, вести переговори".
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Партикулярні запитання:
Серед переговорників з української сторони є хоч один українець?
Хто з переговорників з нашої сторони має дипломатичну освіту та досвід?
Чому посередником у переговорах між Україною та Росією є громадянин Росії?
Чиї інтереси в переговорах насправді відстоює адміністрація Зеленського? Від кого і яким способом він отримав повноваження вести переговори таким чином?
Що це за позиція така: Москва - агресор чудодійним способом перетворюється Зеленським, Зеленським перетворюється в гаранта безпеки? Як це логічно можна пояснити крім капітуляції?
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Natalia Klymenko:
Кто-нибудь из посвящённых может мне объяснить касательно переговоров? Каким образом военные преступники (россия) могут выступать гарантами безопасности жертвы своей же агрессии?
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Петро Порошенко:
Вимагаємо якнайшвидше провести закрите засідання ВР і поінформувати депутатів про стартову позицію України на цих переговорах. Змістовно ж обговорити її на зустрічі Президента та голів фракцій, за винятком ОПЗЖ, після засідання парламенту, який має працювати в режимі «24 на 7».
https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html?fbclid=IwAR2rBl4DoaQjKqDtxlIy8VwXBL6iQoXPNDJ4xNLeFGBl6bd-ckg5J6G8Z-Y&m=1
Можливо, звісно, вони десь поруч валяються (від кацапів і такого можна очікувати), але тоді б написали, що поруч (в схроні) ракети.