Украинские силы освободили населенные пункты Колычевка, Ягодное, Ивановка на Черниговщине, - ОТУ "Північ". ФОТОрепортаж

В течение 3 апреля украинские силы освободили три населенных пункта в Черниговской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТУ "Північ" в фейсбуке.

"Колычевка, Ягодное, Ивановка... Эти населенные пункты Черниговской области еще долго будут помнить ужасы войны.

Куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома "украшает" трассу от Чернигова в сторону Козельца. Сами же путинские убийцы либо легли замертво на украинскую землю, либо убежали.

В настоящее время населенные пункты освобождены от рашистского нашествия. Территория зачищается и контролируется военными ВСУ. Населению завозят гуманитарную помощь", - отмечается в сообщении.

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