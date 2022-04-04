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Оккупанты держали в подвале школы более 150 заложников на Черниговщине, - Чаус. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В подвале школы села Ягодное на Черниговщине оккупанты держали в заложниках одновременно более 150 гражданских, в том числе женщин и детей.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты удерживали людей в тесноте, антисанитарии. Тела мертвых рашисты тоже не разрешали выносить, поэтому люди были вынуждены находиться рядом с трупами.

Оккупанты держали в подвале школы более 150 заложников на Черниговщине, - Чаус 01

"Ягодное. Подвал школы. В этом помещении враг держал свыше 150 человек одновременно. Выпускал на улицу. Иногда, не часто. Здесь болели и умирали. Здесь живые были рядом с мертвыми. Голод. Жажда. Страх. Боль. Отчаяние. Туалет на ведро. Удушье", - написал он.

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Оккупанты держали в подвале школы более 150 заложников на Черниговщине, - Чаус 02
Оккупанты держали в подвале школы более 150 заложников на Черниговщине, - Чаус 03

Чаус отметил, что там были женщины и дети. "Я склоняюсь перед их мужеством и выдержкой. Это ужасно. За это враг тоже обязательно ответит. Ответит по полной", - отметил Чаус.

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Оккупанты держали в подвале школы более 150 заложников на Черниговщине, - Чаус 04
Оккупанты держали в подвале школы более 150 заложников на Черниговщине, - Чаус 05
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кацапы не люди... хотя никогда они ими и не были... если в Буче геноцид устроила солдатня из войсковой части № 51460 (в/ч 51460)... Сокращённое наименование - 64 омсбр. Бригада сформирована 1 января 2009 года из 882-го мотострелкового полка 270-й мотострелковой дивизии. Бригада располагается в посёлке Князе-Волконское (Хабаровский край). посмотрите - только узкоглазая нечесть - буряты, якуты и прочая шваль...
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04.04.2022 08:33 Ответить
Це порожні істоти, що мімікрують під людей.
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04.04.2022 10:46 Ответить
..ці діти своїм онукам про це розповідатимуть
Сподіваюсь до того часу від кацапів нічого не зостанеться
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04.04.2022 08:34 Ответить
Підари орковські,ви за все відповідатимете!
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04.04.2022 08:46 Ответить
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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04.04.2022 09:13 Ответить
Да.... Натворили кацапы делов.
Честно говоря, если там никого не убили и не замучили, как бы это крамольно не звучало - это лучше, чем просто уничтожить.
Подумайте о том, что этих женщин и детей могли просто изолировать от обезумевшего зверья, которое бесконтрольно делало, что хотело в округе. Судя по фото, они просидели там месяц и выжили, в Буче и Ирпене это не вышло у многих.
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04.04.2022 09:15 Ответить
Це фото стане так само відоме , як "Руский военний корабль - иди ...
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04.04.2022 10:53 Ответить
Московити -- каїніти, і тому є носіями демонів зла.
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04.04.2022 19:53 Ответить
 
 