Первые признаки братской могилы в Буче появились еще 10 марта. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Компания Maxar Technologies, собирающая и публикующая спутниковые снимки Украины, сообщила, что первые признаки появления братской могилы в Буче на территории церкви Андрея Первозванного и Всех Святых были замечены еще 10 марта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
"Последние снимки территории от 31 марта показывают место могилы с траншеей протяженностью примерно 13,7 м на юго-западной части территории возле церкви", - заявили в Maxar Technologies.
В компании также добавили, что первые признаки появления братской могилы на территории церкви Андрея Первозванного и Всех Святых были замечены еще 10 марта.
Напомним, Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства русскими военными гражданских.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что из освобожденной от российских захватчиков территории Киевской области вывезено 410 тел убитых мирных жителей.
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