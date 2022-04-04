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Первые признаки братской могилы в Буче появились еще 10 марта. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Компания Maxar Technologies, собирающая и публикующая спутниковые снимки Украины, сообщила, что первые признаки появления братской могилы в Буче на территории церкви Андрея Первозванного и Всех Святых были замечены еще 10 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

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"Последние снимки территории от 31 марта показывают место могилы с траншеей протяженностью примерно 13,7 м на юго-западной части территории возле церкви", - заявили в Maxar Technologies.

Первые признаки братской могилы в Буче появились еще 10 марта 01

В компании также добавили, что первые признаки появления братской могилы на территории церкви Андрея Первозванного и Всех Святых были замечены еще 10 марта.

Первые признаки братской могилы в Буче появились еще 10 марта 02

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Напомним, Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства русскими военными гражданских.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что из освобожденной от российских захватчиков территории Киевской области вывезено 410 тел убитых мирных жителей.
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Топ комментарии
+18
Иди на хер мразь! Ты еще вспомни что было в 1700м году! Какое отношение имеет волынская резня к Буче? Ты дебил и мразь кацапская!
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04.04.2022 10:21
+10
Зараз по телеку дєрьмак розповідає казки шльондрі слюсарчучкі.🤮
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04.04.2022 10:15
+7
40 день війни, Стан вендетти, включаємо моральний терор.
https://www.youtube.com/watch?v=BWMC0h3aTSY
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04.04.2022 10:03
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40 день війни, Стан вендетти, включаємо моральний терор.
https://www.youtube.com/watch?v=BWMC0h3aTSY
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04.04.2022 10:03 Ответить
дякую
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04.04.2022 10:15 Ответить
"Геноцид онлайн"
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04.04.2022 10:50 Ответить
Зараз по телеку дєрьмак розповідає казки шльондрі слюсарчучкі.🤮
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04.04.2022 10:15 Ответить
цю потвору треба ліквідувати
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04.04.2022 10:16 Ответить
Цю.цю необхідно
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04.04.2022 10:25 Ответить
Жах, ещё и место такое нашли, возле церкви...
Антихресты
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04.04.2022 10:15 Ответить
засмердівся
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04.04.2022 10:27 Ответить
Иди на хер мразь! Ты еще вспомни что было в 1700м году! Какое отношение имеет волынская резня к Буче? Ты дебил и мразь кацапская!
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04.04.2022 10:21 Ответить
нема вже мразі, адмін зніс. 04.04.2022 09:49
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04.04.2022 10:30 Ответить
Що за висер?
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04.04.2022 10:22 Ответить
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04.04.2022 10:25 Ответить
кожен касапський фейк, на зразок нічного від Sergey Gorbunenko в 04.04.2022 03:45 живе доти, допоки не втрутиться цивілізація (зокрема, тут спростовується супутниковими знімками)
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04.04.2022 10:28 Ответить
!
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04.04.2022 12:09 Ответить
 
 