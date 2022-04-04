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В результате обстрела Харькова погибли четыре человека, пострадали 30, среди которых - дети. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Харькове в результате очередного обстрела оккупантов вечером 3 апреля погибли четыре человека. Еще 30 получили ранения, из которых трое - дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области в фейсбуке.

По информации правоохранителей, среди пострадавших трое детей 3, 5 и 17 лет. Всех доставили в больницу Харькова.

"Россия в своей животной ненависти к непокоренной Украине хочет все украинские города превратить в Бучу и Мариуполь. Все пострадавшие и погибшие - гражданские. Не имеют никакого отношения к военным", - отметили в полиции.

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В результате обстрела Харькова погибли четыре человека, пострадали 30, среди которых - дети 01

Указано, что к месту трагедии оперативно прибыли следователи. Все последствия вражеских обстрелов они задокументировали.

Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко призвал харьковчан, жителей области не выходить на улицы во время обстрелов.


В результате обстрела Харькова погибли четыре человека, пострадали 30, среди которых - дети 02

"Оставайтесь в укрытиях, обстрелы россиянами жилых кварталов не случайны, - подчеркнул глава главка полиции. - Они знают, что убивают мирных жителей и разрушают наши дома. Берегите себя и своих близких!" – призвал он.

В результате обстрела Харькова погибли четыре человека, пострадали 30, среди которых - дети 03
В результате обстрела Харькова погибли четыре человека, пострадали 30, среди которых - дети 04

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04.04.2022 10:47 Ответить
Я вибачюся, але це особисте. За кожну дитину.
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04.04.2022 11:11 Ответить
Після вчорашніх обстрілів Слобідського района Харкова загинуло семеро людей. Поранені - 34, серед них троє - діти. телеграмм Харькова...(((
погибла подружка моей дочки - её ребёнку проводят операцию...(((\я эту девочку знал с семилетнего возраста - ей было 29 лет...(
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04.04.2022 11:20 Ответить
 
 