РИА "Новости" опубликовало статью "Что Россия должна сделать с Украиной" с призывами к "деукраинизации" и уничтожению нашего нацсознания. СКРИНШОТ

На российском государственном сайте РИА "Новости" вышла статья с названием "Что Россия должна сделать с Украиной".

На это обратил внимание в фейсбуке журналист Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

Здесь открыто отстаивается необходимость этноцида. Речь уже не о "денацификации", а о "деукраинизации". О том, что украинцев нужно заставить отказаться от своей национальности, языка и культуры с помощью массовых репрессий. Российское государство уже просто открыто перешло к риторике нацистских преступников. Целый народ объявляется неправильным, пропагандируется необходимость уничтожения украинцев и украинской государственности.

И после таких статей они еще пытаются оправдаться за Бучу, утверждают, что не совершали там военных преступлений. Итак, посмотрите, они на государственных сайтах обнародуют призывы к геноциду украинцев!

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