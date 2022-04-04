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РИА "Новости" опубликовало статью "Что Россия должна сделать с Украиной" с призывами к "деукраинизации" и уничтожению нашего нацсознания. СКРИНШОТ

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На российском государственном сайте РИА "Новости" вышла статья с названием "Что Россия должна сделать с Украиной".

На это обратил внимание в фейсбуке журналист Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

Здесь открыто отстаивается необходимость этноцида. Речь уже не о "денацификации", а о "деукраинизации". О том, что украинцев нужно заставить отказаться от своей национальности, языка и культуры с помощью массовых репрессий. Российское государство уже просто открыто перешло к риторике нацистских преступников. Целый народ объявляется неправильным, пропагандируется необходимость уничтожения украинцев и украинской государственности.

И после таких статей они еще пытаются оправдаться за Бучу, утверждают, что не совершали там военных преступлений. Итак, посмотрите, они на государственных сайтах обнародуют призывы к геноциду украинцев!

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РИА Новости опубликовало статью Что Россия должна сделать с Украиной с призывами к деукраинизации и уничтожению нашего нацсознания 01
РИА Новости опубликовало статью Что Россия должна сделать с Украиной с призывами к деукраинизации и уничтожению нашего нацсознания 02
РИА Новости опубликовало статью Что Россия должна сделать с Украиной с призывами к деукраинизации и уничтожению нашего нацсознания 03
РИА Новости опубликовало статью Что Россия должна сделать с Украиной с призывами к деукраинизации и уничтожению нашего нацсознания 04
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Топ комментарии
+163
Кацапы, вы даже не представляете что вы наделали, 40 миллионный народ, гордый народ, который будет резать вас, по всему миру, Чеченцы и ИГИЛ покажуться вам цветочками...
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04.04.2022 10:58
+120
фашизм в чистому вигляді. Під похідною реінкарнацією "рашизм"
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04.04.2022 10:59
+103
Покажіть це в ООН.
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04.04.2022 10:59
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Страница 4 из 4
Ну нарешті у цих упирів повністю зірвало кришу від лютої ненависті до України.Скінхеди херові.Все що написали про звичаї ведення війни списали зі своїх власних дій.Все в ліпших традиціях росії.Великі перевихователі народів.Хто вам дав право на це?Перевели себе зі статусу асвабадітєлєй у статус відвертих терористів і загарбників.Нічого нового ми не почули.Просто в черговий раз підтвердилися істинні наміри ворога.
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04.04.2022 21:07 Ответить
Після такої статті, наступним кроком орки будуватимуть концентраційні табори для нас - українців. Нас збереже Бог та врятує зброя. Іншого виходу немає.
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04.04.2022 21:43 Ответить
Це з цими Зеленський хоче "домовитись" ?!
Це з цим Арахімія знайшов "точки компромвсів" ?!
ЗСУ не дайте покидькам шансу злити країну!
Й досить вже Зеленскому , котрий сам НІЧОГО НЕ ЗРОБИВ, звинувачувати НАТО НА ПІДТРИМЦІ ЯКОГО УКРАЇНА МОЖЛИВО Й ВИСТОЯЛА!!!
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04.04.2022 21:58 Ответить
ДА ОНИ ЧЕ В ОП РЕХНУЛИСЬ? КАКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ БЛ...?
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04.04.2022 23:22 Ответить
Ну таки хоче! Арахамія головного мозку в останній, невиліковній фазі.
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05.04.2022 05:03 Ответить
Говорят, что в Мариуполе такое адище, что не всякий человек сможет принять ту ужасающую реальность которая нам откроется.
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04.04.2022 22:42 Ответить
Поржал. Через пару недель в Донецкой и Луганской области и духу кацапского не будет
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04.04.2022 23:01 Ответить
Самое благородное дело для каждого порядочного человека УБИТЬ как можно больше москалей. При малейшей возможности нужно убивать и убивать россиян
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04.04.2022 23:26 Ответить
Вони щирі у своїх намірах , бо вони не розуміють , як можна розмовляти однією мовою з ними , а не з українцями , і бути не їх власністю . Ми ж для них не стали іноземцями , як поляки , прибалти , чехи, болгари , словаки і т.д. Це ж ми намагаємось догодити їм і бути зрозумілими , а не вони нам .. Це ми виправдовуємось весь час , а не вони перед нами , тому вони саме цим і виправдовують свою агресію . Ми зробили світоглядний кордон між нами , але так і не зробили МОВНИЙ кордон . Так , багато зараз російськомовних захищає Україну , але цього замало , потрібно остаточно ідентифікуватись , як Україна не на словах , а на ділі . Російський язик- це ЯРЛИК раба , який належить імперії Московського улуса .
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06.04.2022 02:49 Ответить
Много ты в Германии наубивал уже кацапов?
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06.04.2022 04:00 Ответить
Ви думали це Путлер виродок? Ні, це "глубинный народ России" виповз на поверхню та показав своє звіряче обличчя...
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04.04.2022 23:35 Ответить
1 млн $ за голову автора статьи. 100 000 за редактора. Распространите.
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05.04.2022 00:01 Ответить
Автор цієї статті https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcyclowiki.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B5%25D0%25B9_%25D0%259D%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587_%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25B2%3Ffbclid%3DIwAR0NMlhwj9NyuoPezwTFwlx7zjtxP5pfQLJAVhiIg-l2r1jXpuAy6ODWIB8&h=AT288yQrtjoVSu2twAlKUmUvAH0L_0wBKdkhhtmSQhl-qcrZxHXAX60sIjXO9CCdXBAZlMOU4a5iTjyrgKFA9IC_GV5ms07Kk9Gbovky-hq2zOj8XMiFkivb7Q9-QgHKwo3fmv6uqLNCbwQ&__tn__=R]-R&c[0]=AT0NNxGQHPg55J2VOe7thrbrZT4dgQUFOvtzKMiNphxHeU9npq55gGwi56Hsg0oVoeIM3C9zldQIovqZmfyY9eVgYrnEC521MaCMTUHhcV6Vshh12Dzw9638N28YSSFjFUWkDNsEwUloiYB68r6WqfCapg
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06.04.2022 02:51 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcyclowiki.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B5%25D0%25B9_%25D0%259D%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587_%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25B2%3Ffbclid%3DIwAR0NMlhwj9NyuoPezwTFwlx7zjtxP5pfQLJAVhiIg-l2r1jXpuAy6ODWIB8&h=AT288yQrtjoVSu2twAlKUmUvAH0L_0wBKdkhhtmSQhl-qcrZxHXAX60sIjXO9CCdXBAZlMOU4a5iTjyrgKFA9IC_GV5ms07Kk9Gbovky-hq2zOj8XMiFkivb7Q9-QgHKwo3fmv6uqLNCbwQ&__tn__=R]-R&c[0]=AT0NNxGQHPg55J2VOe7thrbrZT4dgQUFOvtzKMiNphxHeU9npq55gGwi56Hsg0oVoeIM3C9zldQIovqZmfyY9eVgYrnEC521MaCMTUHhcV6Vshh12Dzw9638N28YSSFjFUWkDNsEwUloiYB68r6WqfCapg
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06.04.2022 02:54 Ответить
Цю статтю слід перекласти на англійську та поширювати світом як доказ намірів РФ! Кисилиця мусить на неї посилатись ЗАВЖДИ! Фактично це перший грунтовний документ (так так, ця стаття більше, аніж стаття, бо містить засади та положення!), який вказує на справжні наміри людожерної Москви!
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05.04.2022 00:04 Ответить
эту статью надо раздать бойцам на передовой. переговоры закончились, фашисты хотят уничтожить украинцев

«Украина, как показала история, невозможна в качестве национального государства, а попытки «построить» таковое закономерно приводят к нацизму».
https://telegraf.by/world-news/ria-novosti-prizvalo-k-deukrainizacii-i-unichtozheniju-dolzhny-perezhit-tyagoty-vojny-i-usvoit-kak-istoricheskij-urok/
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05.04.2022 02:08 Ответить
утверждено в кремле, уверен.
плагиат с нацисткой программы образца 1940 года.
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05.04.2022 03:44 Ответить
Против русского фашизма можно противопоставить только здоровый украинский национал-демократизм, соплежуям не место в этой борьбе..
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05.04.2022 04:08 Ответить
это то, что готовилось для Киева и это не записки сумасшедших, они намеренно заталкивают повесточку в пустые головы....... У них были списки учителей, науч.сотрудников, АТОшников, всех волонтеров и всех всех всех более менее активных людей. Это не выдержки из хроники 35 года, это не шутка, вы только задумайтесь.... Это не просто захват территории, это самый настоящий геноцид, истребление нации как таковой!!!! Сейчас они целенаправленно убивают учителей и даже воспитатей в садиках, они убивали наших женщин и детей показательно. Они ехали с крематориями ДЛЯ НАС дабы скрыть свои преступления (на своих солдат им плевать), они готовили для нас новые депортации, если верить пробивающейся инфе с Херсона и Енергодара то там сейчас идут зачистки похлеще Бучи скрыто от глаз.. именно потому и Мариуполь сейчас вывозят в парашу, дабы запугать свидетелей, дабы люди молчали. Осознание всего этого просто повергает в шок, это всем нам готовилось в 21 веке у всего мира на глазах.

p.s. и знаете зачем жти зверства? Да чтобы мы БОЯЛИСЬ , но мы не должны их бояться, мы должны борроться! Люди, осознайте весь масштаб, дабы у нас больше не оставалось иллюзий на тему "хуже не будет" если оккупируют... Нужно абсолютно всем брать оружие в руки, кто не может - при подходе фронта - уезжайте в безопасные места, НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ по подвалам, помогайте в тылу! Мы обязаны выстоять!
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05.04.2022 04:36 Ответить
Упорные переговоры Зеленского с этим смертельным идеологическим врагом - предательство Украины.
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05.04.2022 08:02 Ответить
Украине надо подготовить статью с названием "Победа будет за Украиной. Что будет сделано с расией после победы"... и дать несколько, но обязательно должна быть дерашинизация (с расшифровкой пунктов) и обязательная стерилизация населения в детородном возрасте...
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05.04.2022 05:15 Ответить
... ДО наступления детородного возраста. Или я мысль не понял?
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07.04.2022 23:09 Ответить
Вы правы...
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08.04.2022 03:57 Ответить
КАК !?)
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05.04.2022 05:58 Ответить
свинорылокозломордые кацапы настолько тупы, что сами подготовили программную статью, призывающую украинцев без малейшей тени сомнения убивать вонючую русню и дотла разрушить ненавистную козломордую мокшанщину вместе с вместилищем зла кремлем...
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05.04.2022 07:06 Ответить
влажные мячты рашен фашистов, а будет всё наоборот)))
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05.04.2022 08:23 Ответить
Геноцид в прямом слове.
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05.04.2022 09:27 Ответить
Геноцид по уничтожению нации украинцев, подобно как это происходило к нации евреев во Вторую Мировую Войну.
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05.04.2022 09:37 Ответить
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