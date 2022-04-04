РИА "Новости" опубликовало статью "Что Россия должна сделать с Украиной" с призывами к "деукраинизации" и уничтожению нашего нацсознания. СКРИНШОТ
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
На российском государственном сайте РИА "Новости" вышла статья с названием "Что Россия должна сделать с Украиной".
На это обратил внимание в фейсбуке журналист Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.
Здесь открыто отстаивается необходимость этноцида. Речь уже не о "денацификации", а о "деукраинизации". О том, что украинцев нужно заставить отказаться от своей национальности, языка и культуры с помощью массовых репрессий. Российское государство уже просто открыто перешло к риторике нацистских преступников. Целый народ объявляется неправильным, пропагандируется необходимость уничтожения украинцев и украинской государственности.
И после таких статей они еще пытаются оправдаться за Бучу, утверждают, что не совершали там военных преступлений. Итак, посмотрите, они на государственных сайтах обнародуют призывы к геноциду украинцев!
Пожалуйста, подождите...
Це з цим Арахімія знайшов "точки компромвсів" ?!
ЗСУ не дайте покидькам шансу злити країну!
Й досить вже Зеленскому , котрий сам НІЧОГО НЕ ЗРОБИВ, звинувачувати НАТО НА ПІДТРИМЦІ ЯКОГО УКРАЇНА МОЖЛИВО Й ВИСТОЯЛА!!!
«Украина, как показала история, невозможна в качестве национального государства, а попытки «построить» таковое закономерно приводят к нацизму».
https://telegraf.by/world-news/ria-novosti-prizvalo-k-deukrainizacii-i-unichtozheniju-dolzhny-perezhit-tyagoty-vojny-i-usvoit-kak-istoricheskij-urok/
плагиат с нацисткой программы образца 1940 года.
p.s. и знаете зачем жти зверства? Да чтобы мы БОЯЛИСЬ , но мы не должны их бояться, мы должны борроться! Люди, осознайте весь масштаб, дабы у нас больше не оставалось иллюзий на тему "хуже не будет" если оккупируют... Нужно абсолютно всем брать оружие в руки, кто не может - при подходе фронта - уезжайте в безопасные места, НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ по подвалам, помогайте в тылу! Мы обязаны выстоять!