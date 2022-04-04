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Горскую громаду в Луганской области войска РФ обстреливают уже более восьми часов, применяют авиацию, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Горскую громаду в Луганской области российские захватчики обстреливают уже более восьми часов, применяют авиацию. Более 100 жителей Тошковки и Ивановки в автобусах ждут безопасную возможность эвакуироваться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграм-канале сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Режим тишины": уже более восьми часов россияне обстреливают Горскую громаду по всей линии, применена авиация. Вчера жители Горской громады из-за плотного огня российской армии уехать не смогли. Сегодня уже более 100 жителей Тошковки и Ивановки в автобусах ждут безопасную возможность эвакуироваться. Но враг не дает, не соблюдая режим тишины. Обстрелы из "тяжелого" вооружения не утихают с 01:20 и до сих пор по всей территории Горской громады. Трижды за ночь залетали по два самолета. Дважды нанесены удары по Горскому и Золотому, еще раз – по Попасной. Однако эвакуация продолжается", – рассказал он.

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"Из Рубежного эвакуированы 22 жителя, из Горского – 117, там и в Лисичанске людей очень много – спасем всех пришедших. 22 жителя Рубежного, а также 117 – Горского и Золотого уже ожидают поезд в Новозолотаровке. Попробуем сделать еще одну попытку в эту громаду, потому что желающих уехать очень много. Люди продолжают собираться. Как и в Привилле, районе "ГТВ" в Лисичанске и других городах. Спасем всех, кто пришел", - добавил он.

Горскую громаду в Луганской области войска РФ обстреливают уже более восьми часов, применяют авиацию, - Гайдай 01
Горскую громаду в Луганской области войска РФ обстреливают уже более восьми часов, применяют авиацию, - Гайдай 02
Горскую громаду в Луганской области войска РФ обстреливают уже более восьми часов, применяют авиацию, - Гайдай 03
Горскую громаду в Луганской области войска РФ обстреливают уже более восьми часов, применяют авиацию, - Гайдай 04
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Потрібно. Равнину в РФ обстреливают сутками.
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04.04.2022 11:34 Ответить
Яку равніну в РФ?
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04.04.2022 11:39 Ответить
Дуже серливі та смердючі кацапські свині продовжують воювати з жінками дітьми та інфраструктурою....На більше це кацапське смердюче лайно не здатне...
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04.04.2022 11:36 Ответить
ЩО РОБИТЬ ОТО ООН?!
СПОСТЕРІГАЄ, ЯК УБИВАЮТЬ НАРОД УКРАЇНИ!!!
ГАНЬБА!!!
УКРАЇНА СТВОРИТЬ ГІДНУ ВІЛЬНОМУ ЛЮДСТВУ ОРГАНІЗАЦІЮ МИТТЄВОГО РЕАГУВАННЯ НА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
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04.04.2022 11:50 Ответить
А що робили ви коли вбивали народ сирійців до прикладу чи ічкерців чи афганців( ой може ваш батя їх же і вбивав??) Гідна організація вже створена - ЗСУ зветься! То чим її посилюєте саме ви???
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04.04.2022 12:44 Ответить
Лише вчора тут була новина що повітряне командування контролює 100% неба ....а тут 8годин вогню з авіацією. Це ж як??????!
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04.04.2022 12:46 Ответить
 
 