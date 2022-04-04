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ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование "Північ". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

У города Ичня Черниговской области Вооруженные Силы Украины разгромили очередную колонну врага.

Об этом сообщает оперативное командование "Північ" на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Не спас колонну орков на ичнянском направлении и мегасильную защиту из бревен от сил сопротивления Северщины. Ювелирная и результативная работа в фотоотчете. Все будет Украина!" – говорится в сообщении.

Смотрите: "Убегают с#ки", - жители Ични без оружия остановили рашистских оккупантов. ВИДЕО

ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 01
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 02
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 03
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 04
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 05
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 06
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 07
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 08
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 09
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 10
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 11
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 12
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 13
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 14
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 15
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 16
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 17
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 18
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 19
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 20
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 21
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 22
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 23
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 24
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 25
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 26
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 27
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 28
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Топ комментарии
+92
Не имеющая аналогов в мире динамическая защита российского бензовоза "берёзка" не сработала.
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04.04.2022 12:15
+68
Обісрані лапатно-дерев'яні війська вже нічого не врятує від повного знищення в Україні.ВСУ-не зупиняйтесь...
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04.04.2022 12:13
+33
Активная защита брони "Кора - 5"
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04.04.2022 12:15
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Видите рабсеяне, это всё для вас делает **********. Пришёл, увидел, лёг костьми..
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04.04.2022 14:26 Ответить
Ой гарно! Дивився б і дивився.
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04.04.2022 14:27 Ответить
Я хочу видеть больше дохлых кацапов!
Смерть рашитам!
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04.04.2022 15:38 Ответить
І єслі єсть порох, дай і огня....
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04.04.2022 15:38 Ответить
Анало-говнет.
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04.04.2022 15:42 Ответить
Пара танчиков выглядят ремонтно-пригодными
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04.04.2022 16:07 Ответить
28 фотографій і ні
І на одній не бачу здохлих москалів. Що за фотограф? Непорядок.
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04.04.2022 16:14 Ответить
Шо мне нравится,так это бронезащита
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04.04.2022 16:14 Ответить
Любо!
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04.04.2022 16:29 Ответить
Народ, шо это вы такие придирчивые, амёбы практически докторскую диссертацию защитили при проектировки данного изделия, проявите снисхождение пере их утилизацией.
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04.04.2022 17:25 Ответить
Кацапи, - ******* істоти. І вони раз за разом не втомлюються це підтверджувати.
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04.04.2022 20:25 Ответить
Классика. Два три удара современных противотанковых вкусняшек, потом несколько пулеметных очередей - и кацапы разбегаются. Тоже самое будет и в Донецке и в Севастополе и в Луганске, увидите. Мало будет двух - трёх ударов, будет десять, пятьдесят, пятьсот. Железа у нас хватит, а людей нужно беречь
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05.04.2022 01:02 Ответить
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