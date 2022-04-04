ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование "Північ". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
У города Ичня Черниговской области Вооруженные Силы Украины разгромили очередную колонну врага.
Об этом сообщает оперативное командование "Північ" на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Не спас колонну орков на ичнянском направлении и мегасильную защиту из бревен от сил сопротивления Северщины. Ювелирная и результативная работа в фотоотчете. Все будет Украина!" – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+92 Шимус
показать весь комментарий04.04.2022 12:15
+68 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий04.04.2022 12:13
+33 Перехватчик
показать весь комментарий04.04.2022 12:15
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Смерть рашитам!
І на одній не бачу здохлих москалів. Що за фотограф? Непорядок.