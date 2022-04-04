Следы пыток, тела со связанными руками и попытки скрыть преступления: зверства россиян в Буче. ФОТОрепортаж 18+

В сети продолжают обнародовать кадры из Бучи, на которых зафиксированы военные преступления российских военных против мирного населения. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Фото обнародовал командир добровольческого батальона МВД Украины "Луганск-1", экснардеп Артем Витко, передает Цензор.НЕТ.

"Строго 18+. Еще кадры из Бучи в Киевской области" - подписал он фото.

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