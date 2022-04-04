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Следы пыток, тела со связанными руками и попытки скрыть преступления: зверства россиян в Буче. ФОТОрепортаж 18+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В сети продолжают обнародовать кадры из Бучи, на которых зафиксированы военные преступления российских военных против мирного населения. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Фото обнародовал командир добровольческого батальона МВД Украины "Луганск-1", экснардеп Артем Витко, передает Цензор.НЕТ.

"Строго 18+. Еще кадры из Бучи в Киевской области" - подписал он фото.

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Следы пыток, тела со связанными руками и попытки скрыть преступления: зверства россиян в Буче 01
Следы пыток, тела со связанными руками и попытки скрыть преступления: зверства россиян в Буче 02
Следы пыток, тела со связанными руками и попытки скрыть преступления: зверства россиян в Буче 03
Следы пыток, тела со связанными руками и попытки скрыть преступления: зверства россиян в Буче 04
Следы пыток, тела со связанными руками и попытки скрыть преступления: зверства россиян в Буче 05
Следы пыток, тела со связанными руками и попытки скрыть преступления: зверства россиян в Буче 06
Следы пыток, тела со связанными руками и попытки скрыть преступления: зверства россиян в Буче 07
Следы пыток, тела со связанными руками и попытки скрыть преступления: зверства россиян в Буче 08
Следы пыток, тела со связанными руками и попытки скрыть преступления: зверства россиян в Буче 09
Следы пыток, тела со связанными руками и попытки скрыть преступления: зверства россиян в Буче 10
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Топ комментарии
+107
"Буча - не единичное зверство" - британский эксперт в интервью BBC.

Массовые убийства, аналогичные произошедшему в Буче под Киевом, могут быть широко распространены в районах, удерживаемых российскими войсками, заявил Би-би-си Джек Уотлинг из британского аналитического центра по обороне и безопасности. "Это не единичное зверство. Именно так российские войска ведут войну против партизан", - заявил Уотлинг.

"Я думаю в тех районах, где русские заняли территорию, мы обнаружим значительное количество подобных действий". "Цель у этих убийств будет одна и та же - отомстить населению за то, что оно посмело сопротивляться. Я думаю, это будет очень широко распространено". "То же самое они делали в Афганистане. То же они делали в Чечне. Это доктрина антипартизанской войны, которая заключается в коллективном наказании", - заявил эксперт.
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04.04.2022 12:26
+71
Всі кацапські мерзенні вбивці мають бути виявлені та обов'язково покарані...
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04.04.2022 12:26
+63
Москва має бути знищена!!! Фронт відкривати через Білорусь!!!!
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04.04.2022 12:27
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Скажень - знищують,а не перевмовляють.Касаби мають відчути наш біль.Вони розуміють і рахуються лише з силою.На них щє борг за Батурин.
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04.04.2022 16:21 Ответить
Кацапы должны быть уничтожены, им нет места на земле!
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04.04.2022 17:20 Ответить
Давно читал книгу о нашествии монголов, жаль не могу припомнить ее название, там упоминался их дикий ритуал - насиловать всех ,без разбору, женщин и девочек .Что значил этот ритуал уже не помню, но когда дикарь уже не мог насиловать, то насиловал жертву рукоятью сабли. Вот откуда тянется эта дикость всех этих "русских". Мразей нужно только уничтожать, чем меньше их останется, тем чище будет земля.
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04.04.2022 17:36 Ответить
ЗНАЙТИ УСІХ І ЗА СИСТЕМОЮ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого вбивці...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
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04.04.2022 18:30 Ответить
Мрію побачити таке в КОЖНОМУ мацкалячому місті !!
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04.04.2022 18:52 Ответить
Если Зеленский посмеет подписать ту бумажку "про мир и гарантии от рашки", что притянул Подлякоарахамия из Стамбула после всех этих преступлений русни, то он будет таким же преступником, как и *****. Кацапы должны быть уничтожены
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04.04.2022 20:21 Ответить
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