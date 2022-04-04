Погибли два сына добровольца-россиянина Бутусина, которые воевали за Украину. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время боев с российскими оккупантами погибли двое сыновей добровольца "Правого сектора", бойца АТО, россиянина Олега Бутусина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник отдела Министерства по делам ветеранов Украины в Ивано-Франковской области Владимир Веркалец.
"В мире нет таких слов, которыми можно было бы поддержать семью Бутусиных Олега и Татьяну из Калушского района, которые получили самую тяжелую новость: в боях с оккупантами погибли сыновья Роман и Леонид. Надежда теплилась до последнего, что живы, но: печаль и боль, слезы и горе!" – говорится в сообщении.
Олег Бутусин родом из Владивостока, но в 2014 году переехал с женой и детьми в Украину. Семья сейчас проживает в Калушском районе на Прикарпатье. Участвовал в войне с Россией в составе ДУК "Правый сектор" в боях недалеко от Донецка. Его старшие сыновья Роман и Леонид тоже воевали на стороне Украины. Больше двадцати дней у семьи не было с ними никакой связи.
Пожалуйста, подождите...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Мальчишкам Царствия Небесного.
Pam'yataemo...
Не буду вказувати до якого народу він належить, але за походженням цей кадр має право на громадянство дещо південніше України.
Безмежне горе, невтішна втрата для сім'ї, для країни, для всіх нас...
Невимовна жалоба.
Співчуваємо рідним!! Добрі люди на цій землі потрібні усім,це втрата для людства.((((((