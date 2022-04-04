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Правый сектор (848) потери (3874) добровольцы (1035)

Погибли два сына добровольца-россиянина Бутусина, которые воевали за Украину. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время боев с российскими оккупантами погибли двое сыновей добровольца "Правого сектора", бойца АТО, россиянина Олега Бутусина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник отдела Министерства по делам ветеранов Украины в Ивано-Франковской области Владимир Веркалец.

Смотрите: "Вы, ребята, выиграете эту войну. Мораль, компетенция и желание защищать свою страну у вас потрясающие", – война в Украине глазами добровольцев-иностранцев. ВИДЕО

"В мире нет таких слов, которыми можно было бы поддержать семью Бутусиных Олега и Татьяну из Калушского района, которые получили самую тяжелую новость: в боях с оккупантами погибли сыновья Роман и Леонид. Надежда теплилась до последнего, что живы, но: печаль и боль, слезы и горе!" – говорится в сообщении.

Погибли два сына добровольца-россиянина Бутусина, которые воевали за Украину 01

Олег Бутусин родом из Владивостока, но в 2014 году переехал с женой и детьми в Украину. Семья сейчас проживает в Калушском районе на Прикарпатье. Участвовал в войне с Россией в составе ДУК "Правый сектор" в боях недалеко от Донецка. Его старшие сыновья Роман и Леонид тоже воевали на стороне Украины. Больше двадцати дней у семьи не было с ними никакой связи.
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Топ комментарии
+93
Вечная память.
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04.04.2022 12:31
+86
Мої співчуття родині...Вічна пам*ять хлопцям.Спочивайте в мирі.
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04.04.2022 12:32
+36
Хай з Богом спочивають хлопці. Два козаки ...
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04.04.2022 12:42
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Вечная память.
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04.04.2022 12:31 Ответить
Мої співчуття родині...Вічна пам*ять хлопцям.Спочивайте в мирі.
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04.04.2022 12:32 Ответить
RIP
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04.04.2022 12:33 Ответить
Росіянин здорової людини
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04.04.2022 12:34 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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04.04.2022 12:34 Ответить
Сокира Перуна Вiтри Між Мечiв
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04.04.2022 12:35 Ответить
Скорбим...
Мальчишкам Царствия Небесного.
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04.04.2022 12:36 Ответить
Обірвалася ціла родинна гілка!!!! Це - чорна біда, що вкрила небо над головами батьків. Дуже сумно...
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04.04.2022 12:36 Ответить
Царство небесное !Низкий поклон !Соболезнования родным !
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04.04.2022 12:37 Ответить
Хай з Богом спочивають хлопці. Два козаки ...
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04.04.2022 12:42 Ответить
Очень жаль!
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04.04.2022 12:46 Ответить
Вечная память героям, сыновьям...
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04.04.2022 12:49 Ответить
Frieden in Ruhe...
Pam'yataemo...
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04.04.2022 12:50 Ответить
боляче... нестерпно...
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04.04.2022 12:50 Ответить
Вічна пам'ять...
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04.04.2022 12:55 Ответить
Мабуть вже не треба тих, хто воює за Україну називати росіянами. 90% так званого слов'янського населення росії є у минулому українцями, яких чи то з їх, чи то не з їх волі примусили забути українську мову та стати русскімі. Те ж саме там відбулося і з іншими етносами. І в Україні ті хто все ще себе вважає русскім має визначитися.
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04.04.2022 12:55 Ответить
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04.04.2022 12:56 Ответить
Вічна памʼять. Вони більш українці, ніж умовний Бойко.
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04.04.2022 13:08 Ответить
Умовних Бойків не буває. Є конкретні.
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04.04.2022 13:59 Ответить
Конкретний Бойко лише умовно є українцем.
Не буду вказувати до якого народу він належить, але за походженням цей кадр має право на громадянство дещо південніше України.
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04.04.2022 20:49 Ответить
Щиро співчуваємо. Велика втрата.
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04.04.2022 13:15 Ответить
#путинсгинь
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04.04.2022 13:16 Ответить
Вони не росіяни,а МЕНТАЛЬНІ УКРАЇНЦІ. Просто народились на рашці. Вічна пам'ять і слава НАШИМ воїнам!!
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04.04.2022 13:16 Ответить
Такое горе никому не пожелаешь и тяжело описать боль родителей .ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!
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04.04.2022 13:20 Ответить
Герої не вмирають. Вмирають вороги.
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04.04.2022 13:21 Ответить
Уклін родині, що виховала правильних хлопців.
Безмежне горе, невтішна втрата для сім'ї, для країни, для всіх нас...
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04.04.2022 13:22 Ответить
земляки (((
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04.04.2022 13:26 Ответить
С.У.М.
Невимовна жалоба.
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04.04.2022 13:29 Ответить
вична память, ридни люди мають воювати в ризних пидроздилах, це хоч якось може видвести биду
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04.04.2022 13:52 Ответить
R.I.P наші захисники💛💙💛💙💛💙💛😭🙏
Співчуваємо рідним!! Добрі люди на цій землі потрібні усім,це втрата для людства.((((((
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04.04.2022 14:21 Ответить
Героям Слава ! Співчуття батькові та матері - втратити дітей найтяжче випробування в житті ...
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04.04.2022 14:39 Ответить
Герої не вмирають! Вічна пам'ять!
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04.04.2022 15:49 Ответить
Я бачив відео батька на позиції де загинули хлопці. Вони підбили Беху і танк. Наше співчуття не зарадить, але нехай хоч підтримає батьків у горі.
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04.04.2022 15:59 Ответить
А майже всі в агонії твердять,що НЕМАЄ адекватних росіян, СЛАВА ГЕРОЯМ!!! Співчуття батькам і ВЕЛИКА ПОДЯКА за те,що виховали справжніх ЛЮДЕЙ!!!
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04.04.2022 17:59 Ответить
 
 