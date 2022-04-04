РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6554 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
14 629 16
война (47249) избиение (9709) оккупация (9528) плен (2353) Черниговщина (1346) военные преступления (1160)

Оккупанты 1,5 суток держали в плену старосту округа на Черниговщине. Над мужчиной издевались, чтобы получить данные о расположении ВСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты полтора дня держали в плену старосту Замглайского старостинского округа №1 на Черниговщине Александра Красковского. Мужчину избивали, пытаясь получить информацию о расположении подразделений ВСУ в тылу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zmina.info.

Как отмечается, Александра пленили 23 марта. До этого оккупанты приходили в Замглай 28 февраля, однако тогда Красковский и местная группа не пропустили их, а вскоре забаррикадировали населенный пункт: повалили деревья, собрали шины и бетонные блоки и 20 тонн песка.

Когда россияне 23 марта подошли к селу с тяжелой техникой и начали разбирать баррикады, то местные пошли им навстречу: "Я шел впереди, за мной мужчины, за ними – женщины. Все остановились перед главной баррикадой, а я пошел на "переговоры". Я пытался им объяснить, что их здесь никто не хочет видеть, что у нас много стариков, дом-интернат. Тогда же меня и забрали".

Александра завели в машину, силой уложили на землю, надели мешок на голову и завязали глаза скотчем, а руки стянули стяжкой из пластика. Старосту округа отвезли в школу в селе Вишневое, где захватчики развернули комендатуру. Красковский узнал местность и здание школы, ведь только в ней был подвал, где его удерживали.

Мужчину начали допрашивать. Он признается, что первый допрос был самым страшным – россияне били его ногами по почкам, печени и лицу, угрожали отрубить пальцы и убить.

Оккупанты 1,5 суток держали в плену старосту округа на Черниговщине. Над мужчиной издевались, чтобы получить данные о расположении ВСУ 01
Оккупанты 1,5 суток держали в плену старосту округа на Черниговщине. Над мужчиной издевались, чтобы получить данные о расположении ВСУ 02

"Хотели узнать, какие подразделения ВСУ стоят у нас в тылу. Одна группа вышла, потом вторая заходит. Ощущение, будто они друг друга контролируют. Я думаю, одни были ФСБ, а другие из ГРУ", - заметил он.

Александр, который в прошлом был военным, говорит, что допросом занимались профессионалы, ведь били так, чтобы нанести максимальные повреждения, однако не убить: "Я все не понимал, зачем они набивают мне ноги. Я сижу, а он ноги сапогами мне бьет. Я это понял через пол часа, когда ноги так разбухли, что я не мог ни встать, ни идти. Я был неподвижным".

Также читайте: Оккупанты держат в плену 11 глав местных громад, - Верещук

После этого Красковского поместили в маленькую холодную комнату в подвале, где на земляном полу лежала только фуфайка. Впоследствии оккупанты принесли еще бутылку воды, однако ни разу за время плена не кормили. В соседней комнате, как вспоминает Александр, был еще один пленник, однако с ним он не разговаривал.

Во время второго допроса Александра били по ушам так, что из одного пошла кровь. От него потребовали написать списки проукраинских активистов. Мужчина заметил, что в комнате для допросов на трубах под потолком висела веревка, а потому предположил, что до него здесь могли подвешивать за руки или ноги кого-то из пленников: "Я, честно говоря, смотрел на свои кроссовки и думал: еще несколько таких допросов , и лучше повеситься на шнурках, чтобы информацию какую-то не разглашать. Когда уже забирали из плена, меня практически несли на руках. Сам идти не мог".

Оккупанты 1,5 суток держали в плену старосту округа на Черниговщине. Над мужчиной издевались, чтобы получить данные о расположении ВСУ 03

Отпустили Красковского 25 марта: в этот день его снова посадили в машину и отвезли к представителям местного самоуправления. Александр говорит, что за время плена ни разу не видел лиц похитивших его оккупантов, однако на обратном пути смог поговорить с одним из российских военных.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители Каховки вышли на митинг. Оккупанты открыли огонь по мирным людям. ВИДЕО

"Он мне сказал – вы не волнуйтесь, будете жить, как жили. Ваша республика останется под вашим флагом и с трезубом, мы только сменим руководство, сменим этих бандеровцев", – рассказал Красковский.

По состоянию на 3 апреля российские военные покинули территорию бывшего Репкинского района.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
Нелюдь кацапська.
показать весь комментарий
04.04.2022 14:36
+22
Залізна людина. Низький поклон.
показать весь комментарий
04.04.2022 14:48
+21
Грязные касапские ублюдки. Возмездие не за горами. ЗСУ вас научит как правильно лежать в цинковом футляре.
показать весь комментарий
04.04.2022 14:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нелюдь кацапська.
показать весь комментарий
04.04.2022 14:36 Ответить
Грязные касапские ублюдки. Возмездие не за горами. ЗСУ вас научит как правильно лежать в цинковом футляре.
показать весь комментарий
04.04.2022 14:39 Ответить
Наскільки треба бути тупими ... Ну поміняли-б вони керівництво. А на наступних виборах народ вибере все одно "бандерівців". І що далі ? Кожні п'ять років війну з Україною розпочинати?
показать весь комментарий
04.04.2022 14:46 Ответить
Це є дуже небезпечна точка зору... Вони б залишили в кожному відносно великому населеному пункті свої гарнізони з росгадів та наших зрадників, які б забезпечувалися з бюджету України... Вся зброя була б вивезена, українська армія розформована, і жодних небезпечних для них виступів вже б не було...
показать весь комментарий
04.04.2022 14:59 Ответить
На каких наступних виборах? Вы бы голосовали на 96% за партию пуйла. Если бы еще он хотел каких то выборов, а не разбил страну на 10 дыр.
показать весь комментарий
04.04.2022 17:09 Ответить
Залізна людина. Низький поклон.
показать весь комментарий
04.04.2022 14:48 Ответить
Живой …..
слава Богу !
показать весь комментарий
04.04.2022 15:08 Ответить
І же й поділись райт вочі і ред кроси? Скільки виття було за фейк з "простреленими" ніжками орка а тут нема нікого...
показать весь комментарий
04.04.2022 15:10 Ответить
Треба вимагати від влади тотального озброєння проукраїнських активістів та всього чоловічого населення,що знаходиться на військовому обліку і не мало проблем з законом!
показать весь комментарий
04.04.2022 15:21 Ответить
Причому проблеми з законом мають обмежуватися лише злочинами насильницького характеру...
показать весь комментарий
04.04.2022 15:26 Ответить
То все пусте, озброєний народ автоматично стає надзвичайно чемним і розважливим.
показать весь комментарий
04.04.2022 15:40 Ответить
Меркель одобряет такое.
Одужуй, чоловіче.
показать весь комментарий
04.04.2022 15:24 Ответить
я уже отказываюсь воспринимать этот больной, шизофренический бред - какие-то выродки пошли в другую страну, о которой нихрена не знают , убивают и пытают местных жителей и пытаются их от чего-то освобождать, при этом грабят, насилуют женщин и детей на глазах у всего мира..., а их руководство продолжает нести околесицу про постановочные кадры, про каких-то нацистов, бандеровцев..., целая страна больных, буйнопомешанных, но с оружием, к сожалению...
показать весь комментарий
04.04.2022 16:06 Ответить
З ядерною зброєю, нажаль... Й чинне керівництво кацапстану, на чолі з ******, ядерний вибух бачили тільки на картинці...(

В період совка ніхто з тодішнього керівництва навіть б не подумав підвищувати рівень готовності ядерних сил ізза дописів в західній пресі про гєнсєка...
показать весь комментарий
04.04.2022 16:25 Ответить
Вбив кацапа - врятував українську родину.
показать весь комментарий
04.04.2022 16:41 Ответить
иллюзий нет, НКВД как есть.
показать весь комментарий
05.04.2022 04:10 Ответить
 
 