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Украина получит от экс-губернатора штата Нью-Йорк модульные дома для временного проживания. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Бывший губернатор штата Нью-Йорк Джордж Патаки в рамках помощи от Центра лидерства George E. Pataki Leadership Center и Фонда помощи Украине The Ukrainian relief found передал Украине специализированные модульные дома для временного проживания людей при любых погодных условиях.

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита по итогам визита бывшего американского чиновника в регион, передает Цензор.НЕТ.

"Эти дома монтируются в считанные минуты, быстро и легко транспортируются, имеют все необходимые элементы для поселения семей на определенный период. По словам Джорджа Патаки, такие конструкции в США использовали для обеспечения проживания людей после природных катастроф", - подчеркнул Микита.

По словам Микиты, модульные дома будут отправляться в регионы, которые уже освобождены и больше всего пострадали от военной агрессии оккупантов. Главная цель – обеспечить проживание людей, лишившихся крыши над головой. В частности, 18 таких домов уже отправят в Киевскую область как гуманитарную помощь.

"Именно там (в области. – Ред.) сейчас эта инфраструктура очень необходима, и мы сразу передаем ее для нужд тех, кто оказался в тяжелой ситуации в Буче, Гостомеле и других городах", – отметил он.

Украина получит от экс-губернатора штата Нью-Йорк модульные дома для временного проживания 01

Джордж Патаки поддержал предложение украинской стороны по размещению домов в освобожденных регионах и выступил с инициативой создания фонда для помощи с жильем для переселенцев.

"В свою очередь бывший губернатор штата Нью-Йорк предложил создать общий фонд на Закарпатье, который бы мог аккумулировать благотворительные взносы из США для развития мест компактного проживания вынужденно перемещенных лиц", - сообщил глава Закарпатья.

Микита поблагодарил Джорджа Патаки за оказанную помощь и подчеркнул, что власти региона и в дальнейшем будут делать все должное, чтобы области, наиболее нуждающиеся в подобном гуманитарном грузе, получали его как можно быстрее.
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Топ комментарии
+27
Прекрасная помощь..
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04.04.2022 14:44
+10
Дякуємо.
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04.04.2022 14:52
+9
надзвичайно важлива тема. Оселя для людини на рівні життя по важливості
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04.04.2022 15:10
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Прекрасная помощь..
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04.04.2022 14:44 Ответить
А те что от Меркель были уже разбомбил *****?
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04.04.2022 14:51 Ответить
від Меркель житло отримували сіпаратісти
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04.04.2022 15:11 Ответить
А это опять им?
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04.04.2022 15:13 Ответить
а як же інакше? Он, Італійський уряд відправив гуманітарку в Придністровську риспубліку. Це так макаронніки стурбовані війною
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04.04.2022 15:36 Ответить
Странно домики от Меркель ставили в Харькове ещё кажется в Днепре а это сепаратисты оказывается. А эти что от экс губернатора тоже сепаратистам в на киевщену и Черниговщине? Если в Украине это сепаратисты то вы тогда кто?
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04.04.2022 15:58 Ответить
а ти хто, шо за комсомолку штазі-курву Мєркєль так преймаєшся?
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04.04.2022 16:08 Ответить
Ну рожа у нее звисно не того, но перепутать её с домиком для переселенцев???? Вы кто все таки что стесняетесь сами себя?
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04.04.2022 17:04 Ответить
вони "вялікая расія"
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04.04.2022 16:31 Ответить
дивно шо урускогаварящій рускоєзичний германський німець, який імігрував до німеччини за єврейською квотою пише українською. Бо, як правило, урускогаварящіє нємци - фанати *****
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04.04.2022 17:38 Ответить
Дякуємо.
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04.04.2022 14:52 Ответить
Людям помощь огромная. Спасибо!
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04.04.2022 15:01 Ответить
надзвичайно важлива тема. Оселя для людини на рівні життя по важливості
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04.04.2022 15:10 Ответить
Оно то вроде и нужно.
Но зная наши власти если ты поселишься в модуль то уже никогда не получишь нормальное жильё.
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04.04.2022 15:18 Ответить
варто продумати жорсткі правила екплуатації таких блоків - не більше двох років
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04.04.2022 15:38 Ответить
Волевым решением цифра может удесятерится. Вспомнаем хрущевки.
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04.04.2022 15:41 Ответить
Этот регулятор должен быть на гос ... где обязуются в течении как Вы. описали к примеру "не более двух лет" предоставить жилье в замен утерянного или деньгами. но. по номиналу на период.цен на недвижимость. настоящий день выплат. эквиваленту которого человек утерял .
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04.04.2022 17:07 Ответить
то вже буде інщий клопіт. Зараз тра' десь сховатись від дощу, вітру та холоду
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04.04.2022 17:35 Ответить
Это главное и важное на сегодня а в дальнейшем .За 2.максимум 3 года всё можно отстроить и восстановить .при условии что помощь будет конкретной и главное чтобы наши на этом всем горе не пытались выжимать.наживаться по максимум .после. в этих модулях можно размещать.давать людям шанс восстановиться .1. кто был обманут. 2.3.4. по своей глупости пропил .проиграл . прогулял свое жилье .убирать с улиц бомжиков .трудоустраивать. люди смогут поверить в себя и возможно большая часть вернется в социум.Эти боксы в большей степени и были разработаны под программу лиц.потерявших свое жилье .причина не важна.Описываю сказку.у нас чинуши не смогут это делать.они не хотели этому учиться .система прогнившая .будь ты святой трижды.и захочешь это изменить.в том клоповнике у тебя выбор или ты как они или тебя сьедают!. возможно сейчас.после всего что с нами происходит. они одумаются.не знаю.мой ответ .не верю.нацепят на себя еще побрякушек.припишут подвигов .только если возьмут в ЕС.где будет рычаги на эту безумную коррупцию . а пока еще не известно.сколько горя нам принесут эти твари.
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04.04.2022 17:59 Ответить
хорошо. А амер.розетки можно и поменять.
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04.04.2022 18:54 Ответить
Спасибо американским братьям!
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04.04.2022 22:51 Ответить
 
 