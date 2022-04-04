Нацгвардия получила документы оккупантов, которые вели бои на Киевщине. ФОТО

Национальная гвардия получила важные документы батальонно-тактической группы российских войск, которые вели бои в одном из районов Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НГУ в Facebook.

В частности, отмечается, что во время проведения разведки в районе населенного пункта в Бородянском районе Киевской области военнослужащие НГУ нашли место расположения командного пункта батальонно-тактической группы войск РФ.

В ходе тщательного обследования на командном пункте была найдена важная документация: книга штатно-должностного учета, поименный список личного состава, боевой и численный расчет, а также таблица позывных рашистской батальонно-тактической группы.

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"Данные документы уже переданы в высший штаб для дальнейшей проработки. Без сомнения, это очень веская и ценная информация, которая в дальнейшем может стать свидетельством многих военных преступлений от рук оккупантов", - отметил командир воинской части НГУ, личный состав которой проводил разведку.

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