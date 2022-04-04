Нацгвардия получила документы оккупантов, которые вели бои на Киевщине. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Национальная гвардия получила важные документы батальонно-тактической группы российских войск, которые вели бои в одном из районов Киевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НГУ в Facebook.
В частности, отмечается, что во время проведения разведки в районе населенного пункта в Бородянском районе Киевской области военнослужащие НГУ нашли место расположения командного пункта батальонно-тактической группы войск РФ.
В ходе тщательного обследования на командном пункте была найдена важная документация: книга штатно-должностного учета, поименный список личного состава, боевой и численный расчет, а также таблица позывных рашистской батальонно-тактической группы.
"Данные документы уже переданы в высший штаб для дальнейшей проработки. Без сомнения, это очень веская и ценная информация, которая в дальнейшем может стать свидетельством многих военных преступлений от рук оккупантов", - отметил командир воинской части НГУ, личный состав которой проводил разведку.
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і то кожен раз - у сєржанта по чотири тостезних зошити та ще ціла біліотечка підручників та настанов !
довбойоби!
це все вже на планшет переноситься та загалом вчаться до бою, а не під час нього
а ще шедевральні польові сумки з удавкою через плече !
як вони мене задовбали під час служби в Кизил Орді !
В музее обмундирования хранятся чертежи 1912 года с изображением полевой сумки, очень похожей на современную - осьо такую
Як повідомляла група «ІС», вчора, 3 квітня, був підбитий ворожий літак-ретранслятор Іл-22, який виконував роль повітряного пункту управління, здійснював розвідку бойових дій.
Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» зазначає, що влучення нашими Повітряними Силами ЗСУ в літак ймовірно відбулося на території рф, в районі населеного пункту Таганрог, на висоті близько 4000 метрів.
«Тобто москалі вже подумають ще сто раз чи потрібно їм вилітати, адже можуть схлопотати щойно піднявши своє судно у повітря», - йдеться у коментарі.
(я більше не маю підтверждення цій інформації...але "оперативний ЗСУ" - надійний канал)
Іл-22 виготовлено в одному екземплярі в 1947р.
Є ж інтернет в усіх. 17 людей лайкнули лайно.
https://gur.gov.ua/content/rosiia-zaluchaie-aviatsiiu-dlia-upravlinnia-okupatsiinymy-viiskamy-na-skhodi-ukrainy.html
https://weaponews.com/weapons/31727-update-airborne-command-post-the-modernization-of-the-il-22m-11.html
https://army-news.org/2018/08/obnovlenie-vozdushnyx-komandnyx-punktov-il-22m-11/
виробництва"
не за один день, не за месяц и даже не за год.
но круг лиц причастных к данным преступлегиям против украинского народа рано или поздно станет известным и все они понесут справедливое возмездие.
однако использование фашистких терминов, типа "сс" или "зондеркоманда" здесь явно не к месту.
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!