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Нацгвардия получила документы оккупантов, которые вели бои на Киевщине. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Национальная гвардия получила важные документы батальонно-тактической группы российских войск, которые вели бои в одном из районов Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НГУ в Facebook.

В частности, отмечается, что во время проведения разведки в районе населенного пункта в Бородянском районе Киевской области военнослужащие НГУ нашли место расположения командного пункта батальонно-тактической группы войск РФ.

Нацгвардия получила документы оккупантов, которые вели бои на Киевщине 01

В ходе тщательного обследования на командном пункте была найдена важная документация: книга штатно-должностного учета, поименный список личного состава, боевой и численный расчет, а также таблица позывных рашистской батальонно-тактической группы.

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Нацгвардия получила документы оккупантов, которые вели бои на Киевщине 02
Нацгвардия получила документы оккупантов, которые вели бои на Киевщине 03

"Данные документы уже переданы в высший штаб для дальнейшей проработки. Без сомнения, это очень веская и ценная информация, которая в дальнейшем может стать свидетельством многих военных преступлений от рук оккупантов", - отметил командир воинской части НГУ, личный состав которой проводил разведку.

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Нацгвардия получила документы оккупантов, которые вели бои на Киевщине 04
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Топ комментарии
+43
Нацгвардії України-респект...
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04.04.2022 15:52
+25
///

Як повідомляла група «ІС», вчора, 3 квітня, був підбитий ворожий літак-ретранслятор Іл-22, який виконував роль повітряного пункту управління, здійснював розвідку бойових дій.

Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» зазначає, що влучення нашими Повітряними Силами ЗСУ в літак ймовірно відбулося на території рф, в районі населеного пункту Таганрог, на висоті близько 4000 метрів.

«Тобто москалі вже подумають ще сто раз чи потрібно їм вилітати, адже можуть схлопотати щойно піднявши своє судно у повітря», - йдеться у коментарі.

(я більше не маю підтверждення цій інформації...але "оперативний ЗСУ" - надійний канал)
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04.04.2022 15:56
+18
Главное чтобы все ети документы и доказательства потом не *пропали* как дело *вагнеровцев*. Предатели пока что никуда не ушли из нашей власти.
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04.04.2022 16:03
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Нацгвардії України-респект...
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04.04.2022 15:52 Ответить
це ж треба стільки макулатури за собою тягати !
і то кожен раз - у сєржанта по чотири тостезних зошити та ще ціла біліотечка підручників та настанов !
довбойоби!
це все вже на планшет переноситься та загалом вчаться до бою, а не під час нього

а ще шедевральні польові сумки з удавкою через плече !
як вони мене задовбали під час служби в Кизил Орді !

В музее обмундирования хранятся чертежи 1912 года с изображением полевой сумки, очень похожей на современную - осьо такую
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04.04.2022 18:01 Ответить
Між іншим, ця сумка так і називається - планшет. Так що у козломордих все по феншую.
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04.04.2022 18:21 Ответить
Голови окупантів більш приємно виглядали!
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04.04.2022 15:55 Ответить
///

Як повідомляла група «ІС», вчора, 3 квітня, був підбитий ворожий літак-ретранслятор Іл-22, який виконував роль повітряного пункту управління, здійснював розвідку бойових дій.

Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» зазначає, що влучення нашими Повітряними Силами ЗСУ в літак ймовірно відбулося на території рф, в районі населеного пункту Таганрог, на висоті близько 4000 метрів.

«Тобто москалі вже подумають ще сто раз чи потрібно їм вилітати, адже можуть схлопотати щойно піднявши своє судно у повітря», - йдеться у коментарі.

(я більше не маю підтверждення цій інформації...але "оперативний ЗСУ" - надійний канал)
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04.04.2022 15:56 Ответить
Снова курили на борту, дебилы, ***..!
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04.04.2022 16:04 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-22


Іл-22 виготовлено в одному екземплярі в 1947р.
Є ж інтернет в усіх. 17 людей лайкнули лайно.
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04.04.2022 16:58 Ответить
Отдайте эти списки палачу пусть тщательно изучает чтобы ни кого не пропустить.
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04.04.2022 16:01 Ответить
Спочатку списки віддайте нам, ми вивчимо, а потім і кату можна. А то хтось знову захоче "перестать стрелять" та "в глаза посмотреть"..В дупу подивись, там різниці нема...
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04.04.2022 16:13 Ответить
Главное чтобы все ети документы и доказательства потом не *пропали* как дело *вагнеровцев*. Предатели пока что никуда не ушли из нашей власти.
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04.04.2022 16:03 Ответить
находить, похищать и ликвидировать - как в свое время делали евреи в отношении нацистких преступников
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04.04.2022 16:04 Ответить
Зачем их похищать, убивать вместе с семьей на месте.
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04.04.2022 16:06 Ответить
Согласна. Без суда и следствия. Никто не должен избежать наказания. И их семьи, и их дети-ублюдки.
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04.04.2022 16:24 Ответить
Я за те щоб їх поливати агент оранж .але скажіть як ви собі це уявляєте хто буде створювати такі собі "зондеркоманди" для відлову чи знищення "відходів
виробництва"

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04.04.2022 16:33 Ответить
есть огромное количество способов решения данного вопроса.
не за один день, не за месяц и даже не за год.
но круг лиц причастных к данным преступлегиям против украинского народа рано или поздно станет известным и все они понесут справедливое возмездие.
однако использование фашистких терминов, типа "сс" или "зондеркоманда" здесь явно не к месту.
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04.04.2022 17:40 Ответить
Це теорія а на практиці хто це буде виконувати тут у нас ?
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04.04.2022 19:00 Ответить
Пообіцяти гонорар, вони там один одного за гроші повбивають. За голову кожного назначити певну суму і виконавці найдуться.
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04.04.2022 19:03 Ответить
Колись то називали кацапська банда, а зараз - "тактічєская група". Ку-р-р-рва...
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04.04.2022 16:05 Ответить
ЗНАЙТИ УСІХ І ЗА СИСТЕМОЮ МОСАДА, ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
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04.04.2022 17:14 Ответить
 
 