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Сумская область (1872) ВСУ (5200) Живицкий Дмитрий (242) трофеи (165)

Рашисты вывели из Сумщины основную часть своей техники, но ВСУ успели захватить трофеи. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

4 апреля российские войска вывели основную часть своей техники из Сумской области на территорию страны-агрессора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "UAразом" сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он отметил, что в области все еще находятся небольшие подразделения врагов, которых "вылавливают" ВСУ и территориальная оборона. И добавил, что украинские военные пополнили свои запасы техникой российских оккупантов:

"Получена и захвачена трофейная техника - медицинский автомобиль "Тигр", "Тайфун", танки, БМП и т.д.". По словам Живицкого, основная часть подразделений ВС РФ после ухода взорвала мост через реку Сейм, чем отрезала возможности для отступления арьергарда армии.

Также в своем телеграме он опубликовал соответствующие фото.
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Топ комментарии
+24
Прем'єр Данії про вбивства громадян у Бучі: Злочини Путіна несамовиті, жорстокі й ніколи не мають бути забуті

Как и когда до этих сонных мух дойдет что не в путлере дело, а в 99.9% жителей мокшанской ********* = агресивный биомусор
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04.04.2022 16:53
+21
гівно цей Тайфун !

жандармська машина - тільки очкариків в мацкве кошмарити
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04.04.2022 16:47
+21
Та ніхто їх без бою не випускав. Кого змогли, того й дістали. Як ви уявляєте можливість нав'язати реальний бій тим, хто драпає на усіх парах? Поки задніх били, передні тікали.
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04.04.2022 16:59
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гівно цей Тайфун !

жандармська машина - тільки очкариків в мацкве кошмарити
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04.04.2022 16:47 Ответить
нам нужна передвижная техника, так что пригодится...
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04.04.2022 16:49 Ответить
З неї вийде машина-пастка для росгадів... Побачивши знайому річ на тлі божевільної української реальності, вони неминуче залізуть туди...)
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04.04.2022 16:50 Ответить
Ну чого гівно? Броньована, протимінний захист, колісна формула 6х6. Нормальний гаджет, у будь-якому разі буде у пригоді до господарства.
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04.04.2022 16:59 Ответить
Я бачу 3 одиниці техніки, а виведено із Сумщини - тисячі одиниць. По інформації опублікованій в пресі тільки з Київщини було виведено рашистами 10т. одиниць. Так що радіть привода замало.
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04.04.2022 20:33 Ответить
Тепер все це слугуватиме ЗСУ...
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04.04.2022 16:49 Ответить
Трижды уничтоженное "ПВО Украины" продолжает утюжить ВКС РФ!
Смотреть Видео - https://www.youtube.com/watch?v=y7I3PTGI8yw
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04.04.2022 17:45 Ответить
Збройні Сили України! Не скорочуйте назву нашої Армії. Поважайте її. Наша Армія заслуговує щоб українці не лінувалися відкрити рота трішечки на довше й повнісстю сказати - Збройні Сили України! А не ЗСУ.
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04.04.2022 16:51 Ответить
Vlad имир Len ин . Ви б теж не скорочували
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04.04.2022 16:58 Ответить
Ти або дурень, або придурок. Щось одне з двох. Обери сам.
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04.04.2022 17:26 Ответить
дуже погано що не роздовбали ці колони які шли через Сумщину . вони повернуться і будуть творити зло ...
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04.04.2022 16:52 Ответить
А треба було не дати їм відійти
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04.04.2022 17:21 Ответить
Прем'єр Данії про вбивства громадян у Бучі: Злочини Путіна несамовиті, жорстокі й ніколи не мають бути забуті

Как и когда до этих сонных мух дойдет что не в путлере дело, а в 99.9% жителей мокшанской ********* = агресивный биомусор
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04.04.2022 16:53 Ответить
пусть не сомневается - уж точно не забудем ! и дети , и внуки, и правнуки помнить будут!
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04.04.2022 16:55 Ответить
Интересно, как их выпустили отовсюду из Киевской, Черниговской, Сумской областей без боя? Дорогие партнеры опять договорились посредине?
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04.04.2022 16:53 Ответить
Та ніхто їх без бою не випускав. Кого змогли, того й дістали. Як ви уявляєте можливість нав'язати реальний бій тим, хто драпає на усіх парах? Поки задніх били, передні тікали.
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04.04.2022 16:59 Ответить
Тікали, підриваючі мости та розкидаючи міни, Ви не помітили?
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04.04.2022 17:00 Ответить
ты не забывай наше ВСУ в основном в ООС, у нас очень мало войск в областях, а кацапов было 10 тысяч тезники только через ЧЕРНОБЫЛЬ ПРОШЛО, представь сколько их там было, у нас бригадами воюют
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04.04.2022 17:09 Ответить
а скільки ще вивезено через білорусь..там тисячі техніки повернулось..самі білоруси фоткали скільки по дорогах верталось і скільки в єшелони ЖД погрузили розбиту
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04.04.2022 17:15 Ответить
Вижу я в этом какую-то невье**бенную тайну
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04.04.2022 17:22 Ответить
В Сумській області, практично, не було ВСУ. Тільки тероборона.
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04.04.2022 17:39 Ответить
а що - непоганий клок шерсті з паршивої рашистської свинособаки)))
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04.04.2022 16:53 Ответить
Российские оккупационные войска готовятся окружить украинские силы Операции Объединенных сил и захватить Харьков, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
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04.04.2022 16:54 Ответить
Они все время к этому готовятся.
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04.04.2022 17:08 Ответить
А зайти на територію Курської області та продовжити збирати трофеї хіба не можна?
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04.04.2022 16:58 Ответить
Не только можно было, но и Нужно было..А то всё нас "скромничать" учили..Хватит уже, наверное.., или ещё Нет?
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04.04.2022 17:24 Ответить
оркомобили. #путинсгинь
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04.04.2022 17:05 Ответить
Отдать их ССОшникам. Можно будет под видом отступающей колонны куда-нибуь в Белгород съездить, взорвать что то нужное. Как говорил Маэстро: "Он мне так ручкой машет, а я ему... ну это ж не 41-й"
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04.04.2022 17:43 Ответить
аналоговнет камаз зарылся в багнюку
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04.04.2022 18:29 Ответить
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04.04.2022 19:50 Ответить
 
 