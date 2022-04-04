Два человека погибли вследствие обстрела Чугуева российскими оккупантами, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Вследствие обстрела российскими оккупантами в Чугуеве Харьковской области погибли мужчина и женщина.
Об этом в Facebook сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
4 апреля 2022 года российские оккупанты произвели артиллерийский обстрел города Чугуева Харьковской области. Вследствие чего несколько домов повреждены и разрушены.
В одном из жилых домов в результате обстрела погибли 38-летний мужчина и 63-летняя женщина.
Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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Чайка Київ
показать весь комментарий04.04.2022 19:54 Ответить Мне нравится 1
Олег Кущ 3c573107
показать весь комментарий04.04.2022 20:05 Ответить Мне нравится 1
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