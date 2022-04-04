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Два человека погибли вследствие обстрела Чугуева российскими оккупантами, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Вследствие обстрела российскими оккупантами в Чугуеве Харьковской области погибли мужчина и женщина.

Об этом в Facebook сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

4 апреля 2022 года российские оккупанты произвели артиллерийский обстрел города Чугуева Харьковской области. Вследствие чего несколько домов повреждены и разрушены.

В одном из жилых домов в результате обстрела погибли 38-летний мужчина и 63-летняя женщина.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Два человека погибли вследствие обстрела Чугуева российскими оккупантами, - прокуратура 01

Два человека погибли вследствие обстрела Чугуева российскими оккупантами, - прокуратура 02
Два человека погибли вследствие обстрела Чугуева российскими оккупантами, - прокуратура 03
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04.04.2022 19:54 Ответить
Дві особи, у меня там кореш, не могу дозвониться, За КОЖНУ особу прилєтіт вдругсвалшебнік в галубом вертолєтє і бесплатно покажет кіно
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04.04.2022 20:05 Ответить
 
 