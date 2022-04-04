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Обсудили поставки оружия и последующие санкции против России, - Кулеба провел переговоры с главой МИД Великобритании Трасс. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Великобритании Лиз Трасс в Варшаве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"На нашей встрече в Варшаве мы с Лиз Трасс согласовывали дальнейшее санкционное давление на Россию и поставки оружия в Украину. После бойни в Буче Россию нужно остановить прямо сейчас. Больше никаких полумер. Санкции G7 и ЕС должны быть разрушительными. Украина должна получить все необходимое вооружение" , – написал Кулеба.

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Обсудили поставки оружия и последующие санкции против России, - Кулеба провел переговоры с главой МИД Великобритании Трасс 01
Обсудили поставки оружия и последующие санкции против России, - Кулеба провел переговоры с главой МИД Великобритании Трасс 02
Обсудили поставки оружия и последующие санкции против России, - Кулеба провел переговоры с главой МИД Великобритании Трасс 03
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Топ комментарии
+10
Улицы освобожденного вскоре Донецка будут называться улицами Героев Украины, ул. Джонсона, ул. Байдена. Я искренне верю что ордло вскоре прекратит свое существование и в Донецке будет украинская власть.
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04.04.2022 21:17
+7
Лиз Трас - лучшая!!!
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04.04.2022 21:23
+4
Эмбарго на Россию и исключить из ООН!
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04.04.2022 21:08
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Самое "тяжкое" вооружение сейчас очень нужно.
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04.04.2022 21:07 Ответить
ці дадуть.... вулицю леніна- переназвати на меркельштрассе
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04.04.2022 21:08 Ответить
Улицы освобожденного вскоре Донецка будут называться улицами Героев Украины, ул. Джонсона, ул. Байдена. Я искренне верю что ордло вскоре прекратит свое существование и в Донецке будет украинская власть.
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04.04.2022 21:17 Ответить
Эмбарго на Россию и исключить из ООН!
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04.04.2022 21:08 Ответить
Свежая работа украинских бойцов.
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04.04.2022 21:12 Ответить
Лиз Трас - лучшая!!!
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04.04.2022 21:23 Ответить
Борька и Лизз - Просто Тэтчер и Черчиль !
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04.04.2022 21:28 Ответить
Зробіть те саме з Орбаном і ви увійдете в історію! А поки ви хизуєтесь досягненнями серед тих, хто й так допомагає так, наче є нашим урядом.
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04.04.2022 21:44 Ответить
Тю , а причому тут Кулеба , я думав , що все залежить від потужних (вони забембали цим словом) виступів Зе з Єрмаком( а він останнім часом весь час в новинах) , і зброя і кошти потечуть рікою , а там Кулеба щось ще домовляється , навіщо
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04.04.2022 22:21 Ответить
?
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04.04.2022 22:22 Ответить
Британцы вытянут Украину!
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05.04.2022 01:14 Ответить
 
 