Украинские флаги взвились над подразделениями пограничников в Черниговской области, - Дейнеко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Черниговской области снова подняли флаги Украины над пограничными подразделениями.
Об этом в Facebook сообщил глава ГПСУ Сергей Дейнеко, передает Цензор.НЕТ.
"В Чернигове вместе с побратимами, секретарем СНБО Алексеем Даниловым и председателем Черниговской ВГА Вячеславом Чаусом подняли сине-желтое знамя над управлением пограничного отряда. Вражеские обстрелы серьезно повредили его инфраструктуру. Но это ничто перед нашим стремлением свободы и мира.
Флаги уже взвились в пограничных подразделениях "Днепровское", с которого началось вторжение на Черниговщине, "Добрянка" и "Гремяч", - говорится в сообщении.
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Заминируют я думаю.
A: Це про натовп кацапів з міношукачами, котрий просто пускають по дорозі перед танками.
A: Справа в тім, що залізниця вже перекрита, бо на півночі одна гілка проходить через Чернігів, а друга через Конотоп, котрі кацапи не взяли. Харків, Суми, Полтава тощо.