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Украинские флаги взвились над подразделениями пограничников в Черниговской области, - Дейнеко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Черниговской области снова подняли флаги Украины над пограничными подразделениями.

Об этом в Facebook сообщил глава ГПСУ Сергей Дейнеко, передает Цензор.НЕТ.

"В Чернигове вместе с побратимами, секретарем СНБО Алексеем Даниловым и председателем Черниговской ВГА Вячеславом Чаусом подняли сине-желтое знамя над управлением пограничного отряда. Вражеские обстрелы серьезно повредили его инфраструктуру. Но это ничто перед нашим стремлением свободы и мира.

Флаги уже взвились в пограничных подразделениях "Днепровское", с которого началось вторжение на Черниговщине, "Добрянка" и "Гремяч", - говорится в сообщении.

Смотрите также: ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование "Північ". ФОТОрепортаж

Украинские флаги взвились над подразделениями пограничников в Черниговской области, - Дейнеко 01

Украинские флаги взвились над подразделениями пограничников в Черниговской области, - Дейнеко 02
Украинские флаги взвились над подразделениями пограничников в Черниговской области, - Дейнеко 03
Украинские флаги взвились над подразделениями пограничников в Черниговской области, - Дейнеко 04
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Топ комментарии
+21
Цікаво, чи буде заміновано ВСІ автошляхи, що ведуть з раші? І чи буде повністю розібрано залізничні колії, що ведуть в бік кордону, хоча б на 10 км?
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04.04.2022 22:02
+14
Их не минировать надо а уничтожать полностью, все дороги на границе, копать рвы.
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04.04.2022 22:07
+10
Так буде і в Донецькій та Луганській областях з часом ! Ворог буде розгромлений !
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04.04.2022 22:09
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Цікаво, чи буде заміновано ВСІ автошляхи, що ведуть з раші? І чи буде повністю розібрано залізничні колії, що ведуть в бік кордону, хоча б на 10 км?
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04.04.2022 22:02 Ответить
Их не минировать надо а уничтожать полностью, все дороги на границе, копать рвы.
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04.04.2022 22:07 Ответить
жд пути давным давно уничтожены, поэтому и возили всё колоннами грузовиками и попадали постоянно под наших партизан и спецназовцев... А вот автодороги целые... Ну пока что...
Заминируют я думаю.
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04.04.2022 22:27 Ответить
Зе не дозволить."тамженашілюді"
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04.04.2022 22:28 Ответить
Навіть якщо і будуть, то з військового погляду се несуттєво і надовго значні сили не затримає. Мінне поле кацапи розмінують просто на ходу, а залізничну колію відновлять за лічені години. Власне сам кордон воєнного значення не має зовсім, головне аби артилерія тримала ключові шляхи під вогневим контролем, з недосяжної для кацапів відстані - за вхід рубель, а за вихід три.
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04.04.2022 22:30 Ответить
Ну, це дуже оптимістичний прогноз для кацапів, спостерігаючи за їх армією. Все залежить від рівня мінування, та знищення колій. Про розмінування на ходу це про УР-77? Це вузька нитка, і втрата часу. А залізницю можна розібрати й так, що хаотично зрити насипи, а не тільки рейки зняти. І при такому демонтажу у більшості випадків, ні за які "лічені години" не відновлять. Тобто це затримки не на хвилини і лічені години, а на довше. А якщо ці ділянки ще дійсно прикрити вогнем арти/рзсо, то картинка буде для орків ще фатальніша.
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04.04.2022 23:08 Ответить
Q: Про розмінування на ходу це про УР-77?
A: Це про натовп кацапів з міношукачами, котрий просто пускають по дорозі перед танками.
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05.04.2022 00:34 Ответить
Все зрозуміло )
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05.04.2022 08:29 Ответить
Q: А залізницю можна розібрати...
A: Справа в тім, що залізниця вже перекрита, бо на півночі одна гілка проходить через Чернігів, а друга через Конотоп, котрі кацапи не взяли. Харків, Суми, Полтава тощо.
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05.04.2022 00:36 Ответить
Так буде і в Донецькій та Луганській областях з часом ! Ворог буде розгромлений !
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04.04.2022 22:09 Ответить
Слава Україні!
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04.04.2022 22:09 Ответить
У меня большие сомнения в нашей пограничной службе,при том ещё с 2014 года-больше контрабандой занимаются (крышеванием),чем защитой границы.Как то пропущены все орки со всех сторон даже без единого выстрела,хотя бы для вида.
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04.04.2022 22:19 Ответить
Головний це погран пес на фото, нічого не поібе і не зрадить. Треба забути про якийсь транскордонний рух з рахою. Візовий режим тільки гуманітарні поіздки, кілька переходів на весь кордон, з ********** через Польщу. ***** шастать !
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04.04.2022 22:44 Ответить
 
 