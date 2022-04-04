Украинские флаги взвились над подразделениями пограничников в Черниговской области, - Дейнеко. ФОТОрепортаж

В Черниговской области снова подняли флаги Украины над пограничными подразделениями.

Об этом в Facebook сообщил глава ГПСУ Сергей Дейнеко, передает Цензор.НЕТ.

"В Чернигове вместе с побратимами, секретарем СНБО Алексеем Даниловым и председателем Черниговской ВГА Вячеславом Чаусом подняли сине-желтое знамя над управлением пограничного отряда. Вражеские обстрелы серьезно повредили его инфраструктуру. Но это ничто перед нашим стремлением свободы и мира.

Флаги уже взвились в пограничных подразделениях "Днепровское", с которого началось вторжение на Черниговщине, "Добрянка" и "Гремяч", - говорится в сообщении.

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