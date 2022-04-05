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Россияне каждую ночь безрезультатно штурмуют Попасную и Рубежное и несут потери, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Попасная и Рубежное – непоколебимые крепости. Россияне каждую ночь штурмуют города, но безрезультатно.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Впрочем, он добавляет, что доступ к этим городам затруднен из-за постоянных обстрелов.

"Враг осуществляет перегруппировку войск и сосредотачивает усилия на подготовке наступательной операции. Орки каждую ночь пытаются продвинуться в Рубежном и Попасной, но каждую ночь несут потери", - отметил глава региона.

По информации Гайдая, в пгт. Боровское (Северодонецка громада) враг продолжал артиллерийские обстрелы позиций подразделений Вооруженных сил Украины и гражданской инфраструктуры.

Смотрите также: Горскую громаду в Луганской области войска РФ обстреливают уже более восьми часов, применяют авиацию, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Россияне каждую ночь безрезультатно штурмуют Попасную и Рубежное и несут потери, - Гайдай 01

Россияне каждую ночь безрезультатно штурмуют Попасную и Рубежное и несут потери, - Гайдай 02
Россияне каждую ночь безрезультатно штурмуют Попасную и Рубежное и несут потери, - Гайдай 03

"Ночной штурм сел Горской громады врагу тоже не удался", - пишет глава региона.
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Топ комментарии
+8
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05.04.2022 10:07
+6
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05.04.2022 10:03
+4
А хіба мертві "ваньки"- це не результат для кацапів? Як вони кажуть в таких випадках- "отріцатєльноє рождєніє".)
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05.04.2022 10:05
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Танці смерті на граблях-адна із лапатних духовних скрєп...
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05.04.2022 10:02 Ответить
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05.04.2022 10:03 Ответить
подушку спи...л тварь
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05.04.2022 10:07 Ответить
А хіба мертві "ваньки"- це не результат для кацапів? Як вони кажуть в таких випадках- "отріцатєльноє рождєніє".)
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05.04.2022 10:05 Ответить
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05.04.2022 10:07 Ответить
Красивое
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05.04.2022 10:14 Ответить
russoldat.info Заходите и получайте удовольствие.
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05.04.2022 10:45 Ответить
а в цей час гідрант призначає делегацію для участі у переговорах з РФ щодо підготовки та погодження проєкту договору про гарантії безпеки України, яку очолив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. (що вижрав зелень зранку чи чим ширнувся, щоб потребувати гарантії безпеки від країни-агресора та їхати погоджувати капітуляцію України)

де вони збираються їхати? є засоби зв'язку які дозволяють вести перемовини в реальному режимі часу... а їдуть вони тому, що ЗБИРАЮТЬСЯ ЗДАТИ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ!
До складу делегації увійшли також міністр юстиції Денис Малюська, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, міністр оборони України Олексій Резніков та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Крім того, як експерти делегації до її складу включені юрист-міжнародник Олександр Малиновський та Надзвичайний і Повноважний Посол України Олександр Чалий - проросійське чмо.

Членами делегації за згодою затверджені народні депутати України Андрій Костін (фракція "Слуга народу"), Дмитро Лубинець (група "За майбутнє") та Рустем Умеров (фракція "Голос") -це що за хлопаки... нажертись ракії їдуть?
НІ. ЗЕЛЕНЬСЬКИЙ НЕ УКРАЇНА! ВІН ЗРАДНИК!
А тому якщо почнеться дуже активний рух під лозунгом ЗЕЛЕНСЬКОГО ГЕТЬ, його підтримає вся Україна...
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05.04.2022 10:14 Ответить
Называть президента страны, которая ведет национально-освободительную войну, "гидрантом" - это у вас так в ольгинских методичках написано?
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05.04.2022 10:29 Ответить
а де написано слово президент? додумувати кожен може все те, що захоче... якщо Ви вважаєте що під словом гідрант мається на увазі слово президент - це Ваша особиста думка...
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05.04.2022 10:34 Ответить
У меня внук 6-и летний так отмазывается. Трусливая дешёвка!
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05.04.2022 10:43 Ответить
трусливая дешевка ты, конь без педалей... дерьмо вонючее... такие ****** как ты писали доносы в нквд на украинцев, которых потом по лагерям растаскавали... потому что твоё ****** что-то как-то интепретировало... с его точки зрения... на *** себе посмотри, придурок... чтоб тебя от твоих интерпретаций разорвало в клочья...
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05.04.2022 11:08 Ответить
Вот и вылезла твоя истинная ордынская сущность. Ты прямо слово в слово пишешь как поребриковые.
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05.04.2022 11:21 Ответить
спорить с таким рванным гондоном как ты, все равно что играть в шахматы с голубем, он раскидает все фигуры, насрет на доску и улетит всем рассказывать, как он тебя "уделал"... давай, радуйся победе до полного разрыва в клочья
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05.04.2022 11:30 Ответить
Як би до цієї делегації входив Кулеба, то не було б підозри до гідранта.
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05.04.2022 10:39 Ответить
оно конечно так, думаю сейчас не время, а после поюеды всю эту "компанию" нужно будет хорошенько спросить- почему и как все произощло 24. но(!) сегодня сотни тысяч гражданских сидящих под ежедневными обстрелами, мечтают о любом мире, на любых условиях. такая жизнь((((
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05.04.2022 10:33 Ответить
 
 