Россияне каждую ночь безрезультатно штурмуют Попасную и Рубежное и несут потери, - Гайдай. ФОТО

Попасная и Рубежное – непоколебимые крепости. Россияне каждую ночь штурмуют города, но безрезультатно.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Впрочем, он добавляет, что доступ к этим городам затруднен из-за постоянных обстрелов.

"Враг осуществляет перегруппировку войск и сосредотачивает усилия на подготовке наступательной операции. Орки каждую ночь пытаются продвинуться в Рубежном и Попасной, но каждую ночь несут потери", - отметил глава региона.

По информации Гайдая, в пгт. Боровское (Северодонецка громада) враг продолжал артиллерийские обстрелы позиций подразделений Вооруженных сил Украины и гражданской инфраструктуры.

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"Ночной штурм сел Горской громады врагу тоже не удался", - пишет глава региона.