Россияне каждую ночь безрезультатно штурмуют Попасную и Рубежное и несут потери, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Попасная и Рубежное – непоколебимые крепости. Россияне каждую ночь штурмуют города, но безрезультатно.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
Впрочем, он добавляет, что доступ к этим городам затруднен из-за постоянных обстрелов.
"Враг осуществляет перегруппировку войск и сосредотачивает усилия на подготовке наступательной операции. Орки каждую ночь пытаются продвинуться в Рубежном и Попасной, но каждую ночь несут потери", - отметил глава региона.
По информации Гайдая, в пгт. Боровское (Северодонецка громада) враг продолжал артиллерийские обстрелы позиций подразделений Вооруженных сил Украины и гражданской инфраструктуры.
"Ночной штурм сел Горской громады врагу тоже не удался", - пишет глава региона.
Пожалуйста, подождите...
де вони збираються їхати? є засоби зв'язку які дозволяють вести перемовини в реальному режимі часу... а їдуть вони тому, що ЗБИРАЮТЬСЯ ЗДАТИ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ!
До складу делегації увійшли також міністр юстиції Денис Малюська, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, міністр оборони України Олексій Резніков та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
Крім того, як експерти делегації до її складу включені юрист-міжнародник Олександр Малиновський та Надзвичайний і Повноважний Посол України Олександр Чалий - проросійське чмо.
Членами делегації за згодою затверджені народні депутати України Андрій Костін (фракція "Слуга народу"), Дмитро Лубинець (група "За майбутнє") та Рустем Умеров (фракція "Голос") -це що за хлопаки... нажертись ракії їдуть?
НІ. ЗЕЛЕНЬСЬКИЙ НЕ УКРАЇНА! ВІН ЗРАДНИК!
А тому якщо почнеться дуже активний рух під лозунгом ЗЕЛЕНСЬКОГО ГЕТЬ, його підтримає вся Україна...