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Николаевская область (1882) обстрел (20434) ГСЧС (4490)

В результате обстрелов вражескими войсками Николаевщины горело зернохранилище, дом и автомобили, есть раненые. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Николаевской области в результате обстрелов российскими войсками произошло четыре пожара – горело зернохранилище, дом и автомобили. Осколочные ранения получили гражданские лица.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области в Фейсбуке.

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"Подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области за текущие сутки ликвидировано 4 пожара, возникших в результате вражеских обстрелов", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов вражескими войсками Николаевщины горело зернохранилище, дом и автомобили, есть раненые 01

Отмечается, что спасатели в Николаеве потушили два возгорание легковых автомобилей Chevrolet Lacetti и Toyota Camry, ликвидировали горение зернохранилища в с.Константиновка площадью 1600 кв. м, пожар жилого дома в с. Галициново на площади 80 кв.м.

В результате обстрелов вражескими войсками Николаевщины горело зернохранилище, дом и автомобили, есть раненые 02

Также пожарно-спасательное отделение 4-й ГПСЧ и очередная смена оперативно-координационного центра привлекались для оказания помощи в обследовании территории и зданий в результате ракетно-артиллерийского обстрела.

Осколочные ранения получили гражданские. Для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения привлекалось аварийно-спасательное и медицинское отделение АСЧ АСО СН.

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Пиротехниками ГСЧС в течение суток изъято 34 взрывоопасных предмета.

В результате обстрелов вражескими войсками Николаевщины горело зернохранилище, дом и автомобили, есть раненые 03
В результате обстрелов вражескими войсками Николаевщины горело зернохранилище, дом и автомобили, есть раненые 04
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СМИ молчат , а оказывается кацапы вывозят из Украины отобранные авто
наверно надо , чтобы мир об этом узнал
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05.04.2022 10:38 Ответить
Мир спит глубоким сном. Ждут, когда же война придёт к ним. А то они уже по ней соскучились.
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05.04.2022 10:43 Ответить
Ага, а наші привілейовані, злодюжки, ще й космічними митами авто з ЄС пообкладали. Ну правда - нащо Україні розвиватися? Малий бізнес, підприємництво - нашо? Краще з мати голодних рабів, що за гречку голосують, так? В нас терміново мають бути скасовані будь-які мита для ввозу старих авто з ЄС, якщо ми хочемо вижити в цих умовах і запустити економіку. Це конче необхідно - бо нам треба відбудовуватися, й відбудовувати економіку, Армію. Все. Бо інакше - *****.
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05.04.2022 12:10 Ответить
Главное,чтобы рашисты Украину не вывезли.За этим смотреть надо.
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05.04.2022 10:43 Ответить
 
 