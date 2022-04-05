Российские оккупанты нанесли очередной удар по Краматорску: разрушена школа. ФОТО

В ночь на 5 апреля 2022 года вооруженные силы РФ в очередной раз в нарушение норм международного гуманитарного права совершили ракетный удар по г. Краматорск, в результате разрушена школа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

В результате вражеской атаки на мирный город частично разрушена общеобразовательная школа № 15. На месте попадания российской ракеты зафиксирована воронка шириной в 15 м и глубиной почти 3 м.

Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре устанавливается.

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При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).



