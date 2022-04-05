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Краматорск (2180) обстрел (20434) школа (2890)

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Краматорску: разрушена школа. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В ночь на 5 апреля 2022 года вооруженные силы РФ в очередной раз в нарушение норм международного гуманитарного права совершили ракетный удар по г. Краматорск, в результате разрушена школа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

В результате вражеской атаки на мирный город частично разрушена общеобразовательная школа № 15. На месте попадания российской ракеты зафиксирована воронка шириной в 15 м и глубиной почти 3 м.

Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре устанавливается.

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При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Краматорску: разрушена школа 01
Российские оккупанты нанесли очередной удар по Краматорску: разрушена школа 02
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05.04.2022 10:50 Ответить
кучма кравчук янек - все виноваты в разоружении Украины. Чем отвечать по врагу?
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05.04.2022 10:53 Ответить
Потім скажуть що ,,там била база АЗОВа"
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05.04.2022 10:53 Ответить
Взірвана назавтра школа наприклад в Магадані- це нормальна відповідь. Звичайно вона повинна бути порожня. Але той хто повинен зрозуміти-зрозуміє. Навіть усвідомлюючи що зараз на чолі СБУ кацап баканов..ну не може бути щоб на кацапії не було українських "співчуваючих".
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05.04.2022 10:56 Ответить
Яка проблема у відповідь обстріляти російські громадянські об'єкти? Ну припустимо у Росії є ракети дальністю на 2-3 тис км. Так що не можна обстрілювати територію Росії з градів, смерчів, артилерії? Виходить, що 18 тис військових Росії вбиті, але цей факт вони легко приховують і населення думає, що війна їх не стосується. Тому тільки вогонь по російських містах-єдиний варіант довести інформацію!!
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05.04.2022 11:04 Ответить
Надеюсь, прибьют там одну ватную суку свои же!
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05.04.2022 11:06 Ответить
 
 