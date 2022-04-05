РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14903 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
21 856 22
армия РФ (15464) война (47275) животные (888) Черниговщина (1346) ГСЧС (4490)

В ГСЧС показали фото с Черниговщины: несчастная земля... Снаряды в каждом погребе. Бедные "демилитаризованные" собаки и коровы. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты, убегая с Черниговщины, бросили тела своих соотечественников. В каждом дворе и погребе – российские снаряды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Черниговщина, несчастная наша земля... Снаряды в каждом погребе, в каждом углу... Бедные "демилитаризованные" домашние собаки и коровы, которые никому не угрожали. В отличие от нас, людей, животнык не чувствуют ненависти к этим существам, что пришли на нашу Украину только с одной целью. И даже они, эти коровки и собачки, были уничтожены", - говорится в сообщении.

"Вот вся армия россии - убивает женщин, детей, животных. Цинично и подло бьет в спину, а затем убегает с награбленным, оставляя гнить даже своих убитых соотечественников", - добавляют в ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты четыре раза выводили на расстрел жителя села Лукашевки на Черниговщине. ВИДЕО

В ГСЧС показали фото с Черниговщины: несчастная земля... Снаряды в каждом погребе. Бедные демилитаризованные собаки и коровы 01

В ГСЧС показали фото с Черниговщины: несчастная земля... Снаряды в каждом погребе. Бедные демилитаризованные собаки и коровы 02
В ГСЧС показали фото с Черниговщины: несчастная земля... Снаряды в каждом погребе. Бедные демилитаризованные собаки и коровы 03
В ГСЧС показали фото с Черниговщины: несчастная земля... Снаряды в каждом погребе. Бедные демилитаризованные собаки и коровы 04
В ГСЧС показали фото с Черниговщины: несчастная земля... Снаряды в каждом погребе. Бедные демилитаризованные собаки и коровы 05
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+35
@обані кацапські потвори.
показать весь комментарий
05.04.2022 11:20
+17
З кожним днем я переконуюсь , що це не люди , не тварини - це найбридкіші істоти , послані нечистою силою на Землю .
показать весь комментарий
05.04.2022 11:25
+17
********.
показать весь комментарий
05.04.2022 11:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
@обані кацапські потвори.
показать весь комментарий
05.04.2022 11:20 Ответить
Гниди людиноподiбнi
показать весь комментарий
05.04.2022 11:25 Ответить
НЕлюдиноподібні .
показать весь комментарий
05.04.2022 11:27 Ответить
З кожним днем я переконуюсь , що це не люди , не тварини - це найбридкіші істоти , послані нечистою силою на Землю .
показать весь комментарий
05.04.2022 11:25 Ответить
Ви як і я...як і багато хто ще , навіть не можемо найти слово..його мабуть ще не існує, щоби назвати якось це зло...навіть "зло" - м"яке слово...це шось по типу "нечто" або "оно" ....
показать весь комментарий
05.04.2022 11:37 Ответить
Орк
показать весь комментарий
05.04.2022 11:38 Ответить
Рашизм.
Поки таке.
показать весь комментарий
05.04.2022 11:58 Ответить
Житие в Рашке определило сознае этих людей. С мировой точки зрения это дикие звери
показать весь комментарий
05.04.2022 12:02 Ответить
********.
показать весь комментарий
05.04.2022 11:26 Ответить
Відстрілювати цих скажених собак потрібно, а не брати у полон!
показать весь комментарий
05.04.2022 11:28 Ответить
Ждём заявлений от лошадиной морды, что это провокация от радикалов.
показать весь комментарий
05.04.2022 11:29 Ответить
Підари московитські. Коли все скінчиться, то любого, хто запатякає про "треба налагоджувати стосунки", "настав час миритися", "їх обдурили, вони також люди" буду топтати на місці.
показать весь комментарий
05.04.2022 11:30 Ответить
Ирпень и Буча

https://www.youtube.com/watch?v=nKahohMGCV8
показать весь комментарий
05.04.2022 11:32 Ответить
Русня знищує все живе в Україні.
показать весь комментарий
05.04.2022 11:35 Ответить
да и уже лет так 800...
показать весь комментарий
05.04.2022 11:39 Ответить
То міни не розірвані? Чи то був склад у свино-собак у сараї?
показать весь комментарий
05.04.2022 11:43 Ответить
Рашистська армія з їх "вєрховним главнокамандуючим" не варта життя цього собачки і цих корівок...
показать весь комментарий
05.04.2022 11:51 Ответить
гаранти безпеки від яневтiка
Ніколи не забути й не простити. Це мало стати реальністю для цілої України, якби осатаніла руZZня змогла перемогти. І, на жаль, може повторитися в близькому майбутньому, якщо зрадники продовжуватимуть свої переговори на рашистських позиціях і вкрадуть у нашої армії право на перемогу.
===============
Збройні Сили України. Війна з окупантами, [04.04.2022 19:16]
[ Альбом ]
Буча. Дитячий табір. Підвал. Всі з зав'язаними руками. Всі катовані, в кого прострелені ногі, в кого 5 пуль в сердці, кому в голову. Орки там жили місяць.

Геноцид.















+4

показать весь комментарий
05.04.2022 11:52 Ответить
Бо цим воякам до всрачки лячно! За кожним ЦІЛИМ кущем чи парканом їм ввижаеться як не ЗСУ то ДУК ПС чи УДА.
В кожному цілому будинку - бандерівець з натівським гранатометом.
показать весь комментарий
05.04.2022 11:57 Ответить
Горить в аду, паскуди.
показать весь комментарий
05.04.2022 12:15 Ответить
Кацапський виродки не прийшли б на Чернігівщину якби не білорашка!
показать весь комментарий
05.04.2022 12:59 Ответить
Ті снаряди можна і треба використати проти самої русні.
показать весь комментарий
05.04.2022 13:20 Ответить
 
 