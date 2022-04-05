Войска РФ ударили в цистерну с азотной кислотой в Рубежном. Жителей предупреждают об опасности, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Рубежном войске РФ ударили в цистерну с азотной кислотой.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Срочно!!! Не выходите из укрытий! Если вы в помещении, закройте двери и окна!" – обращается он к жителям региона.
Гайдай также рассказывает о действии азотной кислоты на человека: она опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые.
"Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружения, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами. Подготовьте влажные маски для лица!!" – продолжает он.
Кроме того, при местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.
"Первая помощь: при попадании азотной кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу – пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней соду и мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды", – информирует Гайдай.
Также он призывает жителей региона следить за направлением ветра!
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От не розумію місцеві влади - навіщо створювати проблеми , самим собі .??
Ваві звісно ж ніхто не доповідав перед війною , про цистерну з кислотою в Рубіжному . .
Только совкодрочеры всегда вспоминают про мороженое и никогда про засраную природу и отравленных людей!
и как заботливо они вывозят гражданских из мариуполя тоже
только вот выбирать куда выехать им не дают