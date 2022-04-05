В порту Мариуполя тонет обстрелянное оккупантами гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, ранен член экипажа, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В порту Мариуполя тонет обстрелянное российскими оккупантами гражданское судно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, ночью, во время очередного обстрела с моря Мариуполя, враг попал в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, которое находилось у одного из причалов.
Попадание вызвало пожар в машинном отделении, один член экипажа ранен. Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал "SOS" и сообщение: "Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик - разгромлен. Пожар в машинном. Есть раненые".
Из-за полученной пробоины судно начало тонуть, в то же время пожар охватывал все большую площадь.
Морские пограничники оперативно оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место.
На судне идет пожар, судно постепенно идет под воду, проведение спасательной операции под постоянными обстрелами невозможно.
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Україна може евакуювати екіпаж в Маріуполь!
и да, ждем еще подвезенных в Босфор морских мин.