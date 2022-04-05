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В порту Мариуполя тонет обстрелянное оккупантами гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, ранен член экипажа, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В порту Мариуполя тонет обстрелянное российскими оккупантами гражданское судно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, ночью, во время очередного обстрела с моря Мариуполя, враг попал в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, которое находилось у одного из причалов.

Попадание вызвало пожар в машинном отделении, один член экипажа ранен. Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал "SOS" и сообщение: "Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик - разгромлен. Пожар в машинном. Есть раненые".

Из-за полученной пробоины судно начало тонуть, в то же время пожар охватывал все большую площадь.

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В порту Мариуполя тонет обстрелянное оккупантами гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, ранен член экипажа, - Госпогранслужба 01

Морские пограничники оперативно оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место.

На судне идет пожар, судно постепенно идет под воду, проведение спасательной операции под постоянными обстрелами невозможно.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
Коли вже буде заборона на швартування кацапських корит у портах цивілізованого світу !?
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05.04.2022 12:33
+11
да, они есть в осажденном Мариуполе, а так же морпехи, Азов и еще кое-кто...
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05.04.2022 12:35
+9
Завтра.
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05.04.2022 12:40
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Коли вже буде заборона на швартування кацапських корит у портах цивілізованого світу !?
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05.04.2022 12:33 Ответить
Завтра.
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05.04.2022 12:40 Ответить
Что то кацапьё вообще бешеной стало😜👎
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05.04.2022 12:49 Ответить
А чого "стало"? Воно таким народжується. Генетика - то серйозна наука!
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05.04.2022 12:52 Ответить
Chustvuet bliskiji konec *****-raciji roZZiji, chto ejo razdeljat na kusohki...
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05.04.2022 12:54 Ответить
незрозумів,там діють українські прикордонники?
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05.04.2022 12:34 Ответить
да, они есть в осажденном Мариуполе, а так же морпехи, Азов и еще кое-кто...
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05.04.2022 12:35 Ответить
Ну и куда эвакуировать экипаж, в тотально обстреливаемый Мариуполь?
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05.04.2022 12:38 Ответить
Це проблема «світової спільноти».
Україна може евакуювати екіпаж в Маріуполь!
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05.04.2022 12:45 Ответить
В доминикану!
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05.04.2022 12:47 Ответить
Там привезли наколотые апельсины что бы мучать ими таких ватоголовых недоносков как ты.
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05.04.2022 12:44 Ответить
Ты случаем не дурковатый Сева стополец он же Пырло с сайта Корреспондент? Ну очень похож по степени дебилизма.
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05.04.2022 13:11 Ответить
Сейчас еще постреляют индонезов или индусов или кто там на борту, эти кацапские недоноски. Как представителей "негров танцующих на Абрамсах " в составе Азова. Пока были на судне пользовались правом экстерриториальности.
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05.04.2022 12:43 Ответить
у них останутся все возможности сохранить экстерриториальность. Возле пирса не глубоко, палуба и остатки мостика останутся над водой, флаг Доминикны реет. Ну а мировая морская общественность по всем портам мира активно негодуэ ...
и да, ждем еще подвезенных в Босфор морских мин.
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05.04.2022 12:56 Ответить
Какие глубокие познания глубин у причалов Мариуполя а также осадки и высоты надводного борта даного судна. Впечатляет.
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05.04.2022 13:07 Ответить
доказано "саратовым".
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05.04.2022 13:25 Ответить
И что? Флаг над торгашем ничего не значит, мы все равно не знаем его истинных владельцев, скорее всего это корыто и в оккупированый Крым заходило (там бабало рулит)! Как то на железо насрать (важнее люди)!
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05.04.2022 12:43 Ответить
В Крым не могло. Иначе его бы не было в Мариуполе.
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05.04.2022 12:46 Ответить
Не факт, мне влом искать все его грузоперевозки за последнии 9 лет, но думаю, они были преопределены только коммерческой выгодой (никаких политических мотивов)!
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05.04.2022 12:49 Ответить
Все портколы есть в базах. Можно менять название и флаг, но не имо.
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05.04.2022 13:08 Ответить
Терористи у всій красі.
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05.04.2022 12:44 Ответить
 
 