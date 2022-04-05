В Черниговской области семья подорвалась на российской противотанковой мине: родители погибли, двое детей в реанимации, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Семья медицинского работника из села Припутни Черниговской области подорвалась на противотанковой мине, которую покинули россияне, - два человека погибли, еще двое находятся в реанимации.
Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Прилукской окружной прокуратурой Черниговской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве от 2.04.2022 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения оставили взрывное устройство вблизи с. Припутни Ичнянской ОТГ Прилукского района. 1 апреля около 20:00 семья работника медицинской помощи возвращалась из хутора Безбородьков в село Припутни. Однако за 30-50 метров до понтонной переправы автомобиль, которым они двигались, подорвался на противотанковой мине.
"Родители погибли на месте. Их дети, 1995 и 2008 г.р., в реанимации в тяжелом состоянии", - отметили в прокуратуре.
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Кто минировал, те пусть и разминируют (пленные военные)!