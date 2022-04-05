РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14897 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
18 886 18
война (47275) минирование (1408) прокуратура (4868) Черниговщина (1346)

В Черниговской области семья подорвалась на российской противотанковой мине: родители погибли, двое детей в реанимации, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Семья медицинского работника из села Припутни Черниговской области подорвалась на противотанковой мине, которую покинули россияне, - два человека погибли, еще двое находятся в реанимации.

Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Прилукской окружной прокуратурой Черниговской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве от 2.04.2022 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством)", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Жителям освобожденных городов и сел Киевщины не стоит спешить домой, враги оставили много мин и ракет, - Енин. ВИДЕО

По данным следствия, военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения оставили взрывное устройство вблизи с. Припутни Ичнянской ОТГ Прилукского района. 1 апреля около 20:00 семья работника медицинской помощи возвращалась из хутора Безбородьков в село Припутни. Однако за 30-50 метров до понтонной переправы автомобиль, которым они двигались, подорвался на противотанковой мине.

"Родители погибли на месте. Их дети, 1995 и 2008 г.р., в реанимации в тяжелом состоянии", - отметили в прокуратуре.

В Черниговской области семья подорвалась на российской противотанковой мине: родители погибли, двое детей в реанимации, - прокуратура 01

В Черниговской области семья подорвалась на российской противотанковой мине: родители погибли, двое детей в реанимации, - прокуратура 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Господи... А то ще буде того, то вже на роки...
показать весь комментарий
05.04.2022 12:59
+9
Ця Юлька вже має висіти
показать весь комментарий
05.04.2022 13:12
+8
от тоді бидло було би точно у тайожному союзі, і війни би не було, бо пару мільйонів притомних уккраїнців заготовляло би для китайців ліс під іркутськом.
показать весь комментарий
05.04.2022 13:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Во *** твари фашистские.
показать весь комментарий
05.04.2022 12:58 Ответить
Мина была с ловушкой запуска подрыва против танка массой 60-80 тонн заряд разнёс легковушку тонна 500 кг...т.е.в 60 шестьдесят раз больше!!!!!! Комментарии излишние
показать весь комментарий
05.04.2022 14:41 Ответить
Господи... А то ще буде того, то вже на роки...
показать весь комментарий
05.04.2022 12:59 Ответить
Юлькини швидкі ще їздять. Хто там казав що вони негодящі?
показать весь комментарий
05.04.2022 13:05 Ответить
Ця Юлька вже має висіти
показать весь комментарий
05.04.2022 13:12 Ответить
Як би бидло в 2010 році обрало її, а не Проффесора, то Україна була б вже в ЄС.
показать весь комментарий
05.04.2022 13:19 Ответить
Ага-ага, то про вас: дурень думкою багатіє
показать весь комментарий
05.04.2022 13:21 Ответить
от тоді бидло було би точно у тайожному союзі, і війни би не було, бо пару мільйонів притомних уккраїнців заготовляло би для китайців ліс під іркутськом.
показать весь комментарий
05.04.2022 13:24 Ответить
Це за контрактами котрої касаби на нас борг у 56 мільярдів були "повісили"?
показать весь комментарий
05.04.2022 14:24 Ответить
С кролем рядом!!! Пусть ему стена и на том свете снится!! Ублюдок!
показать весь комментарий
05.04.2022 13:43 Ответить
дибіл?
показать весь комментарий
05.04.2022 13:17 Ответить
Не, он - Нострадамус. Он точно знает будущее.
Правда Нострадамус он из подворотни, но то уже такое ...
показать весь комментарий
05.04.2022 13:24 Ответить
А нафта і газ як добуваються після рішень цієї курви.
показать весь комментарий
05.04.2022 13:19 Ответить
еще раз напоминаю - ТМ-89 оборудована чувствительным магнитным взрывателем, который срабатывает даже от движущегося рядом велосипеда.
Даже старые ТМ-62 советского образца с обычными нажимными взрывателями на 200-500 кг могут быть опасными, если под ней лежит крохотная МЛ-8, которая среагирует на передвижение мины.
показать весь комментарий
05.04.2022 13:19 Ответить
Еще долго будут "приветы от кацапни" греметь по Украине.
Кто минировал, те пусть и разминируют (пленные военные)!
показать весь комментарий
05.04.2022 13:31 Ответить
що це за авто? в лісі, не при/на дорозі/стежці? в якомусь болоті, в траві????? що за нах фото?
показать весь комментарий
05.04.2022 18:47 Ответить
Де і яка переправа? Ви що людей по таких хащах вночі відправляєте їздити?
показать весь комментарий
05.04.2022 19:03 Ответить
 
 