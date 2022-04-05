Жертвы оккупантов в Ирпене: в квартире на 15 этаже обнаружены тела отца и сына, которые погибли еще 7 марта в результате обстрела. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Ирпене на 15 этаже обнаружены тела отца и сына, погибших еще 7 марта в результате обстрела оккупантами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил Антон Топчий.
"Снова Ирпень. Просто мужчина подошел и говорит - это надо задокументировать. Пошли, здесь рядом - пятнадцатый этаж пешком. Там отец и сын мертвые. 55 и 23 года. С 7-го марта лежат.
Прилетело прямо в их квартиру. Отец погиб сразу, сын добрался до кровати и умер там через день, может, меньше. Ранение в живот.
Мать вышла из подвала с дочерью и все, что смогла сделать – прикрепить на ноги им по бумажке с именами и датами рождения и смерти. Так и лежат до сих пор.
На парня я так и не смог пойти посмотреть.
Его мать с сестрой уже за границей.
Семья из Донбасса, Луганская область.
Сбежали от войны в 2014 году. А она их здесь нашла.
Мужчина, который привел нас извинился, что переступал через друга и разрыдался... Он ведь на пороге квартиры так и лежит…", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...