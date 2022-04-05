6-летний мальчик на могиле мамы, похороненной во дворе дома. ФОТО ДНЯ
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети продолжают публиковать фото последствий преступлений российских оккупантов в Киевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фото обнародовала журналистка Татьяна Даниленко.
"Киевская обл. 6-летний мальчик на могиле мамы, похороненной во дворе дома. Каждое из таких фото могло бы остановить войну. Если бы Россию можно было остановить другим способом, кроме военного поражения и экономического краха", - написала она.
Автор фото: AP Photo / Rodrigo Abd
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+179 Алла Новосад 5b57f84f
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+129 Ksenia VB
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+68 Ksenia VB
показать весь комментарий05.04.2022 15:18
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Чужая боль для них не боль. Гораздо большую боль они испытывают, когда теряют свои миллионы.
Вот и нужен им мир, чтобы остановить эти свои боли и потери.
У деяких убитих російськими окупантами дітей у Бучі та Ірпені Київської області були пов'язані руки, що може свідчити про тортури. Також у дівчаток до 10 років виявлено сліди зґвалтування.
Це правда, яку має пам'ятати кожний.
ми зробимо те шо вважатимемо за потрібне. а ти так і залишисся сидіти на бутилкє
Таке ж тлумачення слова «кацап» подає й «Українська мала енциклопедія» Є. Онацького: як похідне від татарського «різник», «різун».
За однією з версій, прізвисько «м'ясник» закріпилося після того, як під час штурму Казані, татарам (жителі Казані - столиця ********* Татарстану) було пообіцяно, якщо вони здадуть місто без бою, то всі залишаться живими. Проте, коли татари здали зброю і відчинили ворота, то війська Івана Грозного вирізали майже все місто.
але і від нього в мене заболіло серце..
денацифікація?
деукраїнізація?
демілітарізація?
путя - тупий збоченець, ще коли в бункер не законопатився ******** хлопчиків у животик цілувати
блджад, вже тоді було видно, що воно кончене
але що цьому уроду зробили прості українські люди?
я по життю російськомовна, школа була російськомовна, інститут...
себто Я БУЛА РОСІЙСЬКОМОВНА
за місяць я ловлю себе на тому, що перейти з української мови на російську мову в мене вже потребує свідомого зусилля
цей малюк виросте
і він буде все життя ненавидіти тих, хто вбив його матір
і буде нищити все і всії, що пов"язане з рашею хоч би літерою або призвуком.
вангую.
путя сам знищив свій руцький мір
його ще допоки німці терплять, та й ті вже ось--ось
Джерело:
ДСНС
Если сгинет с Земли злой кацапский народ.
И весна… и весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что их уже нет.
у Польщі їх у 1945 році вбили ці бандити, тобто банда вбивць
А гешефты на восстановление страны.
Дороги для рашистских танков он уже строил...