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6-летний мальчик на могиле мамы, похороненной во дворе дома. ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети продолжают публиковать фото последствий преступлений российских оккупантов в Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото обнародовала журналистка Татьяна Даниленко.

"Киевская обл. 6-летний мальчик на могиле мамы, похороненной во дворе дома. Каждое из таких фото могло бы остановить войну. Если бы Россию можно было остановить другим способом, кроме военного поражения и экономического краха", - написала она.

6-летний мальчик на могиле мамы, похороненной во дворе дома 01

Автор фото: AP Photo / Rodrigo Abd

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+179
Переговорна група арахамії-чалого-подоляка вважає, що вбивці мами цієї дитини можуть бути гарантом безпеки для тих, кого вони поки що не вбили.
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05.04.2022 15:18
+129
А потім оцей хлопчик муситиме воювати за Україну знову.
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05.04.2022 15:19
+68
Зайва толерантність до ворога призводить до смертей близьких людей.
Це правда, яку має пам'ятати кожний.
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05.04.2022 15:18
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Хай мене вкрадуть
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05.04.2022 15:14 Ответить
Переговорна група арахамії-чалого-подоляка вважає, що вбивці мами цієї дитини можуть бути гарантом безпеки для тих, кого вони поки що не вбили.
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05.04.2022 15:18 Ответить
А потім оцей хлопчик муситиме воювати за Україну знову.
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05.04.2022 15:19 Ответить
хай тільки спробують! Зариєимо живими поруч з цією жіночкою. ЖИВИМИ!
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05.04.2022 15:19 Ответить
ви тоді будете старим і нікого не зариєте. Зараз треба
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05.04.2022 15:22 Ответить
Всякие Архамии и компания из ОП еще до начала войны вывезли в Европу своих детей и родственников.
Чужая боль для них не боль. Гораздо большую боль они испытывают, когда теряют свои миллионы.
Вот и нужен им мир, чтобы остановить эти свои боли и потери.
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05.04.2022 15:23 Ответить
Они - не украинцы. Сейчас власть инородцев-гешефтмахеров.
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05.04.2022 21:19 Ответить
це капєц
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05.04.2022 15:24 Ответить
Так.(
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05.04.2022 15:27 Ответить
Эти - обезьянка больная арахамией, кобыла чалая и примкнувший к ним подляк должны давать показания в СБУ, а не говорить и договариваться (!!) с рашистами от имени Украины!
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05.04.2022 16:22 Ответить
а по вашему "давать показания в СБУ" это такое страшное наказание? они при виде баканова умрут от инфаркта?
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05.04.2022 22:32 Ответить
Это всего лишь необходимая юридическая формальность!
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05.04.2022 18:53 Ответить
руZZкій єССесівський, нацистський міръ - будьте ви всі прокляті!!!!!!!!!!!!!!!! Я ніколи не думав, що ТАК ненавидітиму вас всіх! Аж до потемніння в очах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.04.2022 15:18 Ответить
а от цього не треба... "до потемніння". А хто цілитись буде?
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05.04.2022 19:09 Ответить
Зайва толерантність до ворога призводить до смертей близьких людей.
Це правда, яку має пам'ятати кожний.
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05.04.2022 15:18 Ответить
В Маріуполі набагато більші жертви.Та й взагалі напад москалів,це і є військовий злочин.а не окремі епізоди.
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05.04.2022 15:18 Ответить
Військовий злочин складається саме з окремих епізодів.
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05.04.2022 15:20 Ответить
то вже супутні наслідки. У мирний час теж були вбивства і насильство. Але тих ловили, карали. І це були поодинокі випадки. А війна принесла до нас навалу патологічних садистів і вбивць. Які упиваються від своєї безкарності. Нам нічого не остається, як знищувати різними способами цю навалу. І придивлятися, аби деякі серед нас не співдіяли з окупантом.
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05.04.2022 15:48 Ответить
Все військовий злочин.Навіть обстріл з міномета,це військовий злочин.
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05.04.2022 16:22 Ответить
зелена мразота дивись. та роби висновки ніяких домовленостей з орками. тільки на умовах України!!! ні жодних поступок суверінітету.територіями. інакше .............................................
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05.04.2022 15:19 Ответить
Зрадофіл, сховайся і не воняй, чмо обригане.
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05.04.2022 15:45 Ответить
Набутылчник, ты что то раздухарился сверх меры
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05.04.2022 22:35 Ответить
що інакше? Підемо війною на Банкову? А путлер нехай забирає решту України?
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05.04.2022 15:48 Ответить
оказується це Банкова нас захищає від путлєра?

ми зробимо те шо вважатимемо за потрібне. а ти так і залишисся сидіти на бутилкє
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05.04.2022 22:34 Ответить
Звідки ця дитина,хто знає? Батько чи родичі в неї залишилися ?
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05.04.2022 15:19 Ответить
Серце у дитини навіки розрізане навпіл. І його нічим не зцілити. Навіть якщо вся інша родина вціліла. Це маленьке життя, за місяць стало сивочолим старцем.
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05.04.2022 15:22 Ответить
В мене розривається серце
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05.04.2022 15:30 Ответить
Аналогічно
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05.04.2022 17:18 Ответить
може й ні, зате знайшлося кому сфоткати...
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05.04.2022 15:23 Ответить
Це для того, щоб таких цинічних баранів, як ти, схопити за шкіряку однією рукою, а іншою за висеральник і мордою ткнути в оце фото! Дивись, падлюка, ти й на цьому гешефт ловиш!!!!
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05.04.2022 15:29 Ответить
Я, чи той хто сфоткав?
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05.04.2022 15:52 Ответить
«кацап» має тюркське походження: тур., крим.-тат., азерб. kassap («м'ясник»). До тюркських мов це слово потрапило з арабської, де qaşşăb означає «живодер», або «м'ясник», «той, що забиває худобу». Дослідники відмічають також такі словосполучення в тюркських мовах: «адам кассаби» означає «люта людина», «деспот», вираз «кассап одлу» - «шельма»; «кассапчи» - караїмською означає «кат»; «хассап» мовою кримських татар означає «м'ясник», «гицель» і т. д.. «Треба знати, що слово "кацап" вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить "різник", "лютий чоловік", "кат", "деспот", "злодій"».

Таке ж тлумачення слова «кацап» подає й «Українська мала енциклопедія» Є. Онацького: як похідне від татарського «різник», «різун».

За однією з версій, прізвисько «м'ясник» закріпилося після того, як під час штурму Казані, татарам (жителі Казані - столиця ********* Татарстану) було пообіцяно, якщо вони здадуть місто без бою, то всі залишаться живими. Проте, коли татари здали зброю і відчинили ворота, то війська Івана Грозного вирізали майже все місто.
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05.04.2022 15:23 Ответить
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05.04.2022 15:23 Ответить
Якщо б це було так ... На жаль, реальність дещо інша
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05.04.2022 17:17 Ответить
малюнок завжди фігуральний...це ж не фото...
але і від нього в мене заболіло серце..
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05.04.2022 17:54 Ответить
то ти спеціално сьогодні тут зареєструвалася щоб нам про це повідомити?
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05.04.2022 22:37 Ответить
Переговори з москалями повинні бути не довшими автоматної черги! Все! Крапка!!!
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05.04.2022 15:25 Ответить
Тем временем очередная орда валит с Крыма в Херсонскую область. Будьте прокляты предатели, за перешеек и за мост.
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05.04.2022 15:26 Ответить
Що маєте на увазі? Орда на півдні вже давно перебуває
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05.04.2022 18:35 Ответить
от поясніть дитині, за що вбили його матір?
денацифікація?
деукраїнізація?
демілітарізація?

путя - тупий збоченець, ще коли в бункер не законопатився ******** хлопчиків у животик цілувати

блджад, вже тоді було видно, що воно кончене

але що цьому уроду зробили прості українські люди?

я по життю російськомовна, школа була російськомовна, інститут...

себто Я БУЛА РОСІЙСЬКОМОВНА

за місяць я ловлю себе на тому, що перейти з української мови на російську мову в мене вже потребує свідомого зусилля

цей малюк виросте
і він буде все життя ненавидіти тих, хто вбив його матір
і буде нищити все і всії, що пов"язане з рашею хоч би літерою або призвуком.
вангую.

путя сам знищив свій руцький мір
його ще допоки німці терплять, та й ті вже ось--ось
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05.04.2022 15:27 Ответить
Рятувальники закликають українців стати добровольцями з цивільного захисту. Робота полягає в тому, щоб ліквідувати наслідки назвичайних ситуацій.

Джерело:
ДСНС
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05.04.2022 15:28 Ответить
С московитами однозначно!!! нужно вести переговоры. У них есть атомное оружие. Не стоит пока!! их загонять в угол, еще не время. С терористами тоже ведут переговоры чтоб усыпить их бдительность, чтоб у них было илюзия что они смогут решить свои вопросы. Я думаю Зеленскому не дадут сдать Украину, у него было много возможности это сделать в первые дни войны. Нужно выматыватьи уничтожать их армию и обкладывать Московию санкциями. Нужно действовать как волчья стая которая охотится на ослабшего медведя. Кстати медведь одним ударом может убить волка. Но волки явно лучшие охотники))
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05.04.2022 15:29 Ответить
Ничего в этом мире нет однозначного! Применят ядерное оружие и сами тоже пострадают ! Шантаж этим оружием уже надоел! Смерть рашистским оккупантам! Слава ЗСУ! Героям Слава!
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05.04.2022 15:37 Ответить
Якщо застосують ЯО - шмальнути точкою У по їхнім прикордонним АЕС (Курськ, Ростов). Помста буде страшною!
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05.04.2022 15:45 Ответить
а як вітер на нас?
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05.04.2022 16:00 Ответить
Після ядерного удару по нас, вже буде все рівно
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05.04.2022 16:34 Ответить
Давно уже убили бы если бы захотели. Я (обычный человек) знаю два способа завалить бункерного вообще без палева (никто не поймёт откуда прилетело), а что говорить про спецслужбы. Сейчас у меня в голове одна мысль. Это игры политиков. Простые люди умирают а они играют. Другого объяснения не вижу.
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05.04.2022 22:17 Ответить
Каких "политиков", чучело лишнехромосомное? Напиши еще "нас хотят поссорить"
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05.04.2022 22:39 Ответить
Ну объясни тогда почему бункерного ещё не завалили, когда все возможности есть.
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05.04.2022 22:42 Ответить
чума на всіх кацапів!
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05.04.2022 15:37 Ответить
Зараз гарант накаже не стріляти по оркам!
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05.04.2022 15:38 Ответить
То як же, як у очах кремлівського байстрюка Вова бачив мир.
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05.04.2022 20:18 Ответить
Дивися Зеля, до чого дійшла твоя країна за твого президенства. Пуйло - терорист звісно, але допустив це все - ТИ. І справді - бідоносець...
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05.04.2022 15:44 Ответить
А не твій ботік потрох це заклав мінскими угодами...
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05.04.2022 16:00 Ответить
Він нещодавно за переговори топив і за «мир». Тепер видно перехилився
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05.04.2022 18:45 Ответить
порох не мог, он был занят все это время - на бутылку тебя насаживал
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05.04.2022 22:41 Ответить
Сучке Меркель и лягушатнику Макрону это покажите, чтоб поганые загребущие кровавые лапы ***** не пожимали.
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05.04.2022 15:47 Ответить
поста настигне русомразот
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05.04.2022 15:48 Ответить
Самий великий ворог у потрохоботів - це Зеля...)))
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05.04.2022 16:01 Ответить
а что такое "Зеля"?
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05.04.2022 22:42 Ответить
******* кацапи з пропитими і відбитими мізками напишуть що це фейк.Дайте мені кнопку яка випускає ядерну зброю направлену на скажену Рашу і я її натисну без сумніву і докорів сумління.Більше того, випю бокал коньяку і спокійно ляжу спати
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05.04.2022 16:04 Ответить
И ни птица, ни ива слезы не прольёт,
Если сгинет с Земли злой кацапский народ.
И весна… и весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что их уже нет.
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05.04.2022 16:19 Ответить
не українець чебурик головний переговорник країни .....
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05.04.2022 16:32 Ответить
Рашисты своими зверствами превзошли фашистов. Наконец-то, Запад осознал: «Who is Mr.Huylo?» Совпадение? Не думаю.
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05.04.2022 16:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Xia5Bqa3MV0

у Польщі їх у 1945 році вбили ці бандити, тобто банда вбивць
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05.04.2022 17:08 Ответить
Це катівня всього народу... без сліз це неможливо дивитися...
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05.04.2022 17:14 Ответить
без слів... Сподіваюсь - у цього хлопчика є рідні - які зможуть про нього подбати.
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05.04.2022 17:23 Ответить
Українці навпаки об'єднані як ніколи і жодна зелена чи синя шобла їх не роз'єднає
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05.04.2022 18:48 Ответить
что такое? тебе бутылка на которой ты сидишь уже vunos mozga устроила?
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05.04.2022 22:44 Ответить
Зеленский "днр и лнр, Крым мы не будем освобождать", будем нейтральны и т.д".
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05.04.2022 20:34 Ответить
За вказівкою преза і оп закриті три опозиційні телеканали. \ 5 канал. Прямий. Еспресо. перші два раніше належали Порошенку \. Закриті просто. без всяких причин. А причина одна. щоб питання обговорення доцільності проведення переговорів з агресором\росією не вийшло в медіапростір. На всіх інших телеканалах. які належать олігархам. \ ахметову. пінчуку і т.д. \ постійно йде агітація за . так звані " мирні переговори" у вигляді відосіків запреза. арахамії.подоляка. нав"язуючи думку. що переговори з ворогом абсолютно невідворотні і вкрай потрібні. Якщо обговорити пости в Інеті. то прихильників переговорів виявиться не більше 10 %. Тому суспільству хамовито закривають можливіть знати правду до чого все це призведе.
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05.04.2022 20:57 Ответить
Для Зеленского важен не мальчик-сирота.
А гешефты на восстановление страны.
Дороги для рашистских танков он уже строил...
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05.04.2022 21:12 Ответить
Півшостого наразі грає на хвилі. Просто підфартило. Жодному слову не вірю, бо команда та сама, бо медведчукам дали зелену дорогу, тищенко жати хоче у безпеці та безкоштовно і все т.і.. А оппозиційні канали намагаються закрити, щоб правда не проскочила.Зато миткова на коні з тривожним і розумним поглядом. ... Дуже не подобаються переговори всіх ціх подляков
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05.04.2022 21:34 Ответить
Що з хлопчиком ?
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06.04.2022 04:07 Ответить
 
 