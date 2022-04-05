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армия РФ (8272) Фирсов (148) Буча (228) военные преступления (171)

Число жертв среди мирного населения Бучи значительно больше: начали находить людей, которых пытали во дворах и домах. ФОТО 18+

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Буче начали находить трупы убитых и россиянами украинцев, которых пытали во дворах и домах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил экснардеп Егор Фирсов.

Число жертв среди мирного населения Бучи значительно больше: начали находить людей, которых пытали во дворах и домах 01

Смотрите: 6-летний мальчик на могиле мамы, похороненной во дворе дома. ФОТО ДНЯ

"Плохие новости из Бучи. На самом деле количество жертв среди мирного населения значительно больше.

Сегодня мы нашли тела убитых граждан в домах и во дворах. Если тела на улице были заметны сразу, других убитых нужно разыскивать, и сколько их пока неизвестно.

Это очень тяжело для психики. Идешь по улице - лает собака, ветер двигает калитку, дверь в доме открыта.

Ты думаешь, что сейчас выйдут люди, ты поздороваешься с ними, спросишь "как вы здесь?". Заходишь во двор… и видишь тела убитых. Понимаешь, что, скорее всего, я первый кто их нашел", - написал он.

Также читайте: Мы выведем на чистую воду "крыс" в любых органах, - Венедиктова

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Топ комментарии
+36
Руське хороше тільки кожен 200 тий
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05.04.2022 15:55
+35
Хорошего русского не видно в тепловизор.
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05.04.2022 16:00
+29
А ця тварюка Зеленський хоче в окупації ще більше людей залишити!!!! Пів країни ніяк не задіяний у війні, а могли б і хочемо! Добровольці можуть залишатися 'в обороні', а кадрові досвідчені війська 'в наступ'!!
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05.04.2022 15:55
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эта всё путин, русские есть харошие... https://www.tiktok.com/@zelensky.ua1/video/7082267251138759941?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7079416337894114822
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05.04.2022 15:49 Ответить
Руське хороше тільки кожен 200 тий
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05.04.2022 15:55 Ответить
Хорошего русского не видно в тепловизор.
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05.04.2022 16:00 Ответить
Вампиров тоже не видно в тепловизоре.
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05.04.2022 16:03 Ответить
Хороший русский - мертвый русский. Белённых собак убивают , это не излечимо.
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05.04.2022 17:05 Ответить
Це навіть гірше за гітлеровців! Ті хоч намагалися приховати свої злочини, а ці просто карательні акції для остраху роблять цинічно і відкрито, покидьки, гірші найогидніших тварин! Залишати таку рашистську нечисть живою, коли можеш її вбити - злочин.
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05.04.2022 15:52 Ответить
треба усвідомити для себе, вони ******* це робити і робитимуть хоч медом їх насмарувати, їх тільки забити можна.
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05.04.2022 15:54 Ответить
Для приховування злочинів рашисти везли з собою мобільні крематорії, щоб спалювати вбитих, але не встигли бо весь час ішли бої, а потім їх погнали.
https://lb.ua/society/2022/04/04/512223_metod_kdb_net_tela-dela-rnbo.html
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05.04.2022 16:19 Ответить
нащо порівнювати не порівнюване? у нашому містечку німці хати при відступі лише попалили. І то мама покійна розповідала, що у кутку де жили люди віруючі чомусь німець не схотів палити і кинув три хати (не дуже старався виконувати дурний наказ). А дід моєї дружини сховавсь на городі і коли німець пішов, то бігом на драбину і поскидав очерет, що загорівся додолу.
А от коли прийшли червона армія, то того погнали штурмувати Дніпро і він загинув тяжко поранений на тому боці від гангрени. А двоє малих дітей (теща моя і її менший брат) осталися сиротою.
В цілому мирних жителів загинуло від рук окупантів не більше ніж від "радянських визволителів".
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05.04.2022 16:39 Ответить
Вважай ти сьогодні не заробив свої п'ять узкіх рублєй дєрьмо прігоженскоє.
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05.04.2022 16:11 Ответить
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05.04.2022 15:54 Ответить
А чого тільки за Бучу говорите ?
Хіба в інших містах не так було ?
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05.04.2022 15:54 Ответить
Було. В Бородянці, в Маріуполі.... . Почали з Бучі, буде і про інші. Дають дозовано бо все зразу люди не витримають.
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05.04.2022 16:23 Ответить
А ця тварюка Зеленський хоче в окупації ще більше людей залишити!!!! Пів країни ніяк не задіяний у війні, а могли б і хочемо! Добровольці можуть залишатися 'в обороні', а кадрові досвідчені війська 'в наступ'!!
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05.04.2022 15:55 Ответить
Ваши родственники на передовой? Выражение "пирова победа" слышали? Загуглите.
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05.04.2022 20:10 Ответить
93 зозстріляних чоловіків при виході з міста Героя Маріуполя!

Я точно знаю, що серед полонених парашиньців є 93 бойовика, котрих конче необхідно НЕГАЙНО розстріляти за законами військового часу!

Державо вперед!
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05.04.2022 15:56 Ответить
люди готували їжу в дворі кацапи їх вбили , щоб забрати кастрюлю супа ...
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05.04.2022 16:08 Ответить
"Ад пуст. Все бесы здесь." - Уильям Шекспир
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05.04.2022 16:20 Ответить
Будьте прокляті нелюди!!!
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05.04.2022 16:26 Ответить
Сук... ніколи Вермахт не розстрілював цивільних та навіть полонених вояків. Якщо цим займалися, то ягд команди набрані із полонених, тих же власовців, Дикуни середньовічні вам не місце на цій землі.
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05.04.2022 16:48 Ответить
Так власівці..це тіж псячі кацапсини.... РуснЯва падаль..яку навіть німці ненавиділи...
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05.04.2022 17:19 Ответить
Зато гражданских расcтреливало SS.
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05.04.2022 17:21 Ответить
Для вас русеныши, все давно сделали свой выбор - тотальная изоляция.
Когда вы уже у себя начнёте друг - друга убивать, вас много, есть кого...
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05.04.2022 18:09 Ответить
 
 