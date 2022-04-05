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Число жертв среди мирного населения Бучи значительно больше: начали находить людей, которых пытали во дворах и домах. ФОТО 18+
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Буче начали находить трупы убитых и россиянами украинцев, которых пытали во дворах и домах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил экснардеп Егор Фирсов.
"Плохие новости из Бучи. На самом деле количество жертв среди мирного населения значительно больше.
Сегодня мы нашли тела убитых граждан в домах и во дворах. Если тела на улице были заметны сразу, других убитых нужно разыскивать, и сколько их пока неизвестно.
Это очень тяжело для психики. Идешь по улице - лает собака, ветер двигает калитку, дверь в доме открыта.
Ты думаешь, что сейчас выйдут люди, ты поздороваешься с ними, спросишь "как вы здесь?". Заходишь во двор… и видишь тела убитых. Понимаешь, что, скорее всего, я первый кто их нашел", - написал он.
Топ комментарии
+36 саша паламарчук
показать весь комментарий05.04.2022 15:55
+35 Andy S 89bd7d80
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+29 Катерина b65b6460
показать весь комментарий05.04.2022 15:55
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https://lb.ua/society/2022/04/04/512223_metod_kdb_net_tela-dela-rnbo.html
А от коли прийшли червона армія, то того погнали штурмувати Дніпро і він загинув тяжко поранений на тому боці від гангрени. А двоє малих дітей (теща моя і її менший брат) осталися сиротою.
В цілому мирних жителів загинуло від рук окупантів не більше ніж від "радянських визволителів".
Хіба в інших містах не так було ?
Я точно знаю, що серед полонених парашиньців є 93 бойовика, котрих конче необхідно НЕГАЙНО розстріляти за законами військового часу!
Державо вперед!
Когда вы уже у себя начнёте друг - друга убивать, вас много, есть кого...