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Фото Фоторепортаж
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армия РФ (8272) война (11698) свидетель (147) Черниговщина (976) военные преступления (171)

"Согнали в подвал и там началось выживание. Старики теряли рассудок, а впоследствии умирали. Дети были рядом с мертвыми": жительница Ягодного на Черниговщине Пономаренко рассказала о преступлениях россиян. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Очевидец Аня Пономаренко рассказала о преступлениях российских оккупантов в селе Ягодное Черниговской области.

Об этом она рассказала на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Всем привет.

Моя фамилия Пономаренко, зовут Аня. Вселенная и Господь Бог дали мне второй шанс на жизнь, поэтому пишу именно этот месседж.

3 марта 2022 года в село Ягодное, на Черниговщине, зашло войско русских орков. Первая встреча с варварами была одна из самых страшных для меня – держа на руках ребенка, я упала на колени и просила чтоб только не стреляли в сынишку. Затем нас с сыном и родителями мужа закрыли в погребе на двое суток. По моей просьбе принести горшок для ребенка оккупант (тувин) согласился, но достал гранату ф1 и сказал, если ему не понравится мои движения при передвижении за горшком, он бросит гранату в погреб, где находился мой сынишка. На третьи сутки нас под дулом автоматов всех жителей села согнали в подвал в школу, и там началась выживание для всех пленных. Нас было около 360 человек, из них были детки самые молодые 1-1,5 месяца. Спали все сидя, кроме детей и пожилых людей, которые физически не могли сидеть. Без света, вентиляции, туалета. На ночь закрывали двери в подвал подпирая чем-то и ставили солдата с оружием, если кто-то вздумает выйти самовольно - расстреляют. На улицу выпускали в зависимости от настроения одного из командиров. Если наши ребята ВСУ им насыпали и они несли потери – могли вообще не выпускать нас целый день. То есть выйти на свежий воздух зависело от настроения оккупантов. Если и выходили, то с тревогой, так как почти постоянно были взрывы, в результате - обломки летели в нас, были ранены... Варвары грабили дома, вывозили мебель, технику, одежду, даже женское б/у белье. Старики начинали терять разум в прямом смысле, а впоследствии умирали. Дети в это время были рядом с мертвыми людьми. Умершие не были похоронены в течение 10 дней, находились в погребе. Занесли их туда, чтобы на поверхности не было слышно запахов. Хлеб ели из помойки.

Также смотрите: "Тело Василия было изувечено, лица не было, кисти рук раздроблены, страшные гематомы, ребра неестественно вывернуты", - житель Бучи Тарасевич дал показания по поводу преступлений россиян. ДОКУМЕНТ+ФОТО 18+

У людей набухали ноги до невероятных размеров и кровоточили, в связи с сидячим способом месяц. Антисанитария, страшный бронхиальный кашель, неизвестная сыпь на коже и еще многое получили люди находясь там.

Вытерпели, выжили, выстояли, значит еще не наше время.

Ощущение встречи с ВСУ невозможно описать здесь... Только тот, кто почувствовал всю злобу варваров, поймет о чем я", - рассказала она.

Согнали в подвал и там началось выживание. Старики теряли рассудок, а впоследствии умирали. Дети были рядом с мертвыми: жительница Ягодного на Черниговщине Пономаренко рассказала о преступлениях россиян 01
Согнали в подвал и там началось выживание. Старики теряли рассудок, а впоследствии умирали. Дети были рядом с мертвыми: жительница Ягодного на Черниговщине Пономаренко рассказала о преступлениях россиян 02
Согнали в подвал и там началось выживание. Старики теряли рассудок, а впоследствии умирали. Дети были рядом с мертвыми: жительница Ягодного на Черниговщине Пономаренко рассказала о преступлениях россиян 03
Согнали в подвал и там началось выживание. Старики теряли рассудок, а впоследствии умирали. Дети были рядом с мертвыми: жительница Ягодного на Черниговщине Пономаренко рассказала о преступлениях россиян 04
Согнали в подвал и там началось выживание. Старики теряли рассудок, а впоследствии умирали. Дети были рядом с мертвыми: жительница Ягодного на Черниговщине Пономаренко рассказала о преступлениях россиян 05
Согнали в подвал и там началось выживание. Старики теряли рассудок, а впоследствии умирали. Дети были рядом с мертвыми: жительница Ягодного на Черниговщине Пономаренко рассказала о преступлениях россиян 06
Согнали в подвал и там началось выживание. Старики теряли рассудок, а впоследствии умирали. Дети были рядом с мертвыми: жительница Ягодного на Черниговщине Пономаренко рассказала о преступлениях россиян 07
Согнали в подвал и там началось выживание. Старики теряли рассудок, а впоследствии умирали. Дети были рядом с мертвыми: жительница Ягодного на Черниговщине Пономаренко рассказала о преступлениях россиян 08

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Топ комментарии
+25
це називається КАТУВАННЯ

ЗДОХНІТЬ РАШАНСЬКІ РАГУЛЬСЬКІ СУКИ

ЦЕ НАЗИВАЄТЬСЯ МАСОВЕ КАТУВАННЯ
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05.04.2022 15:59
+23
Ви думали це Путлер виродок? Ні, це "глубинный народ России" виповз на поверхню та показав своє звіряче обличчя...
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05.04.2022 16:07
+14
так у нас географія. Або стати рабами орків і піти вбивати разом із ними європейців, або воювати із орками.
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05.04.2022 16:08
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комментарий отмечен как спам
Росія найближчими тижнями спробує захопити весь Донбас - Столтенберг

Но в НАТО мы возьмём Финляндию и Швецию, и очень быстро - Агент Стеклов
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05.04.2022 15:59 Ответить
агент стєклов це не той, що вангував Київ за 48 годин?
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05.04.2022 16:01 Ответить
Столтенберг (Агент Стеклов)
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05.04.2022 16:02 Ответить
Нам що з того?гинуть наші люди
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05.04.2022 16:01 Ответить
України плавно підвели та використовують для знищення параші!

Велика політика, вона така ***, чужими життями(
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05.04.2022 16:03 Ответить
Сорі, Україну
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05.04.2022 16:04 Ответить
так у нас географія. Або стати рабами орків і піти вбивати разом із ними європейців, або воювати із орками.
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05.04.2022 16:08 Ответить
Абсолютно вірно, це одна з причин для чого ми їм треба. Вони хотіли гнати українців вбивати поляків, молдаванів, чехів ітд.
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05.04.2022 16:12 Ответить
А таємниця тут у чому? Я теж хочу розвалити Рашку і створити на нашому кордоні буфер з її окремих регіонів.
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05.04.2022 16:26 Ответить
бл*ди
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05.04.2022 16:54 Ответить
це називається КАТУВАННЯ

ЗДОХНІТЬ РАШАНСЬКІ РАГУЛЬСЬКІ СУКИ

ЦЕ НАЗИВАЄТЬСЯ МАСОВЕ КАТУВАННЯ
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05.04.2022 15:59 Ответить
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увы, самки природой на этом запрограмированными, природа. войну ведут между собой мужики, за ресурсы, в том числе самок... бабы ресурс
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05.04.2022 16:04 Ответить
Досить писати цю херню під кожною новиною орк ******. Пиши це своїм свиносокам мокшанським ,вони в це точно повірять.
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05.04.2022 16:08 Ответить
Пашол ***** орк обісцяний.
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05.04.2022 16:13 Ответить
гундяев одобряет...
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05.04.2022 16:01 Ответить
Расскажите ето Зеленскому Ато он говорит что окупированне крым и дамбас военным путем не собираетсся. Подождем когда кацапоиды сам захотят уйти. А подождут ли наши люди сидящие на ямах и гестаповских пыточных камерах?
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05.04.2022 16:06 Ответить
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Не надо мутить. Русским голову дурят, а ты дурак ведёшься.
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05.04.2022 16:13 Ответить
І плюс з наших же людей на цих територіях виведуть манкуртів - хто й прийде нас же і вбивати, що ми зараз і спостерігаємо вже!
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05.04.2022 16:20 Ответить
Ви думали це Путлер виродок? Ні, це "глубинный народ России" виповз на поверхню та показав своє звіряче обличчя...
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05.04.2022 16:07 Ответить
Так , і я це знав раніше - ху.ло просто виконує побажання рускої бидлоти . Але навіть я не міг уявити того , що може творити ця гидота . І це робили вони ВСІ!!! .
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05.04.2022 16:47 Ответить
надо просто всех убить, всех, кто переступил наши границы с оружием...
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05.04.2022 16:28 Ответить
даже нацисты во 2 мировую так не поступали.
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07.04.2022 01:28 Ответить
Вообще-то где есть сайт, который собирает сведения о военных преступлениях.
Кто в курсе?
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07.04.2022 11:04 Ответить
 
 