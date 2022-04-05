"Согнали в подвал и там началось выживание. Старики теряли рассудок, а впоследствии умирали. Дети были рядом с мертвыми": жительница Ягодного на Черниговщине Пономаренко рассказала о преступлениях россиян. ФОТОрепортаж

Очевидец Аня Пономаренко рассказала о преступлениях российских оккупантов в селе Ягодное Черниговской области.

Об этом она рассказала на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Всем привет.

Моя фамилия Пономаренко, зовут Аня. Вселенная и Господь Бог дали мне второй шанс на жизнь, поэтому пишу именно этот месседж.

3 марта 2022 года в село Ягодное, на Черниговщине, зашло войско русских орков. Первая встреча с варварами была одна из самых страшных для меня – держа на руках ребенка, я упала на колени и просила чтоб только не стреляли в сынишку. Затем нас с сыном и родителями мужа закрыли в погребе на двое суток. По моей просьбе принести горшок для ребенка оккупант (тувин) согласился, но достал гранату ф1 и сказал, если ему не понравится мои движения при передвижении за горшком, он бросит гранату в погреб, где находился мой сынишка. На третьи сутки нас под дулом автоматов всех жителей села согнали в подвал в школу, и там началась выживание для всех пленных. Нас было около 360 человек, из них были детки самые молодые 1-1,5 месяца. Спали все сидя, кроме детей и пожилых людей, которые физически не могли сидеть. Без света, вентиляции, туалета. На ночь закрывали двери в подвал подпирая чем-то и ставили солдата с оружием, если кто-то вздумает выйти самовольно - расстреляют. На улицу выпускали в зависимости от настроения одного из командиров. Если наши ребята ВСУ им насыпали и они несли потери – могли вообще не выпускать нас целый день. То есть выйти на свежий воздух зависело от настроения оккупантов. Если и выходили, то с тревогой, так как почти постоянно были взрывы, в результате - обломки летели в нас, были ранены... Варвары грабили дома, вывозили мебель, технику, одежду, даже женское б/у белье. Старики начинали терять разум в прямом смысле, а впоследствии умирали. Дети в это время были рядом с мертвыми людьми. Умершие не были похоронены в течение 10 дней, находились в погребе. Занесли их туда, чтобы на поверхности не было слышно запахов. Хлеб ели из помойки.

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У людей набухали ноги до невероятных размеров и кровоточили, в связи с сидячим способом месяц. Антисанитария, страшный бронхиальный кашель, неизвестная сыпь на коже и еще многое получили люди находясь там.

Вытерпели, выжили, выстояли, значит еще не наше время.

Ощущение встречи с ВСУ невозможно описать здесь... Только тот, кто почувствовал всю злобу варваров, поймет о чем я", - рассказала она.















