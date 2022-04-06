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Украинская противовоздушная оборона уничтожила крылатую ракету "Калибр" над Барвенковым в Харьковской области, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Противовоздушная оборона ВСУ с каждым днем усиливается и совершенствуется.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня ночью банкой с помидорами… прошу прощения, украинская противовоздушная оборона уничтожила крылатую ракету "Калибр" над Барвенковым. Противовоздушная оборона нашей армии с каждым днем усиливается и совершенствуется, и наносит все большие потери российским извергам, все более надежно прикрывает наши войска. Минобороны РФ и сам Путин неоднократно врали, будто украинская ПВО уничтожена, но что-то Путин боится прилететь на истребителе в Украину, хотя он сильно пиарился, когда прилетел в свое время в оккупированную Чечню", - рассказал журналист.

Читайте: Силы ПВО сбили ночью две вражеские цели в Ривненской области, - председатель ОВА Коваль

Украинская противовоздушная оборона уничтожила крылатую ракету Калибр над Барвенковым в Харьковской области, - Бутусов 01

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Топ комментарии
+21
а скільки такого гною ми не бачили, бо хлопцям не було часу бігати і дивитися, що вони збили?
Слава Богу
Завзяття вдачі та всіляких гараздів ЗСУ
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05.04.2022 16:40
+12
У Гостомелі "орк"- мародер загинув через жадібність
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05.04.2022 16:41
+9
и вот эта погнутая херь стоит 6,5 лимонов зеленых..., посмотрите, русские..., знаете скока сахару можно купить на эти деньги..., но нет, ваш дядя вова решил, что сахар вам не сильно нужен...
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05.04.2022 16:44
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а скільки такого гною ми не бачили, бо хлопцям не було часу бігати і дивитися, що вони збили?
Слава Богу
Завзяття вдачі та всіляких гараздів ЗСУ
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05.04.2022 16:40 Ответить
У Гостомелі "орк"- мародер загинув через жадібність
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05.04.2022 16:41 Ответить
https://day.kyiv.ua/.../050422-rosiyski-viyska...



DAY.KYIV.UA

Російські війська застосували фосфорні та вакуумні бомби поблизу Харкова, - омбудсменка
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05.04.2022 16:41 Ответить
То не фосфор на фото, люстра подсветки и против пво...
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05.04.2022 16:52 Ответить
6.5 миллионов баксов в трубу ПЫДОРЫ!
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05.04.2022 16:41 Ответить
Коли ж у цих тварюк ракети скінчаться…
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05.04.2022 16:43 Ответить
корейці ще дали
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05.04.2022 17:03 Ответить
Ще не закінчилися, але в Бєлгородській області вже падають (відеореєстратор).
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05.04.2022 17:25 Ответить
У Кучми спитайте, він їм поставляв (Х-55)
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05.04.2022 18:46 Ответить
Банкой помидор тоже прикольно.
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05.04.2022 16:43 Ответить
А вот рабочие будни наших Охотников за кацапскими скальпами!
https://www.youtube.com/watch?v=8FrYM7CxYsU
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05.04.2022 16:43 Ответить
и вот эта погнутая херь стоит 6,5 лимонов зеленых..., посмотрите, русские..., знаете скока сахару можно купить на эти деньги..., но нет, ваш дядя вова решил, что сахар вам не сильно нужен...
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05.04.2022 16:44 Ответить
Русские предпочитают рязанский сорт сахара
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05.04.2022 17:10 Ответить
Єти "калибри" на расстоянии последних 20 - 50км летять медлено, не более 300 км в час. но низко **** да...
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05.04.2022 16:47 Ответить
Еще немного так рашка повоюет и кремль можно будет брать голыми руками.
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05.04.2022 16:47 Ответить
Які молодці! Все на героїзмі і майстерності наших військових і тримається.
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05.04.2022 16:47 Ответить
Среднее, ближнее и дальнее ПВО вокруг каждого областного центра. + воинские части и позиции. К этому все и идет. Параллельно надо требовать дальние ракеты для кацапских аэродромов, баз и экономических обьектов.
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05.04.2022 16:52 Ответить
а вертолеты на хрена , у лаптей все равно ПВО не работает
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05.04.2022 17:15 Ответить
Вертолеты. самолеты, стингеры само собой. Надо, чтобы все что летит от кацапстана, сгорало с тройной подстраховкой иначе у нас все будет разрушено и убито.
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05.04.2022 17:39 Ответить
десятая за сегодня
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05.04.2022 17:11 Ответить
4 в западных районах , две в Днепре , одна с пушки , де под Днепром
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05.04.2022 17:14 Ответить
пардон ,две под Полтавой
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05.04.2022 17:23 Ответить
А ми раніше "Калібри" не збивали?
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05.04.2022 17:12 Ответить
калибры при их скорости до 0,8М сейчас сбиваются почти все, и если бы мы их не сбивали, то неоккупированные города тоже сейчас все были бы наполовину в руинах.
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05.04.2022 17:19 Ответить
думаю, что на сегодня по территории Украины кацапы выпустили около 2000 БР и КР.
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05.04.2022 17:25 Ответить
система оповещения наземных комплексов ПВО малой дальности работает всё лучше и лучше.
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05.04.2022 17:14 Ответить
ЗСУ «Стугною» збили "***********" російський гелікоптер Ка-52.

https://www.youtube.com/watch?v=R_8bMGxqahg
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05.04.2022 17:41 Ответить
До речі, на початку війни говорили про збиті ІЛ-76 з кацапським десантом, здається біля Василькова. Це підтверджується, хто знає?
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05.04.2022 17:45 Ответить
Так, один, вірніше уламки знайшли зразу, а другий тільки недавно, після втечі орків, лежав в лісі.
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05.04.2022 19:11 Ответить
Если б реально сбили, было бы фото
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05.04.2022 19:11 Ответить
А кто вам мешает посмотреть не только фото?
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06.04.2022 18:38 Ответить
Так два трупи в наявності.
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05.04.2022 20:18 Ответить
 
 