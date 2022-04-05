Бойцы "Азова" оказали помощь экипажу иностранного судна, которое обстреляли оккупанты в мариупольском порту. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы "Азова" оказали помощь экипажу судна под флагом Доминиканской республики, которое обстреляли оккупанты в мариупольском порту.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут бойцы полка "Азов" на своей странице в соцсети.
"Вражеским огнем российских войск с моря обстреляно гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, находившееся у одного из причалов. Один из членов экипажа был ранен, помощь экипажу и пострадавшему оказали бойцы полка "Азов". В результате обстрела судно вспыхнуло и тонет, в то время, как враг продолжает обстрел, делая невозможным тушение пожара. Кроме этого в заблокированном мариупольском порту также находятся два судна из Мальты и судно из Ямайки и Либерии. На одном из судов есть граждане Турции. Ждем реакцию мира на обстрелы орками судов под флагами других государств" , – говорится в сообщении "азовцев".
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@gutnik_andrey
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19 год
я родился в Мариуполе и это мой родной город💔
ему около 300х лет, в нем были немцы,но ни один дом не был разрушен, ни один гражданский не был убит за всю немецкую оккупацию и так же они ушли никого и ничего не тронув…***** русские сравняли этот город с землей суки
кроме как из советских учебников...
А так да, немцы людей не трогали, дома не разрушали...
Лежат там в братской могиле.
А так да, немцы дома людей не трогали и никого не убивали.
раздавали всем шоколад.
PS: Со многими говорил из немецкой оккупации, ни кто плохого, правда и хорошего, о гитлеровцах не говорил...
(бррр...ну ви зрозуміли про що я)...і хто з них ще фашисти?
Я раньше осуждал Иран и прочих арабов за желание израиль сровнять с землёй. теперь как-то стал их понимать...
И я ""теперь как-то стал их понимать"
А вообще я скажу кацапы на расия, самая предательская "раса" во всём мире! Даже сралин, предал Гитлера! А кого они русские не предали??? А зЕленскому рекомендую почитать историю, прежде чем что либо подписывать с ******...
ХЛОПЧИКИ
молитимуся за вас!