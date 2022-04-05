Бойцы "Азова" оказали помощь экипажу иностранного судна, которое обстреляли оккупанты в мариупольском порту. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бойцы "Азова" оказали помощь экипажу судна под флагом Доминиканской республики, которое обстреляли оккупанты в мариупольском порту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут бойцы полка "Азов" на своей странице в соцсети.

"Вражеским огнем российских войск с моря обстреляно гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, находившееся у одного из причалов. Один из членов экипажа был ранен, помощь экипажу и пострадавшему оказали бойцы полка "Азов". В результате обстрела судно вспыхнуло и тонет, в то время, как враг продолжает обстрел, делая невозможным тушение пожара. Кроме этого в заблокированном мариупольском порту также находятся два судна из Мальты и судно из Ямайки и Либерии. На одном из судов есть граждане Турции. Ждем реакцию мира на обстрелы орками судов под флагами других государств" , – говорится в сообщении "азовцев".

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