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Мариуполь (5563) обстрел (20439) порт (677) Азов (698)

Бойцы "Азова" оказали помощь экипажу иностранного судна, которое обстреляли оккупанты в мариупольском порту. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы "Азова" оказали помощь экипажу судна под флагом Доминиканской республики, которое обстреляли оккупанты в мариупольском порту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут бойцы полка "Азов" на своей странице в соцсети.

"Вражеским огнем российских войск с моря обстреляно гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, находившееся у одного из причалов. Один из членов экипажа был ранен, помощь экипажу и пострадавшему оказали бойцы полка "Азов". В результате обстрела судно вспыхнуло и тонет, в то время, как враг продолжает обстрел, делая невозможным тушение пожара. Кроме этого в заблокированном мариупольском порту также находятся два судна из Мальты и судно из Ямайки и Либерии. На одном из судов есть граждане Турции. Ждем реакцию мира на обстрелы орками судов под флагами других государств" , – говорится в сообщении "азовцев".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В порту Мариуполя тонет обстрелянное оккупантами гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, ранен член экипажа, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе уничтожены 2 танка, 1 МТЛБ с "зушкой" и много вражеской пехоты, - полк "Азов". ВИДЕО

Бойцы Азова оказали помощь экипажу иностранного судна, которое обстреляли оккупанты в мариупольском порту 01

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Бойцы Азова оказали помощь экипажу иностранного судна, которое обстреляли оккупанты в мариупольском порту 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе Тела убитых оккупантами горожан хотят выдать за жертв от рук ВСУ, - СБУ
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Топ комментарии
+69
Потому что Азов это не только великие воины, но и Люди
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05.04.2022 17:04
+51
Andrey Gutnik
@gutnik_andrey
·
19 год
я родился в Мариуполе и это мой родной город💔
ему около 300х лет, в нем были немцы,но ни один дом не был разрушен, ни один гражданский не был убит за всю немецкую оккупацию и так же они ушли никого и ничего не тронув…***** русские сравняли этот город с землей суки
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05.04.2022 17:05
+31
откуда мы вообще знаем, что немцы уничтожали мирное население?

кроме как из советских учебников...
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05.04.2022 17:07
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Потому что Азов это не только великие воины, но и Люди
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05.04.2022 17:04 Ответить
Реакція світу-глибока стурбованість за занепокоєння.
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05.04.2022 17:04 Ответить
параход? дивно.
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05.04.2022 17:04 Ответить
так усі моряки кажуть. завжди.
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05.04.2022 17:05 Ответить
Я даже успел поработать. 4-цилиндровая машина с двумя цилиндрами высокого и двумя низкого давления. Максимальные обороты 48 в минуту. Не тысяч. Котел 16 атмосфер. Огнетрубный. Английской постройки. Связь через слуховые трубы по свистку. Шутники могли и воды в ухо влить.
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05.04.2022 17:37 Ответить
Andrey Gutnik
@gutnik_andrey
·
19 год
я родился в Мариуполе и это мой родной город💔
ему около 300х лет, в нем были немцы,но ни один дом не был разрушен, ни один гражданский не был убит за всю немецкую оккупацию и так же они ушли никого и ничего не тронув…***** русские сравняли этот город с землей суки
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05.04.2022 17:05 Ответить
откуда мы вообще знаем, что немцы уничтожали мирное население?

кроме как из советских учебников...
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05.04.2022 17:07 Ответить
Из польских тоже.
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05.04.2022 17:30 Ответить
12 тысяч евреев Мариуполя убиты немцами во рву на Агробазе
А так да, немцы людей не трогали, дома не разрушали...
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05.04.2022 17:16 Ответить
12 тысяч евреев Мариуполя убиты немцам на Агробазе.
Лежат там в братской могиле.
А так да, немцы дома людей не трогали и никого не убивали.
раздавали всем шоколад.
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05.04.2022 17:18 Ответить
И чем мокшанская орда отличается от немцев?
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05.04.2022 17:23 Ответить
блохородством...
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05.04.2022 17:25 Ответить
то что немцы убивали евреев, никто не спорит, это неопровержимый факт, но немцы не догадывались вместе с евреями уничтожать дома и города в которых они жили, а русские фашисты догадались это сделать с нами...
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05.04.2022 17:27 Ответить
Немцы не говорили при этом, что это провокация савецких нациков
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05.04.2022 17:52 Ответить
свинособаки всех убивают, потому что только они антикважизды, а вокруг кважизды - ***** как единого боха не признают и на свинособачьем, не хотят хрюкать! Ну разве, не кважизды?
PS: Со многими говорил из немецкой оккупации, ни кто плохого, правда и хорошего, о гитлеровцах не говорил...
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05.04.2022 18:17 Ответить
Бабушка моя из-под Харькова, рассказывала такое. Как только немцы вошли в хутор, всех пересчитали, назначили старосту. А также назначили на каждого паек - столько-то муки на месяц, еще чего-то. И давали этот паек пока их наши не погнали взад. Ну и с заходом наших все пайки закончились. Нет повода не верить своей бабуле.
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05.04.2022 17:32 Ответить
Кировоградская область. Село в несколько тысяч во времена войны. Сейчас исчезает с карты Украины. Ни одного убитого. Белый хлеб, попробованный моей мамой первый раз в ее тогда подростковой жизни. Две улицы замощенные камнем нашими мужчинами которые не успели уйти в армию. Я их помню. Правда под пинками трех немецких солдат пенсионеров. Потом тех же немцев люди села при отступлении немцев снабдили едой одеждой и благословением. Мой дед был на фронте но никто не третировал бабку и ее кучу детей в 6 человек. После освобождения посадили полицая-односельчанина. Люди говорили, лучше бы посадили так называемых партизан которые только грабили население и ничем больше не отличились для победы.
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05.04.2022 17:51 Ответить
Бабуля на партизан вообще плевалась всегда. Говорила, что угнали коров с собой в лес, резали их там, котлеты себе там жарили)) Кароч, воевали как могли))
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05.04.2022 17:57 Ответить
Мне тоже аналогичное рассказывала бабушка. А вот старосту они выбирали, рассказывала, если не выберут назначали, фашисты типа кивы, рекомендовали выбрать и полицаев добровольцев из села, кстати очень многих спас "полицай", но 2 года потом отсидел, местные заступились. Но кличка так и осталась "Полицай", но он не обижался...
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05.04.2022 18:37 Ответить
ну судя по всему как фашистам евреи стояли поперек горла, так кацапам украинцы. и методы одинаковые. и идеолог тоже один, там Гитлер, тут Хйло.
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05.04.2022 17:32 Ответить
ось вам і Азов... з якого русофашисти намагається зробити.... фашистів...
(бррр...ну ви зрозуміли про що я)...і хто з них ще фашисти?
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05.04.2022 17:05 Ответить
Та ми ж фашисти. Рятуємо тварин, архітектурні пам'ятки, захищаємо один одного. Асвабадители все зрівнюють з землею, вбивають, гвалтують, грабують. Головне не переплутати. Я москалям зараз задаю одне питання- назвіть країни які Україна окупувала за 30 років, звісно вони затикаються, після чого кажу їм- хочете побачити нацика, подивіться в дзеркало..
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05.04.2022 17:15 Ответить
Прем'єр-міністр Ізраїлю засудив різанину у Бучі, не згадавши росію
Я раньше осуждал Иран и прочих арабов за желание израиль сровнять с землёй. теперь как-то стал их понимать...
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05.04.2022 17:10 Ответить
именно из-за "понимающих" вроде тебя Израиль не желает иметь с вами ничего общего.
И я ""теперь как-то стал их понимать"
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05.04.2022 17:14 Ответить
Я не склонен выказывать "понимание" арабам ,однако,причины,по которым Израиль не желает иметь дело с Украиной,лежат в более грязной и презренной плоскости! Как и желание Израиля "иметь дело" с кровавыми убийцами-россией! И это понимает и запомнит не только Украина!
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05.04.2022 17:25 Ответить
просто відповідальність за єврейські погроми кацапи вміло переклали на українців. іпсо у кацапів завжди були родзинкою і завдяки їм(іпсо) московія завжди добивалась успіху
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05.04.2022 18:44 Ответить
Украина и так запомнила: 1922 год, 1933 год, 1947 год, кстати в 47 году из моих предков погибли от голода, хотя дед погиб в Польше...
А вообще я скажу кацапы на расия, самая предательская "раса" во всём мире! Даже сралин, предал Гитлера! А кого они русские не предали??? А зЕленскому рекомендую почитать историю, прежде чем что либо подписывать с ******...
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05.04.2022 18:59 Ответить
как-то пофуй, что они там считают или н есчитают, их "понимание" было раньше всег оостального ,а потому можете взяться за ручки и сходить нафуй, VPN путешественники
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05.04.2022 17:29 Ответить
А когда Израиль осудил голодомор 32-33годов? Ой, не осудил, как неловко вышло, о признании голодомора геноцидом я уже вообще молчу...
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05.04.2022 17:39 Ответить
А у нього очко не залізне, напевно має гешефт з москалями.
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05.04.2022 20:53 Ответить
АЗОВ
ХЛОПЧИКИ

молитимуся за вас!
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05.04.2022 17:14 Ответить
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05.04.2022 17:19 Ответить
З Шевченком кацапи воюють вже 200 років.
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05.04.2022 19:30 Ответить
убей русского нацистско-фашистского унтерменша ! жестоко !
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05.04.2022 17:21 Ответить
https://t.me/tvboxppua_app/6907?single
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05.04.2022 17:24 Ответить
В Днепре ватные криминальные мурчики толпой напали на военнослужащих и избили их. На следующий день служба божьей Украины нашла уголовников и надавала им по жопе
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05.04.2022 17:27 Ответить
Обпісяний мурчик і далі буде для бандюків авторитетом?
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05.04.2022 17:34 Ответить
Хіба у воєнний стан можуть бути криминальные мурчики?
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05.04.2022 17:57 Ответить
Только холодными и с бирками на ноге.
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05.04.2022 18:00 Ответить
https://t.me/tvboxppua_app/6908?single
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05.04.2022 17:25 Ответить
Азов рулит! Молодці !
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05.04.2022 17:28 Ответить
реакцiя кацапiв --- *это все фейк* , реакцiя свiту --- *сильне занепокоення*
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05.04.2022 17:59 Ответить
Команда зе предала Азов и решила избавиться от них . Просто мрази. У знакомого заканчивается БК. Дальше думайте сами. Просто это так замечательно читать текст гундосая перед Европой и НАТО . И принеся в жертву наших пацанов . Твари .
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05.04.2022 18:23 Ответить
 
 