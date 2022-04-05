Украинские пограничники возобновили охрану госграницы на участке Днепровское-Горск-Неданчичи на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Украинские силы обороны возобновляют контроль над государственной границей в Черниговской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОК "Північ".

"Подразделения ГНС ОУВ Северск вышли на государственную границу Украины в Черниговской области и обеспечивают охрану государственной границы Днепровское, Горск, Неданчичи", - отмечается в сообщении.

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