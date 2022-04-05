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Госпогранслужба (5430) граница (4762) Черниговщина (1347)

Украинские пограничники возобновили охрану госграницы на участке Днепровское-Горск-Неданчичи на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украинские силы обороны возобновляют контроль над государственной границей в Черниговской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОК "Північ".

"Подразделения ГНС ОУВ Северск вышли на государственную границу Украины в Черниговской области и обеспечивают охрану государственной границы Днепровское, Горск, Неданчичи", - отмечается в сообщении.

Смотрите: Подразделения украинского десанта взяли под контроль район Припяти и участок государственной границы с республикой Беларусь, - Генштаб. ФОТО

Украинские пограничники возобновили охрану госграницы на участке Днепровское-Горск-Неданчичи на Черниговщине 01
Украинские пограничники возобновили охрану госграницы на участке Днепровское-Горск-Неданчичи на Черниговщине 02
Украинские пограничники возобновили охрану госграницы на участке Днепровское-Горск-Неданчичи на Черниговщине 03
Украинские пограничники возобновили охрану госграницы на участке Днепровское-Горск-Неданчичи на Черниговщине 04
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Топ комментарии
+18
Слава нашим Захистникам!
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05.04.2022 19:26
+9
Гарна новина...
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05.04.2022 19:26
+9
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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05.04.2022 19:29
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Слава нашим Захистникам!
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05.04.2022 19:26 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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05.04.2022 19:29 Ответить
Гарна новина...
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05.04.2022 19:26 Ответить
Блин только началась война, и у меня ужас от осознания. что там наши мужики пацаны девушки, их там очень мало а на них прут эти десятки тысяч танков, а они не сдались, и дрались до конца... кровь стынет в жилах. и вот я смотрю на эти фото, вроде бы победа, но как представлю что они опять попрут, и убьют этих прекрасных смелых людей, очень страшно
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05.04.2022 19:27 Ответить
Я думаю они драться даже в основном и не пітались. Слишком много вошло- там пограничники ничего не смогли б сделать. Я думаю боев даже особо не біло
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05.04.2022 19:35 Ответить
Конечно не было..ты глянь на эту погранзаставу- сразу видно, сметена ураганным огнем..а если серьезно, не попали в плен- уже молодцы..погранзастава как то не для остановки танковых колонн
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05.04.2022 19:41 Ответить
Мінуйте кордон негайно, бо кацапи знов повернуться!
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05.04.2022 19:30 Ответить
Самые смелые люди - это наши погранцы!
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05.04.2022 19:35 Ответить
угу, самі продажні та крахобори...
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05.04.2022 19:41 Ответить
Сильное заявление. Придали нам погранцов..ладно, все после войны..
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05.04.2022 19:42 Ответить
Мости через Дніпро підірвали, чи знов чекаємо поки із Білорусі зайдуть під Бровари?
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05.04.2022 19:38 Ответить
А на КППВ "Чонгар" и "Каланчак" были погранцы???
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05.04.2022 19:40 Ответить
були. полонені рашисти потім розказували, що перше, що їх збентежило при в'їзді в Україну - трупи погранців, які дули на узбіччі
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05.04.2022 19:43 Ответить
Між трупом ворогів і тіламі вояків існує деяка семантична різниця, тому не ясно про кого саме мова.
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05.04.2022 20:04 Ответить
І хто ж наших вбив? Невже ДРГ? Чи був обстріл з території рф перед вторгненням?
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05.04.2022 20:11 Ответить
Ці «погранічнікі» на авто влітку п'яні по славутичському пляжі на «Якорі» людей лякають,ще ті вояки,хоча мордяки в об'єктив не влазять!
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05.04.2022 21:19 Ответить
 
 