Украинские пограничники возобновили охрану госграницы на участке Днепровское-Горск-Неданчичи на Черниговщине. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Украинские силы обороны возобновляют контроль над государственной границей в Черниговской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОК "Північ".
"Подразделения ГНС ОУВ Северск вышли на государственную границу Украины в Черниговской области и обеспечивают охрану государственной границы Днепровское, Горск, Неданчичи", - отмечается в сообщении.
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